В Олімпійському містечку в Токіо виявлений перший випадок COVID-19

Перший випадок зараження коронавірусом зареєстрований у суботу, 17 липня, в Олімпійському містечку в Токіо. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на інформацію, що надійшла з організаційного комітету Олімпійських ігор.

Позитивний результат дав черговий щоденний тест на коронавірус в Олімпійському містечку, який "здав іноземець з-поміж організаторів Олімпіади". Іноземець прибув до Японії та оселився в комплексі для членів делегацій країн-учасниць ігор. Ці дані підтвердив генеральний директор оргкомітету "Токіо-2020" Тосіро Муто. Однак ім'я і громадянство хворого з метою збереження конфіденційності не розголошуються.

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Дотепер позитивний результат тесту на коронавірус було зафіксовано в 45 осіб, що мають стосунок до ігор - в тому числі у персоналу, членів делегацій, журналістів.

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Олімпійські ігри в Токіо мають відбутися з 23 липня по 8 серпня. Через пандемію ці змагання перенесли на рік. Вони будуть відбуватися без глядачів і з дотриманням усіх правил карантину.

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