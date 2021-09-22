Помер актор Віллі Гарсон, зірка серіалу "Секс і місто"

У вівторок, 22 вересня, у віці 57 років помер відомий американський актор Віллі Гарсон, найкраще відомий широкому загалу завдяки ролі Стенфорда у серіалі "Секс і місто". Про це повідомляють американські ЗМІ з посиланням на мовника HBO та членів родини Гарсона.

Причина смерті актора не розголошується. Численні зірки американського кіно та телебачення, серед яких акторки "Сексу і міста" Синтія Ніксон та Кім Кетролл, вже висловили у соціальних мережах свої співчуття у зв'язку зі смертю Гарсона.

Остання роль Гарсона

Актор народився у 1964 році у Нью-Джерсі. Йому вдалося стати популярним завдяки ролям у американськи сіткомах "Весела компанія" та "Родинні зв'язки". Актор також зіграв одну з головний ролей у телесеріалі "Білий комірець".

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Його останньою роллю перед смертю стала участь у продовженні серіалу "Секс і місто", який приніс йому найбільшу популярність.