Вбивство українки Алеком Болдуїном: посадили бутафорку

Вбивство українки Алеком Болдуїном: посадили бутафорку16 квітня 2024 р.
У справі про загибель операторки з України Галини Гатчинс на зйомках голлівудського фільму "Іржа" ухвалили вирок 27-річній бутафорці Ганні Гутьєрес-Рід. Суд в американському штаті Нью-Мексико визнав її 15 квітня винною в ненавмисному вбивстві та засудив до півтора року тюрми.
Обвинувачення довело, що вона недбало виконувала свої обов'язки та погано стежила за понад 20 одиницями зброї, що використовувалися на кінозйомках. У руках головного актора фільму Алека Болдуїна опинився револьвер, заряджений бойовими патронами.
Суд над Алеком Болдуїном
Як бойові набої потрапили на місце зйомки, досі невідомо.
Болдуїну висунули звинувачення в ненавмисному вбивстві також. Суд над ним призначений на 10 липня.
Сам актор заперечує, що натиснув на курок, направивши кольт у камеру, однак експерти зі зброї констатували, що без цього пострілу не було б.