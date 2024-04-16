Вбивство українки Алеком Болдуїном: посадили бутафорку

Винною в ненавмисному вбивстві під час зйомок фільму операторки з України Галини Гатчинс суд визнав бутафорку, яка через недбалість зарядила пістолет актора Алека Болдуїна бойовими патронами. Суд над ним буде в липні.

У справі про загибель операторки з України Галини Гатчинс на зйомках голлівудського фільму "Іржа" ухвалили вирок 27-річній бутафорці Ганні Гутьєрес-Рід. Суд в американському штаті Нью-Мексико визнав її 15 квітня винною в ненавмисному вбивстві та засудив до півтора року тюрми.

Обвинувачення довело, що вона недбало виконувала свої обов'язки та погано стежила за понад 20 одиницями зброї, що використовувалися на кінозйомках. У руках головного актора фільму Алека Болдуїна опинився револьвер, заряджений бойовими патронами.

Суд над Алеком Болдуїном

Як бойові набої потрапили на місце зйомки, досі невідомо.

Болдуїну висунули звинувачення в ненавмисному вбивстві також. Суд над ним призначений на 10 липня.

Сам актор заперечує, що натиснув на курок, направивши кольт у камеру, однак експерти зі зброї констатували, що без цього пострілу не було б.