Кінокомпанію в США оштрафовано за загибель операторки Галини Гатчинс

Бюро з охорони праці та техніки безпеки (OHSB) штату Нью-Мексико приписало компанії Rust Movie Productions LLC, що займалася виробництвом фільму "Rust" ("Іржа"), під час зйомок якого відомий голлівудський актор Алек Болдуїн випадково застрелив операторку Галину Гатчинс, виплатити максимально можливий штраф у розмірі 136 793 долари. Про це в середу, 20 квітня, повідомили у OHSB.

Службовці бюро опитали 14 осіб та вивчили понад 500 документів, після чого дійшли висновку про "серйозні умисні" порушення на знімальному майданчику. "Це - найвищий рівень (адміністративного - Ред.) покарання та максимальний штраф, допустимий законом штату Нью-Мексико", - наголошується в заяві OHSB.

У звіті повідомляється про недотримання цілої низки галузевих розпоряджень: про пронесення бойових патронів на майданчик, попередню зарядку зброї, залишення її без нагляду.

Крім того, у бюро дійшли висновку, що під час фільмування не проводилися збори з техніки безпеки - у ті дні, коли були епізоди із застосуванням вогнепальної зброї. Нарешті, акторів не навчали поводження з ним. Виконавці часто направляли зброю на камеру або людей без консультації з фахівцем.

Співробітники Rust Movie Productions подадуть апеляцію

"Наше розслідування показало, що трагічний інцидент (з Гатчинс - Ред.) ніколи б не стався, якби компанія Rust Movie Productions LLC дотримувалась національних стандартів кіноіндустрії щодо безпеки поводження з вогнепальною зброєю", - зазначив представник уряду штату Нью-Мексико Джеймс Кенні.

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"Йдеться про повну нездатність працедавця дотримуватися визнаних національних протоколів, що забезпечують безпеку співробітників", - наголосив він.

Стефан Фрідман, представник компанії Rust Movie Productions LLC, своєю чергою, зазначив, що хоча продюсери "цінують" OHSB за "час та зусилля, витрачені на розслідування", вони не згодні з висновками та "планують подати апеляцію". "Наші думки та молитви - із сім'єю Галини", - додав Фрідман.

Кримінальне розслідування триває

Поліція і далі займається з'ясуванням обставин, насамперед того, як заряджена зброя потрапила на знімальний майданчик. Кримінальне розслідування ведуть офіс шерифа і прокуратура Санта-Фе, однак Алек Болдуін не вважає себе винним у тому, що сталося. Звинувачень у зв'язку з трагедією поки що не висунуто.

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Сім'я Гатчинс також подала до суду на Болдуїна та інших продюсерів "Rust", вимагаючи "істотного" відшкодування збитків за смерть через необережність. Йдеться, зокрема, про захист інтересів чоловіка та дев'ятирічного сина вбитої - Метью та Андроса Гатчинсів.

"Безглузда поведінка" Болдуїна

За версією адвокатів обвинувачів, Болдуїн відмовився на знімальному майданчику пройти навчання прийому, відомому як перехресне вихоплення. Під час цього ефектного трюку, широко відомому в кінематографі, револьвер, що носиться на лівому боці ручкою вперед, вихоплюють правою рукою і навпаки. Саме в момент зйомки цього епізоду і було застрелено 42-річну Галину Гатчинс. За версією юристів, до смерті операторки призвела "безглузда поведінка" Болдуїна та інших продюсерів фільму, а також їхні заходи щодо скорочення витрат на майданчику.

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У позові йшлося про те, що галузеві стандарти передбачали використання на зйомках бутафорської зброї. Крім того, Болдуїн та помічник режисера, який передав йому зброю, мали перевірити револьвер на наявність бойових набоїв.

Зйомки вестерну "Іржа"

Нещасний випадок під час зйомок вестерну "Rust" ("Іржа") стався 21 жовтня 2021 року на ранчо біля міста Санта-Фе. Болдуїн виступав продюсером фільму та грав у ньому головну роль. Команда знімала сцену, в якій Болдуїн, який грає злочинця, мав стріляти з пістолета холостими патронами. Зброя використовувалася як реквізит. Асистент режисера сказав актору, що пістолет не заряджений. Під час розслідування він визнав, що не перевірив револьвер до кінця, проте сказав, що зброя є безпечною.

Операторка Галина Гатчинс, українка за походженням, була доставлена ​​на гелікоптері до лікарні, де померла від отриманих поранень. Від пострілу також постраждав 48-річний режисер фільму Джоел Соуза, який отримав тяжке поранення.