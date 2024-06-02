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ЕкономікаНімеччина

Проблеми у Volkswagen: як вижити німецькому гіганту

Маріон Гюттер
25 листопада 2024 р.

Volkswagen переживає кризу. Правління автогіганта хоче закрити щонайменше три заводи. Достатньо лише скоротити витрати чи варто докорінно змінити стратегію? Чи, може, вже пізно і VW загрожує доля Kodak і Nokia?

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Ось так робили фото 50 років тому. Потім фотографія стала цифровою. І колишній гігант ринку Kodak втратив своє домінування...
А так телефонували 25 років тому. Потім з'явилися смартфони. І колишній гігант ринку Nokiaвтратив своє домінування...
Щось подібне нині відбувається в автомобільній промисловості. Чи зможуть європейські автовиробники, зкорема і Volkswagen, швидко адаптуватися?

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