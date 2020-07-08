Nokia - міжнародна компанія, що спеціалізується на оснащенні для телекомунікаційних мереж. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Nokia".

Починаючи від 2013 року, компанія Nokia зосередила свою увагу на технологічному секторі, а саме - на оснащенні для телекомунікаційних мереж. Nokia належить до тих небагатьох компаній, які виробляють обладнання для 5G-мереж. Штаб-квартира Nokia розташована у фінському місті Еспоо. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.