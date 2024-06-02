Проблеми у Volkswagen: як вижити німецькому гіганту

Volkswagen переживає кризу. Правління автогіганта хоче закрити щонайменше три заводи. Достатньо лише скоротити витрати чи варто докорінно змінити стратегію? Чи, може, вже пізно і VW загрожує доля Kodak і Nokia?

Ось так робили фото 50 років тому. Потім фотографія стала цифровою. І колишній гігант ринку Kodak втратив своє домінування...

А так телефонували 25 років тому. Потім з'явилися смартфони. І колишній гігант ринку Nokiaвтратив своє домінування...

Щось подібне нині відбувається в автомобільній промисловості. Чи зможуть європейські автовиробники, зкорема і Volkswagen, швидко адаптуватися?