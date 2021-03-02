Генсек ООН закликав дотримуватися олімпійського перемир'я

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерріш закликав усі сторони конфліктів у світі дотримуватися традиційного олімпійського перемир'я. Відповідну заяву генсек ООН зробив у ніч на п'ятницю, 16 липня, в Нью-Йорку.

"За кілька днів спортсмени з усього світу зберуться на Олімпійські та Паралімпійські ігри. Їм довелося подолати величезні перешкоди, щоб взяти участь (у Олімпіаді. - Ред.) у розпал пандемії", - сказав Гутерріш, цитує інформагенція SID.

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ООН повинна продемонструвати таку ж наполегливість у зусиллях задля встановлення миру в усьому світі. Цьогоріч це ще важливіше, ніж зазвичай, сказав він.

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Олімпійське перемир'я діє від 16 липня й триватиме до 12 вересня. Це перемир'я - традиція, закладена ще за часів стародавніх Олімпійських ігор.

Як повідомлялося, цього року Олімпіада в Токіо відбудеться без глядачів.