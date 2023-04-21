З Алека Болдуїна знімають обвинувачення у вбивстві українки

У справі про ненавмисне вбивство на зйомках операторки українського походження Галини Гатчинс з'ясувалися факти, що потребують подальшого розслідування. Звинувачення з зірки Голлівуду Алека Болдуїна поки що знімаються.

Обвинувачення в ненавмисному вбивстві, висунуті в січні проти американського актора Алека Болдуїна, будуть зняті, але розслідування справи продовжиться. Про це оголосили слідчі 20 квітня.

За їхніми словами, останніми днями з'ясувалися нові факти, які вимагають подальшого розслідування та судової експертизи. Поки що з 65-річної голлівудської зірки знімаються звинувачення. Водночас не виключається, що згодом можуть висунути нові.

Трагедія на знімальному майданчику

Під час зйомок вестерну "Іржа" ("Rust") у жовтні 2021 року в одній зі сцен виконавець головної ролі та продюсер картини Болдуїн застрелив 42-річну операторку з України Галину Гатчинс. Він мав стріляти з пістолета холостими, але, як виявилося, реквізитна зброя була заряджена бойовими набоями. Як вони потрапили на знімальний майданчик, досі залишається нез'ясованим.

31 січня прокуратура висунула обвинувачення в ненавмисному вбивстві акторові та Ганні Гутьєрес-Рід, яка відповідала за зброю та боєприпаси на зйомках. Вони обоє заперечують свою провину та покладають її один на одного.

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Наприкінці березня асистент режисера Дейв Голлс, який відповідав за безпеку, був засуджений до шести місяців позбавлення волі умовно. Він визнав себе винним у тому, що не перевірив револьвер перед сценою в рамках угоди з обвинуваченням, яка дозволила йому уникнути тюрми.

Зйомки "Іржі" тривають

Сім'я Гатчинс спочатку подала до суду на Болдуїна, звинувативши його в недостатній підготовці до зйомки сцени та невиправданому скороченні витрат на виробництво фільму. Пізніше позов відкликали. "Ми всі вважаємо, що смерть Галини - це жахливий нещасний випадок", - сказав чоловік загиблої Метью Гатчинс.

Зйомки фільму "Іржа" тривають. Вдівець операторки приєднається до проєкту як виконавчий продюсер. Це рішення було частиною позасудової угоди, за якою він відкликав свій позов.

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Українська документалістка зі зброєю в руках To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video