Смерть під час зйомок: Болдуїн запевнив, що він не натискав на гачок

Американський актор Алек Болдуїн заявив, що не натискав на спусковий гачок пістолета, з якого було застрелено операторку Галина Гатчинс на знімальному майданчику в штаті Нью-Мексико. Про це актор заявив у інтерв'ю телекомпанії ABC, уривок якого опублікували у середу, 1 грудня.

"Спусковий гачок не було спущено. Я не спустив гачок… Ні, ні, ні. Я б ніколи не націлив на когось пістолет і не натиснув би на спусковий гачок. Ніколи", - сказав Болдуїн, цитує агенція Reuters.

Актор додав, що гадки не має, як бойовий набій, який виявився роковим для операторки, потрапив на знімальний майданчик.

Трагедія під час зйомок фільму "Іржа"

Раніше повідомлялося, що 21 жовтня під час зйомок вестерну "Іржа" ("Rust") в американському штаті Нью-Мексико Алек Болдуїн випадково застрелив кінооператорку українського походження Галину Гатчинс та поранив режисера Джоела Соусу. Нібито реквізитна зброя Болдуїна, яка мала бути заряджена холостими набоями, вистрілила бойовими.

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Як повідомлялось, у центрі розслідування обставин фатального інциденту - збройова експертка Ганна Ґутьєррес-Рід, яка була відповідальна за зброю на знімальному майданчику, а також асистент режисера Дейв Голлс, який передав Болдуїну зброю, запевнивши у тому, що вона не заряджена бойовими патронами. У ході розслідування він визнав, що не повністю перевірив пістолет, перш ніж назвати зброю безпечною.

Галина Гатчинс родом з України

Загибла 42-річна Галина Гатчинс - кінематографістка з Лос-Анджелеса. За інформацією з її особистого сайту, вона родом з України, закінчила Інститут журналістики Київського національного університету, раніше працювала розслідувачкою у британському документальному проєкті в Європі. У 2015 році Гатчинс закінчила Американський інститут кіномистецтва.