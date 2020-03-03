Чому сеча і часник не допомогають проти коронавірусу - пояснює ВООЗ

Зважаючи на стрімке поширення коронавірусу 2019-nCoV світом і поки що відсутність вакцини для профілактики зараження ним та медикаментів для лікування хвороби COVID-19, що виникає в інфікованих, люди вдаються до використання домашніх засобів, які нібито можуть сприяти одужанню.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) офіційно надала "рекомендації населенню через поширення нового коронавірусу". У ВООЗ наголошують, що заразитись коронавірусом можуть представники усіх вікових категорій, але підвищений ризик інфікування мають літні люди й люди, які хворіють на астму, діабет чи хвороби серця. Тож ВООЗ рекомендує вживати заходи з захисту від зараження усім людям за допомогою дотримання гігієни рук та гігієни при кашлі.

Між тим фахівці ВООЗ вказують на те, що у світі є багато міфів та хибних уявлень про коронавірус. Тож, зважаючи на наявні дослідження, ВООЗ опублікувала спростування найпоширеніших з них.

Комарі та домашні тварини не переносять коронавірус

Новий коронавірус є респіраторним вірусом, що головним чином передається повітряно-крапельним шляхом. Тобто ним можна заразитись через вдихання крапель, що виділяються з дихальних шляхів хворого - наприклад, при кашлі чи чханні, крапель слини чи виділень з носа.

На даний час інформація про те, що вірус 2019-nCoV передається через укус комарів, відсутня, вказують фахівці ВООЗ. Також на даний час немає доказів того, що домашні тварини, наприклад собаки чи кішки, можуть бути переносниками нового коронавірусу. Тим не менш після контакту з домашніми тваринами рекомендується мити руки водою з милом.

У ВООЗ наголошують, що для захисту від інфекції треба триматись подалі від людей, які кашляють і мають підвищену температуру, а також часто мити руки та дотримуватись респіраторної гігієни.

Читайте також: Як працює експрес-тест на коронавірус і коли його потрібно робити

Дитяча сеча, кокаїн та часник від коронавірусу не захищають

Використовувати як профілактичні засоби дитячу сечу, кокаїн чи часник не можна, кажуть фахівці ВООЗ. Сеча не вбиває віруси ані через її вживання, ані через протирання рук чи тіла нею. "Треба регулярно обробляти руки спиртовмісними засобами чи мити їх водою з милом", - наголошують у ВООЗ.

Часник хоч і є корисним для здоров'я продуктом, що має певні антимікробні властивості, але наразі відсутнє підтвердження ефективності вживання часника як засобу профілактики зараження коронавірусом. Що ж стосується кокаїну, то тут позиція ВООЗ однозначна: це наркотик, що викликає залежність, і його вживання спричинить здоров'ю тільки шкоду.

Чи передається коронавірус через гроші чи посилки з Китаю?

Ні. Ризик зараження коронавірусом внаслідок дотику до предметів - монет, банкнот чи банківських карт - є дуже низьким, наголошують у ВООЗ. За попередніми даними, коронавірус може зберігати життєздатність на поверхнях протягом кількох годин, якщо на них покашляють чи доторкнуться руками хворі. Однак за умови дотримання правил гігієни рук ризик зараження коронавірусом є дуже низьким.

Адресати листів чи посилок з Китаю можуть бути спокійні - їх отримання безпечне. Проведені дослідження показали, що коронавірус недовго зберігає життєздатність на конвертах чи посилкових упаковках, запевняютьу ВООЗ.

Міфи про сніг, електросушарки для рук та ультрафіолетові лампи

Перебування на вулиці в холодну і сніжну погоду не допоможе знищити новий коронавірус, адже температура тіла людини тримається в межах від 36,5° до 37° незалежно від температури повітря чи погоди. Також не вбивають вірус електросушарки для рук. ВООЗ також рекомендує не використовувати для стерилізації рук чи інших ділянок шкіри ультрафіолетові лампи, адже ультрафіолетове випромінювання може викликати подразнення шкіри.

Основне в профілактиці зараження коронавірусом - миття рук водою з милом чи їх обробка спиртовмісними антисептиками, повторюють у ВООЗ.

Читайте також: Поруч з коронавірусом: як живуть у німецькому Бонні під карантином

Безпечні відстані

Деякі люди думають, що при кашлянні чи чханні коронавірус може розноситись на відстань до 8 метрів. У ВООЗ запевняють, що краплі, що виділяються при чханні чи кашлі, розлітаються від хворого на відстань не більше одного метра. Більше того, через велику масу крапель слини чи виділень з носа вони не можуть долати великі відстані повітрям.

Спирт чи хлорвмісні засоби - тільки для поверхонь!

Обробка усього тіла спиртом чи хлорним вапном не знищить віруси, які вже проникли в організм. А розпилення таких засобів може спричинити шкоду одягу чи слизовим оболонкам, тобто очам чи ротовій порожнині.

Варто пам'ятати, наголошують у ВООЗ, що спирт чи хлорне вапно можуть бути ефективними засобами дезінфекції поверхонь, але тільки після ретельного ознайомлення з інструкциєю їх використання.

Вакцини проти пневмонії, антибіотики і сольові розчини для носа не захищають

Коронавірус принципово відрізняється від усіх інших вірусів, тому для нього потрібна спеціальна вакцина. Нині вчені намагаються розробити вакцину проти вірусу 2019-nCoV, і ВООЗ надає їм допомогу.

Вакцини проти пневмонії не захищають проти нового коронавірусу.

Читайте також: Новий коронавірус вражає галузь авіаперевезень

Не діють проти вірусів й антибіотики, адже вони дозволяють лікувати тільки бактеріальні інфекції. Але, якщо госпіталізованим з інфекцією 2019-nCoV, призначаються антибіотики, це означає, що людей лікують від супутніх бактеріальних інфекцій.

А промивання носа сольовим розчином може прискорити одужання при звичайній застуді, однак докази ефективності регулярного промивання носа як засобу профілактики респіраторних інфекцій відсутні, наголошують у ВООЗ.

І щодо масок

Чи можна повторно використовувати маски типу N95? Чи можна їх прати або стерилізувати антисептиками для рук?

Ні, кажуть у ВООЗ. Повторне використання лицьових масок, включаючи медичні маски плісировані (плоскі) і маски N95, не допускається. Якщо люди перебували в тісному контакті з людиною, зараженою новим коронавірусом або іншою респіраторною інфекцією, лицьову поверхню маски слід вважати інфікованою. Після використання маску необхідно зняти, не торкаючись до її передньої частини, і утилізувати належним чином. Після зняття маски слід обробити руки антисептиком на спиртовій основі або вимити їх водою з милом.

