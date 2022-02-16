Сім'я вбитої Болдуїном операторки подала на нього до суду

Родичі кінооператорки з України Галини Гатчинс, яку під час зйомок випадково застрелив із реквізитної зброї відомий голлівудський актор Алек Болдуїн, подали на нього до суду з вимогою значного відшкодування збитків. Про це у вівторок, 15 лютого, повідомив на пресконференції в Лос-Анджелесі адвокат Браян Паніш, який представляє інтереси чоловіка та дев'ятирічного сина убитої - Метью та Андроса Гатчинсів.

Позов направили до суду округу Санта-Фе (штат Нью-Мексико).

"Безрозсудна поведінка" Болдуїна

За версією адвокатів Гатчинсів, на знімальному майданчику Болдуїн відмовився пройти навчання прийому, відомому як "перехресне вихоплення". У цьому ефектному трюку, широко відомому в кінематографі, револьвер, що носиться на лівому боці ручкою вперед, вихоплюють правою рукою і навпаки. Саме в момент фільмування цього епізоду і було застрелено Галину Гатчинс. За версією юристів, до смерті операторки призвела "безрозсудна поведінка" Болдуїна та інших продюсерів фільму, а також їхні заходи щодо скорочення витрат на майданчику.

Читайте також: Алек Болдуїн про трагедію на зйомках: Подія, одна на трильйон

У позові зазначається, що промислові стандарти передбачають використання на зйомках бутафорської зброї. Крім того, Болдуїн та помічник режисера, який передав йому зброю, мали перевірити револьвер на наявність бойових патронів.

Інцидент під час зйомок вестерну "Іржа"

Нещасний випадок під час зйомок вестерну "Rust" ("Іржа") стався на ранчо біля міста Санта-Фе. Болдуїн виступав продюсером фільму та грав у ньому головну роль. Команда знімала сцену, в якій Болдуїн, який грає злочинця, мав стріляти з пістолета холостими патронами. Зброю використовували як реквізит. Асистент режисера сказав актору, що пістолет не заряджений. У ході розслідування він визнав, що не перевірив повністю пістолет, перш ніж назвати зброю безпечною.

42-річну операторку Галину Гатчинс доставили ​​на гелікоптері до лікарні, де вона померла від отриманих поранень. Від пострілу також постраждав 48-річний режисер фільму Джоел Соуса, який отримав тяжке поранення.

Режисер не вважає себе винним

Поліція продовжує займатися з'ясуванням обставин, насамперед того, як заряджена зброя потрапила на знімальний майданчик. Розслідування ведуть офіс шерифа і прокуратура Санта-Фе, сам актор винним себе не вважає. В інтерв'ю телекомпанії ABC на початку грудня він заявив, що не очікує на пред'явлення офіційних звинувачень.