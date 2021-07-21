У Токіо розпочалася церемонія відкриття Олімпіади

У Токіо у п'ятницю, 23 липня, розпочалася офіційна церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор 2020 року. Захід відбувається за практично порожніх глядацьких трибун Японського національного стадіону, розрахованого на 68 тисяч місць. На трибунах присутні лише кілька сотень представників офіційних олімпійських делегацій країн та низка високих почесних гостей, серед яких президент Франції Еммануель Макрон та перша леді США Джилл Байден.

Згідно з олімпійською традицією, оголосить про відкриття Олімпіади глава країни-господарки змагань - у Японії ця почесна функція випаде імператору країни Нарухіто. Відбудеться це приблизно о 17.30 за київським часом.

Порожні трибуни стадіону у Токіо на відритті Олімпіади

Критика Олімпіади і протести у день відкриття

У суспільстві Японії лунає багато критики на адресу влади через рішення провести Олімпіаду попри загрозу поширення коронавірусу. У п'ятницю перед мерією Токіо зібралася група невдоволених місцевих жителів, які вимагали не проводити ігри та "загасити олімпійський вогонь", а саму спортивну подію називали "глобальним злочином проти Японії", повідомляє агенція dpa.

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Протести відбулися і безпосередньо перед головною ареною змагань - Японським національним стадіоном. Тут протестувальники галасували так сильно, що їхні вигуки було чутно на самому стадіоні. Утім, багато людей й просто зібралися довкола арени, щоб бути ближчими до головної спортивної події у світі. На початку церемонії відкриття небо над стадіоном спалахнуло яскравим салютом.

Салют на церемонії відкриття Олімпіади

Суворі протиепідемічні заходи

Змагання Олімпіади пройдуть на 42 майданчиках, 28 з яких розташовані в радіусі восьми кілометрів від Олімпійського селища у Токіо. Загалом буде розіграно 339 комплектів олімпійських нагород у 41 виді спорту. На Олімпійські ігри в Токіо збірна України їде найменшою делегацією за всю історію виступів на літніх Олімпіадах - українці змогли вибороти лише 158 ліцензій.

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На олімпійських об'єктах запроваджені жорсткі протиепідемічні правила. Всі спортсмени живуть у так званій "бульці", куди заборонено доступ стороннім особам, вони проходять щоденну перевірку, зобов'язані дотримуватися дистанції і носити маски весь час, за винятком тренувань, участі в змаганнях, сну і прийому їжі. Учасникам заборонено використовувати міський громадський транспорт, відвідувати культурні об'єкти, клуби, ресторани і пам'ятки японської столиці, а також спілкуватися з місцевими жителями.