Венеційський фестиваль 2024 - найяскравіша кіноподія року

81-й Венеційський кінофестиваль - подія, яку нізащо не пропустять кіномани. Цього року він може перевершити Каннський фестиваль - і не лише завдяки великій кількості знаменитостей. А як представлена Україна?

81-й раз у Венеції розгорнуть червону доріжку - з 28 серпня по 7 вересня 2024 року цей фестиваль доводитиме, що є найбільшою, найважливішою і просто найкрутішою кіноподією року. І на це є кілька причин...

Зірки повернулися у Венецію

Акторський страйк, який торік "вкоротив" червону доріжку, залишився в історії. У 2024 році Венеція знову обіцяє високу щільність знаменитостей з голлівудськими суперзірками в авангарді. Так, про свій приїзд оголосили Бред Пітт і Джордж Клуні, які зіграли головні ролі в екшн-комедії Джона Воттса "Вовки", що буде представлена на фестивалі.

Також очікується, що прибудуть Тільда ​​Свінтон і Джуліанна Мур, які є частиною акторського складу нового фільму Педро Альмодовара "Сусідня кімната". Прибудуть також Леді Ґаґа та Хоакін Фенікс, що заграли у стрічці "Джокер: Божевілля на двох" - продовження "Джокера" Тодда Філліпса, прем'єра якого також відбулася у Венеції у 2019 році та отримала там "Золотого лева" за найкращий фільм.

Божевільне кохання між Джокером і Гарлі Квінн Фото: Warner Bros.

Колишній виконавець ролі агента 007 Джеймса Бонда Деніел Крейґ з'явиться у досить нетиповому для нього амплуа в фільмі Луки Ґуаданьїно "Queer", а Анджеліна Джолі вшанує своєю присутністю картину Пабло Ларраїна "Марія". Ніколь Кідман та Антоніо Бандерас представляють фільм "Дівчинка" нідерландської режисерки Галини Рейн. І акторський склад фільму Тіма Бертона "Бітлджус Бітлджус", що відкриватиме фестиваль, - продовження фантастичної комедії "Бітлджус" 1988 року, також сяятиме такими зірками, як Майкл Кітон, Кетрін О'Хара та Вайнона Райдер, а ще Віллем Дефо, Моніка Беллуччі та Дженні Ортега (відомої за фільмом "Середа"). Загалом, достатньо знаменитостей, щоби на якийсь час "покласти" Instagram. "Схоже, що це буде найактивніша червона доріжка за останнє десятиліття", - прогнозує директор фестивалю Альберто Барбера.

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Велика кількість номінантів на "Оскар"

Венеція давно замінила Канни у ролі стартового майданчика для лауреатів "Оскара", і Барбера вже знає, як відбирати фільми, що справляють враження на Академію.

Багато лауреатів "Оскара" останніх років починали з фестиувалю у Венеції, зокрема "Бердмен", "Земля кочівників", "Фаворитка", "Дюна", "Бідолашні створіння" та багато інших.

Анджеліна Джолі в ролі Марії Каллас - сучасні технології наділили Джолі оперним голосом Фото: Pablo Larrain

Чи сягне Анджеліна Джолі високих нот у ролі оперної легенди Марії Каллас у "Марії" (вона там справді співає), чи загубиться чарівність оскароносних іспаномовних фільмів Альмодовара в його англомовному дебюті "Сусідня кімната", і чи Хоакін Фенікс, який отримав "Оскар" за найкращу чоловічу роль у 2020 році за "Джокера", зможе знову вразити Академію роллю клоуна-злочинця, - все це з'ясується у січні 2025 року, коли й будуть оголошені номінанти на "Оскар".

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Фестиваль політичний, актуальний і суперечливий

Фестиваль у Венеції - це не лише блиск і гламур. Венеційська програма включає деякі з найбільш політично актуальних і документальних фільмів року, які обов'язково сприятимуть громадській дискусії.

Кадр з фільму "5 вересня" Фото: Constantin Film

Серед таких стрічок документальна драма німецького режисера Тіма Фельбаума (Tim Fehlbaum) "5 вересня", яка реконструює терористичні атаки на Олімпійських іграх 1972 року в Мюнхені, під час яких були взяті в заручники й загинули ізраїльські спортсмени. Фільм розповідає історію з погляду американських спортивних журналістів, які повідомляли про ігри в Мюнхені.

