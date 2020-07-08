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Nokia - міжнародна компанія, що спеціалізується на оснащенні для телекомунікаційних мереж. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Nokia".
Починаючи від 2013 року, компанія Nokia зосередила свою увагу на технологічному секторі, а саме - на оснащенні для телекомунікаційних мереж. Nokia належить до тих небагатьох компаній, які виробляють обладнання для 5G-мереж. Штаб-квартира Nokia розташована у фінському місті Еспоо. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
На найбільшому в світі ярмарку мобільних технологій у Барселоні виробники 2017-го року змагаються за увагу. Всі хочуть отримати свою частку ринку, що постійно зростає. При цьому повертаються й потужні гіганти минулого.
Зображення відеозйомки на 360 градусів передається через мережу 5G практично без затримки. Такий зв'язок дозволить переглядати відео з подій в окулярах віртуальної реальності в режимі реального часу. Перші комерційні 5G-мережі мобільного зв’язку мають з’явитися вже в 2020 році.