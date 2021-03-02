 Генсек ООН закликав дотримуватися олімпійського перемир′я | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.07.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Генсек ООН закликав дотримуватися олімпійського перемир'я

Усім сторонам конфліктів по всьому світі потрібно дотримуватися традиційного олімпійського перемир'я, що цьогоріч діятиме з 16 липня до 12 серпня, наголосив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Japan Coronavirus l Tokio erhängt Notstand l Olympischen Ringe

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерріш закликав усі сторони конфліктів у світі дотримуватися традиційного олімпійського перемир'я. Відповідну заяву генсек ООН зробив у ніч на п'ятницю, 16 липня, в Нью-Йорку.

"За кілька днів спортсмени з усього світу зберуться на Олімпійські та Паралімпійські ігри. Їм довелося подолати величезні перешкоди, щоб взяти участь (у Олімпіаді. - Ред.) у розпал пандемії", - сказав Гутерріш, цитує інформагенція SID.

Читайте також: Олімпійські ігри: до Токіо прибув олімпійський вогонь

ООН повинна продемонструвати таку ж наполегливість у зусиллях задля встановлення миру в усьому світі. Цьогоріч це ще важливіше, ніж зазвичай, сказав він.

Читайте також: Олімпіада в Токіо і політична позиція спортсменів: що дозволено, а що - ні

Олімпійське перемир'я діє від 16 липня й триватиме до 12 вересня. Це перемир'я - традиція, закладена ще за часів стародавніх Олімпійських ігор.

Як повідомлялося, цього року Олімпіада в Токіо відбудеться без глядачів.

DW.COM

Під час Олімпіади в столиці Японії Токіо діятиме надзвичайний стан

З 12 липня до 22 серпня у столиці Японії діятиме черговий надзвичайний стан. У цей час у Токіо пройдуть літні Олімпійські ігри.  

Також за темою

A Yemeni boy receives humanitarian aid, donated by the World Food Programme (WFP), in the country's third city of Taez, on October 10, 2020. - Yemen's Huthi rebels, previously accused of diverting humanitarian aid in the war-torn country, claimed yesterday that the WFP lacked neutrality, after it won the Nobel Peace Prize for fighting global hunger. The WFP has had a troubled relationship with the insurgents, who control much of the north of the country, including the capital Sanaa. The Iran-backed rebels have been fighting for control of Yemen since 2014. (Photo by AHMAD AL-BASHA / AFP) (Photo by AHMAD AL-BASHA/AFP via Getty Images)

В ООН розчаровані результатами донорської конференції для Ємену 02.03.2021

На заклик генсека ООН Антоніу Гутерріша зібрати для боротьби з голодом у Ємені 3,85 мільярда доларів відгукнулися не всі. На конференції донорів було зібрано близько 1,7 мільярда.

March 10, 2020, New York, NY, USA: United Nations, New York, USA, March 10, 2020 - Secretary-General Antonio Guterres briefs correspondents on the latest World Meteorological Organization WMO report on the state of the climate today at the UN Headquarters in New York..Photo: /EuropaNewswire..PHOTO CREDIT MANDATORY. New York USA - ZUMAra1 20200310zapra1008 Copyright: xLuizxRampelottox

Генсек ООН: припинити вогонь у світі для боротьби з коронавірусом 24.03.2020

Коронавірус безжально уражає усіх, попередив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Жертвами COVID-19 ризикують стати цивільні та біженці як в Сирії, Ємені та Афганістані, так і на Донбасі.

dpatopbilder - 01.08.2019, Jemen, Sanaa: Huthi-Rebellen fahren während einer Versammlung auf einem Pick-Up mit darauf montierter Waffe. Die Huthi-Rebellen reklamierten am 01.08.2019 Anschläge auf ein Militärlager und eine Polizeistation im Jemen vom selben Tag für sich. Bei den Anschlägen sind mindestens 60 Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt worden. Foto: Hani Mohammed/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

У Ємені не вщухають бойові дії, ООН вказує на ризики 30.03.2020

Ер-Ріяд відповів на ракетний обстріл хуситами території Саудівської Аравії авіаударами. В ООН застерігають від можливих катастрофічних наслідків для Ємену через спалах коронавірусу.

Реклама

Докладно

Арсен Аваков обіймав посаду глави МВС з 2014 року (архівне фото)

Відставка Авакова - крок Зеленського до узурпації влади

Відставка Арсена Авакова з посади голови МВС України порушує баланс в українській політиці, попереджає Сергій Руденко.  

Будівля Суду Європейського Союзу

"Газпрому" дозволили 50 відсотків потужностей газогону OPAL

Суд ЄС в Люксембурзі залишив в силі ухвалене 2019 року рішення про правила користування газопроводом OPAL.  