У США винесли вирок у справі про вбивство Галини Гатчинс

Експертку зі зброї фільму "Іржа" визнали винною у ненавмисному вбивстві та засудили до 1,5 року тюрми й штрафу у розмірі 5000 доларів. Вирок збираються оскаржити.

Ганну Гутьєррес-Рід, експертку зі зброї фільму "Іржа" (Rust), визнали винною у ненавмисному вбивстві операторки українського походження Галини Гатчинс на знімальному майданчику в Нью-Мексико.

Гатчинс була смертельно поранена актором Алеком Болдуїном у жовтні 2021 року, коли він репетирував сцену для фільму. "Вона поводилася недбало, необережно, легковажно", - сказала прокурорка Карі Морріссі у заключному слові на суді. Вона також заявила про "нескінченні порушення техніки безпеки", які, за її даними, відбувалися на знімальному майданчику, і сказала, що Гутьєррес-Рід продемонструвала "дивовижну недбалість" у питаннях безпеки зброї, передає The Guardian.

Гутьєррес-Рід також звинувачували у фальсифікації доказів, але присяжні визнали її невинною за цим пунктом. Після зачитування вироку її адвокат заявив, що Гутьєррес-Рід подасть апеляцію.

Півтора роки тюрми та штраф в 5000 доларів

Експертці зі зброї, яку негайно взяли під варту у суді, загрожує до 18 місяців ув'язнення і штраф у розмірі п'яти тисяч доларів. Вона не визнала себе винною, а її адвокати стверджували, що з неї зробили цапа-відбувайла в трагічному інциденті, за який, за їхніми словами, зрештою відповідальний Болдуїн.

Актора також підозрюють у ненавмисному вбивстві і звинувачують в тому, що він спричинив смерть Галини Гатчинс або через недбалість, або через "повну зневагу чи байдужість" до дотримання техніки безпеки. Він також не визнав себе винним і постане перед судом у липні. Йому загрожує до 18 місяців позбавлення волі.

Раніше, у квітні 2023 року звинувачення з Болдуїна зняли, але пізніше прокуратура повідомила про виявлення "додаткових фактів": експертиза пістолета засвідчила, що він міг вистрілити лише під час натискання на спусковий курок, тоді як раніше актор стверджував, що не робив цього.Після трагедії зйомки фільму "Іржа" продовжились. Вдівець операторки приєднався до проєкту як виконавчий продюсер - це рішення було частиною позасудової угоди, за якою він відкликав свій позов.

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