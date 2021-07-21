 В Олімпійському селищі у Токіо - нові випадки коронавірусу у день відкриття ігор | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.07.2021

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Новини

В Олімпійському селищі у Токіо - нові випадки коронавірусу у день відкриття ігор

У Токіо виявлено вже понад 100 випадків інфікування коронавірусом, які пов'язані з Олімпіадою. Відкриття головних спортивних змагань планети відбудеться 23 липня.

Оліпіада 2020 розпочинається 23 липня

Оліпіада 2020 розпочинається 23 липня

У Токіо в день відкриття Олімпіади стало відомо про нові випадки позитивних тестів на коронавірус серед спортсменів. Як повідомили організатори у п'ятницю, 23 липня, COVID-тести ще трьох атлетів виявилися позитивними. Таким чином загальна кількість випадків інфікування, які пов'язані з Олімпіадою, зросла до 106, повідомляє агенція Reuters.

Церемонія відкриття Олімпіади у Токіо розпочнеться у п'ятницю о 14-й годині за київським часом. Через загрозу інфікування коронавірусом організатори вирішили провести її, як і більшість змагань, за порожніх глядацьких трибун.

Олімпіада за жорстких обмежень 

Змагання пройдуть на 42 майданчиках, 28 з яких розташовані в радіусі восьми кілометрів від Олімпійського селища у Токіо. Загалом буде розіграно 339 комплектів олімпійських нагород у 41 виді спорту. На Олімпійські ігри в Токіо збірна України їде найменшою делегацією за всю історію виступів на літніх Олімпіадах - українці змогли вибороти лише 158 ліцензій.

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На олімпійських об'єктах запроваджені жорсткі протиепідемічні правила. Всі спортсмени живуть у так званій "бульці", куди заборонено доступ стороннім особам, вони проходять щоденну перевірку, зобов'язані дотримуватися дистанції і носити маски весь час, за винятком тренувань, участі в змаганнях, сну і прийому їжі. Учасникам заборонено використовувати міський громадський транспорт, відвідувати культурні об'єкти, клуби, ресторани і пам'ятки японської столиці, а також спілкуватися з місцевими жителями.

Карту України з Кримом виправили

Напередодні, 22 липня, з'явилася інформація про некоректну карту України на олімпійському сайті - на ній Крим був відокремлений від материкової території "кордоном". Згодом цю помилку було виправлено. "Щойно ми дізналися вчора про некоректну мапу на олімпійському сайті, ми негайно зв'язалися з керівництвом МОК. Вони принесли вибачення за помилку. Зранку за токійським часом карта вже виправлена", - написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в соцмережі Twitter 23 липня.

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