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КіноСполучені Штати Америки

Вбивство українки Алеком Болдуїном: посадили бутафорку

Олександра Іванова | Віолетта Чайковська
16 квітня 2024 р.

Винною в ненавмисному вбивстві під час зйомок фільму операторки з України Галини Гатчинс суд визнав бутафорку, яка через недбалість зарядила пістолет актора Алека Болдуїна бойовими патронами. Суд над ним буде в липні.

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Відповідальна за підготовку реквізитної зброї на кінозйомках Ганна Гутьєрес-Рід
Бутафорка фільму "Іржа", відповідальна за підготовку реквізитної зброї, Ганна Гутьєрес-РідФото: Luis Sánchez Saturno/Santa Fe New Mexican/AP/dpa/picture alliance

У справі про загибель операторки з України Галини Гатчинс на зйомках голлівудського фільму "Іржа" ухвалили вирок 27-річній бутафорці Ганні Гутьєрес-Рід. Суд в американському штаті Нью-Мексико визнав її 15 квітня винною в ненавмисному вбивстві та засудив до півтора року тюрми.

Обвинувачення довело, що вона недбало виконувала свої обов'язки та погано стежила за понад 20 одиницями зброї, що використовувалися на кінозйомках. У руках головного актора фільму Алека Болдуїна опинився револьвер, заряджений бойовими патронами.

Суд над Алеком Болдуїном

Як бойові набої потрапили на місце зйомки, досі невідомо. 

Болдуїну висунули звинувачення в ненавмисному вбивстві також. Суд над ним призначений на 10 липня.

Сам актор заперечує, що натиснув на курок, направивши кольт у камеру, однак експерти зі зброї констатували, що без цього пострілу не було б.

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