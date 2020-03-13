Закупівлі в магазинах через коронавірус: психолог про справжні причини

Жителі країн Європи та Азії, що стикнулись з коронавірусом SARS-CoV-2, дедалі частіше скуповують у супермаркетах предмети гігієни, побутової хімії та продукти харчування з тривалим терміном зберігання. Про психологію таких закупівель DW поговорила з доцентом кафедри організаційної поведінки в бізнес-школі та дослідному інституті INSEAD в Сінгапурі Ендрю Єпом.

DW: Чому люди роблять так звані панічні закупівлі?

Ендрю Єп: Коронавірус - невидимий ворог. А коли не бачиш ворога, то втрачаєш відчуття контролю. У такій ситуації намагаєшся зробити щось, щоб компенсувати цю втрату і відновити контроль. Купівля певних речей - один із способів зробити це.

Читайте також: Як відрізнити коронавірус від застуди чи грипу?

Тобто, наприклад, якщо я прямо зараз піду до супермаркета і щось куплю, це допоможе мені менше боятися коронавірусу?

Наші дослідження показують, що коли втрачаєш суб'єктивне відчуття контролю, починаєш купувати речі, щоб намагатись вирішити проблеми, що призвели до первісної втрати контролю.

Іншими словами, коли ви стривожені через вірус, то починаєте закуповувати товари, які потенційно можуть запобігти зараженню або зробити місця у вашому оточенні більш чистими. В результаті люди купують маски, антисептики для рук, миючі засоби для підтримки чистоти в офісі та вдома тощо.

Дивитись відео 01:55 Поділитись Через коронавірус Рим перетворився на місто-привид (12.03.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3ZJIc Через коронавірус Рим перетворився на місто-привид (12.03.2020)

Тобто неважливо, чи є ці заходи ефективними: купуючи щось, просто відчуваєш себе більш захищеним?

Саме так.

Якщо для людей таким важливим є відчуття контролю, особливо в умовах страху, як можна допомогти їм його повернути?

Перш за все, людині потрібно отримувати інформацію. Необхідно пояснювати, щоб люди розуміли, що відбувається, що це за вірус, як він передається, як поводити себе у разі підозри на зараження.

Читайте також: Пандемія коронавірусу: оберігайте літніх людей!

Однак я б не радив проводити багато часу за переглядом соціальних мереж, тому що соцмережі - це свого роду так звана "камера відлуння" (закрита система, в рамках якої певні ідеї посилюються шляхом їх повторення. - Ред.). Одна з причин великої кількості панічних закупівель полягає в тому, що люди бачать фото і відео того, як інші закуповують туалетний папір та інші товари, а полиці порожніють. Це призводить до численних випадків панічних закупівель по всьому світу.

Ми не спостерігали такої поведінки під час епідемії атипової пневмонії SARS (в 2002-2003 роках. - Ред.), яка була схожою на вірусну інфекцію і мала схожий пандемічний характер. Тоді панічних закупівель було менше, тому що у людей в руках не було цієї "камери відлуння".