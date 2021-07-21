 Літня Олімпіада-2032 відбудеться в австралійському Брисбені | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.07.2021

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Новини

Літня Олімпіада-2032 відбудеться в австралійському Брисбені

Міжнародний олімпійський комітет визначив австралійське місто Брисбен господарем Олімпіади-2032.

Президент МОК Томас Бах оголошує, що Брисбен прийме літню Олімпіаду-2032

Президент МОК Томас Бах оголошує, що Брисбен прийме літню Олімпіаду-2032

Австралійське місто Брисбен обрали господарем літньої Олімпіади 2032 року. Відповідне рішення Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ухвалив в середу, 21 липня.

Ігри у Брисбені будуть вже третіми в історії, які прийме Австралійський континент - після Олімпіади 1956 року в Мельбурні та ігор 2000 року в Сіднеї, нагадує інформагенція dpa.

Виконком МОК у червні цього року затвердив Брисбен як місто, яке має пріоритетний статус для проведення ігор 2032 року, а остаточне затвердження відбулося на сесії МОК у Токіо.

Жителі Брисбена очікують новин з Токіо щодо господаря Олімпіади-2032

Жителі Брисбена очікують новин з Токіо щодо господаря Олімпіади-2032

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Олімпіада 2020 року у Токіо була перенесена на цей рік через пандемію коронавірусу. Вона офіційно відкриється 23 липня і триватиме до 8 серпня. Ця Олімпіада відбудеться за безпрецедентних протиепідемічних заходів через загрозу поширення COVID-19, а більшість змагань і саме відкриття ігор пройдуть за порожніх глядацьких трибун.

Наступна літня Олімпіада 2024 року пройде у Парижі, а у 2028 року господарем ігор стане Лос-Анджелес.

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