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Nokia

Nokia - міжнародна компанія, що спеціалізується на оснащенні для телекомунікаційних мереж. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Nokia".

Починаючи від 2013 року, компанія Nokia зосередила свою увагу на технологічному секторі, а саме - на оснащенні для телекомунікаційних мереж. Nokia належить до тих небагатьох компаній, які виробляють обладнання для 5G-мереж. Штаб-квартира Nokia розташована у фінському місті Еспоо. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Петиції і страх перед Китаєм. Складний старт 5G у світі та Україні

Петиції і страх перед Китаєм. Складний старт 5G у світі та Україні 08.07.2020

Страх перед впливом 5G на здоров'я призводить до численних петицій проти зв'язку п'ятого покоління, зокрема й в Україні. Але розбудову мереж гальмує також політика.

Революційні новинки в світі смартфонів (01.03.2017) 01.03.2017

Найновіші моделі смартфонів представили на Всесвітньому мобільному конгресі у Барселоні. Одна з головних подій - презентація 5G.
Фотогалерея: Новинки Світового конгресу мобільних технологій у Барселоні

Фотогалерея: Новинки Світового конгресу мобільних технологій у Барселоні 01.03.2017

На найбільшому в світі ярмарку мобільних технологій у Барселоні виробники 2017-го року змагаються за увагу. Всі хочуть отримати свою частку ринку, що постійно зростає. При цьому повертаються й потужні гіганти минулого.
Мобільний зв'язок майбутнього: кнопкові телефони і стандарт 5G

Мобільний зв'язок майбутнього: кнопкові телефони і стандарт 5G 28.02.2017

З 27 лютого по 2 березня на Світовому мобільному конгресі в Барселоні презентують новинки ринку мобільних пристроїв. DW розповідає про найцікавіші з них.
Мобільні телефони - між ретро та реалізмом

Мобільні телефони - між ретро та реалізмом 28.02.2017

На найбільшому в світі ярмарку мобільних технологій у Барселоні виробники 2017-го року змагаються за увагу. Всі хочуть отримати свою частку ринку, що постійно зростає. При цьому повертаються й потужні гіганти минулого.
Представлена оновлена Nokia 3310

Представлена оновлена Nokia 3310 27.02.2017

Оновлений телефон візуально дуже нагадує свого легендарного попередника, проте має заокруглені форми та кольоровий дисплей.

Німецькі автогіганти створили альянс для розвитку підключених автомобілів

Німецькі автогіганти створили альянс для розвитку "підключених" автомобілів 27.09.2016

Автовиробники Audi, BMW і Daimler разом з технологічними компаніями Intel, Qualcomm, Ericsson, Huawei та Nokia створили альянс задля розвитку "підключених" автомобілів.

5G: Мережі майбутнього вже не за горами (06.09.2016) 06.09.2016

Зображення відеозйомки на 360 градусів передається через мережу 5G практично без затримки. Такий зв'язок дозволить переглядати відео з подій в окулярах віртуальної реальності в режимі реального часу. Перші комерційні 5G-мережі мобільного зв’язку мають з’явитися вже в 2020 році.

Смартфону - 20 років: технічна революція у рекордні строки (15.08.2016) 15.08.2016

Pokemon Go чи відео на 360 градусів - це можливості сучасного смартфона. У 2016-му виповнюється 20 років його прадіду – комунікатору Nokia. Шалений ривок у розвиткові технологій відбувся за два десятиліття.
20 років смартфону: від динозаврів 1990-х - до лідерів 2016 року

20 років смартфону: від динозаврів 1990-х - до лідерів 2016 року 15.08.2016

Мільярди людей у світі більше не можуть уявити своє життя без смартфону. Минуло 20 років відтоді, як перший подібний ґаджет з'явився на ринку. Утім, про деякі факти ви могли й не здогадуватися.
Nokia повернеться на ринок телефонів і планшетів

Nokia повернеться на ринок телефонів і планшетів 18.05.2016

Виробництвом гаджетів під всесвітньовідомим брендом займатиметься компанія HMD, яку очолюють колишні менеджери Nokia.
Google та BMW можуть посваритись через Alphabet

Google та BMW можуть посваритись через Alphabet 12.08.2015

Назва Alphabet, яку інтернет-гігант Google обрав для свої нової головної компанії, зареєстрована як торгівельна марка дочірнього підприємства німецького автовиробника BMW.

Геофактор коротко: 04.08.2015 15:00 (Київ) 04.08.2015

Обмін списками полонених. Пониження рейтингу ЄС. Боротьба за Арктику.
Німецькі автогіганти купують сервіс онлайн-карт Nokia

Німецькі автогіганти купують сервіс онлайн-карт Nokia 03.08.2015

BMW, Audi та Daimler спільно купують сервіс, який є необхідною складовою для створення автомобілів, що можуть їздити без водіїв.
Виробники планшетників бомбардують ринок новинками

Виробники планшетників бомбардують ринок новинками 23.10.2013

Шанувальникам планшетників тепер нелегко зробити вибір. Виробники-конкуренти увійшли в сезон передріздвяних продажів з низкою нових моделей.
Microsoft купує виробництво мобільних телефонів Nokia

Microsoft купує виробництво мобільних телефонів Nokia 03.09.2013

Колишній лідер ринку мобільних телефонів Nokia вирішив за допомогою радикального кроку нарешті вибратися з кризи, в якій перебуває вже не перший рік: свій бізнес з виробництва мобілок компанія продає Microsoft.
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