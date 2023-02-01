Алека Болдуїна звинуватили в ненавмисному вбивстві українки

Прокуратура Нью-Мексико офіційно звинуватила актора Алека Болдуїна в ненавмисному вбивстві. На зйомках фільму "Іржа" актор застрелив операторку з України Галину Гатчинс. У реквізитній зброї виявилися бойові патрони.

Прокуратура американського штату Нью-Мексико офіційно висунула 31 січня голлівудському акторові Алеку Болдуїну обвинувачення в ненавмисному вбивстві операторки українського походження Галини Гатчинс на зйомках вестерна "Іржа" ("Rust") 21 жовтня 2021 року. Про це повідомляють американські ЗМІ з посиланням на судові документи.

Крім Болдуїна, аналогічне обвинувачення пред'явили Ганні Гутьєрес-Рід, яка відповідала за зброю та боєприпаси на знімальному майданчику. Болдуїн під час зйомок випадково застрелив Гатчинс із револьвера "Кольт", у якому з невідомої причини замість холостих виявилися бойові патрони.

Якщо Болдуїна та Гутьєрес-Рід визнають винними, їм загрожує до 18 місяців тюремного ув'язнення і штраф у розмірі п'ять тисяч доларів. Однак той факт, що у справі фігурує вогнепальна зброя, може збільшити термін ув'язнення до п'яти років, вказує телеканал CNN.

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Болдуїн звинуватив у трагедії знімальну групу

У листопаді 2022 року Болдуїн подав до суду на знімальну групу фільму "Іржа". Актор стверджує, що причиною трагедії стали дії Гутьєрес-Рід, асистента режисера Дейва Голлса, який передав акторові пістолет та сказав, що він безпечний, реквізиторки Сари Закрі та постачальника зброї Сета Кенні. "Ці відповідачі - професіонали, які були зобов'язані гарантувати безпеку на знімальному майданчику. Усі учасники зйомок, включно з Болдуїном, очікували цього від них і довіряли їм", - йдеться в позовній заяві.

Водночас адвокат Гутьєрес-Рід заявив журналістам: "Саме він (Болдуїн. - Ред.) застрелив Галину, це його помилка".

Сім'я Гатчинс спочатку подала до суду на Болдуїна, звинувативши його в недостатній підготовці до зйомки сцени та невиправданому скороченні витрат на виробництво фільму. Пізніше позов відкликали. "Ми всі вважаємо, що смерть Галини - це жахливий нещасний випадок", - сказав чоловік загиблої операторки Метью Гатчинс.

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