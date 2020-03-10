Коронавірус: хто і чому найбільш уразливий до нього?

Новий коронавірус поширюватиметься далі найближчими тижнями і місяцями, ним заразяться до двох третин населення. Ймовірно, ситуація не зміниться і з потеплінням, коли зазвичай відступають застуди і грип, застерігає Крістіан Дростен (Christian Drosten), провідний вірусолог берлінської клініки "Шаріте".

Однак очікується, що у більшості інфікованих хвороба минатиме з мінімальними проявами. І уже восени, коли прийде нова хвиля застуд, у більшості людей утворяться антитіла до вірусу SARS-CoV-2.

Чому треба оберігати старших людей?

Основну групу ризику становлять старші люди, оскільки рівень смертності від коронавірусу у людей віком від 65 років зростає експоненціально, тобто різко. У Китаї, наприклад, рівень смертності у заражених осіб віком до 40 років становить до 0,2 відсотка, між 70 та 79 роками - уже 8 відсотків, а у тих, кому за 80 - 14,8 відсотка.

Відповідно найближчими місяцями треба, перш за все, оберігати літніх людей, а серед них особливо тих, хто має хронічні хвороби. Люди з групи ризику повинні по-справжньому уникати скупчень людей, концерти чи якісь клубні збори.

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Бабусі і дідусі точно не повинні залучатись до опікування онуками, які перебувають на карантині, або до інших виняткових ситуацій. А родичі повинні робити для літніх закупи, щоб ті зайвий раз не йшли до супермаркету.

Які раніше перенесені хвороби підвищують ризики зараження коронавірусом?

Майже усі померлі хворіли перед тим, як заразились коронавірусом. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), на особливу небезпеку наражаються, перш за все, літні люди з хворобами серця, діабетом, підвищеним тиском, хронічними захворюваннями дихальних шляхів та раком.

Чому чоловіків коронавірус вражає частіше ніж жінок?

За даними ВООЗ, внаслідок зараження SARS-CoV-2 чоловіки помирають частіше ніж жінки. Серед них рівень смертності у Китаї станом на середину лютого становив 2,8 відсотка, а серед жінок - 1,7 відсотка. До речі, схоже співвідношення спостерігалось і у 2003 році під час поширення вірусу SARS у Гонконзі. Грип також уражає чоловіків сильніше ніж жінок.

У порівнянні жіноча імунна система є більш стійкою, ніж у чоловіків. Це спричиняють жіночі статеві гормони естрогени, які стимулюють імунну систему, а тому швидше і масованіше борються зі збудниками хвороб. Чоловічий тестостерон натомість послаблює імунний захист.

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Крім того, є "генетичні причини", пояснює вірусолог Томас Пічманн (Thomas Pietschmann) у розмові з DW: "Деякі імуннорелевантні гени, наприклад ті, що відповідають за упізнання збудників, кодуються на хромосомі X". Оскільки жінки мають дві хромосоми X, а чоловіки лише одну - жінки, відповідно, мають перевагу.

Поряд з генетичною схильністю важливим є і спосіб життя. Чоловіки ведуть частіше більш нездорове життя ніж жінки. У Китаї, наприклад, курять 52 відсотки всіх чоловіків, а серед жінок - лише три відсотки. А послаблені палінням легені теж більш уразливі до хвороб дихальних шляхів, ніж здорові.

Чому ризики стосовно дітей менші?

У зв'язку з новим коронавірусом несподівано виявилось, що діти не належать до слабкої та уразливої групи населення - до цього часу серед дітей не зареєстровано жодного летального випадку від захворювання, спричиненого вірусом.

Однак - діти коронавірусом заражаються. Утім, не хворіють або ж проявляють лише незначні симптоми хвороби. Чому так стається, поки достеменно не з'ясовано. Але експерти припускають, що у малих дітей проявляється дія вродженої "неспецифічної системи".

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Захистом від перших збудників хвороб для новонародженого є материнське молоко з його специфічним імунним захистом. До вродженого імунного захисту належать, наприклад, фагоцити та клітини-кіллери - клітини імунної системи, які "поглинають" та "вбивають" збудників хвороб, що проникають у маленький організм.

Цієї "пасивної імунізації" достатньо, поки у дитини не виробиться власна захисна система. Десь до віку 10 років у дітей розвивається їхній специфічний імунний захист. А після цього ця система все життя вчиться захищатись від нових збудників хвороб.