Один із найвідоміших німецьких режисерів-документалістів Андрес Фаєль (Andres Veiel) у своїй стрічці "Ріфеншталь" досліджує режисерку Лені Ріфеншталь (Leni Riefenstahl), авторку націонал-соціалістичних пропагандистських фільмів "Тріумф волі" та "Олімпія".

Ріфеншталь, яка померла в 2003 році у віці 101 року, завжди заперечувала, що знала про існування нацистських концтаборів та про Голокост. Однак Фаєль, який вперше отримав доступ до її особистих архівів для свого документального фільму, знайшов докази того, що Ріфеншталь була переконаною націонал-соціалісткою. Окрім уроку історії, Фаєль показує у "Ріфеншталь" приклад "фашистської спокуси" - це надзвичайно актуальна тема з огляду на зростання правого екстремізму по всій Європі.

Лені Ріфеншталь: палка шанувальниця "фюрера" Фото: Bayrische Staatsbibliotek Bildarchiv

Зірковий британський режисер Джо Райт досліджує коріння фашизму в телесеріалі "М. Син століття", прем'єра якого відбулася у Венеції та який розповідає про політичне піднесення італійського диктатора Беніто Муссоліні. Враховуючи, що нинішній уряд Італії є найбільш правим з часів "дуче", серіал буде у всіх на вустах.

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Українське кіно

"Український день", організований Держкіно, стане нагодою для діалогу між українськими та міжнародними представниками кіноіндустрії. Крім того, у Венеції поза конкурсною програмою будуть показані українські фільми "Пісні землі, що повільно горить" Ольги Журби та "Медовий місяць" Жанни Озірної.

Фільм молодої режисерки і сценарістки Журби розповідає про події російської війни проти України та досліджує те, як суспільство трансформується на її тлі. Це копродукція України, Данії та Швеції. За словами самої режисерки, фільм знятий так, щоб спонукати глядача відчувати та осмислювати загрозу, яка нависла не лише над Україною, а й над усім світом.

Воєнну тему, якою зі зрозумілих причин живе нині Україна, продовжує і фільм Озірної. Дія фільму розгортається у помешканні пари закоханих під Києвом. Лише одну ніч проводять вони у своїй новій квартирі, але вже на світанку їх будять вибухи війни. Пара опиняється у пастці в помешканні без електрики, води та мобільного зв'язку. Ця стрічка - дослідження стосунків на тлі війни, шоку, страху і випробувань.

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Еротика на екрані

Крім присутності стрічок-політичних важковаговиків, очікується, що найстаріший у світі кінофестиваль видасться і "вельми гарячим", як обіцяє актор Дрю Старкі. Старкі - коханець Деніела Крейґа у фільмі "Queer", екранізації досить відвертого роману Вільяма С. Берроуза про американських військових у Мексиці 1950-х років.

Фатальний роман? Сцена з фільму "Дівчинка" Фото: Niko Tavernise/A24/AP/picture alliance

Ніколь Кідман і Гарріс Дікінсон демонструють пристрасті у фільмі "Дівчинка", на який, за словами режисерки Галини Рейн, її надихнули еротичні трилери 1980-х і 90-х років, такі як "Основний інстинкт", "Фатальний потяг" і "9 1/2 тижнів". Кідман з'являється у ролі керівниці високого рангу, яка ризикує своєю кар'єрою та сім'єю, щоби почати бурхливий роман зі своїм значно молодшим стажером.

А "Любов" норвезького режисера Дага Йогана Гаугеруда розповідає про самотніх, які шукають спонтанної близькості через контакти у мобільному додатку Tinder на поромі до Осло. Для кіноманів, які віддають перевагу еротиці на екрані замість сімейних фільмів Студії Діснея, Венеція може стати гарним місцем для знайомств.

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Скандали неминучі

А яким би був кінофестиваль без пліток? 2024 рік є багатообіцяючим, і соціальні мережі, швидше за все, вибухнуть чутками. Перш за все, через очікувану зустріч між Бредом Піттом і Анджеліною Джолі, які роками ведуть запеклу шлюборозлучну війну.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт - романтика у стосунках давно позаду Фото: Dennis Van Tine/STAR MAX/IP/picture alliance

Ймовірно, Хоакіну Феніксу також доведеться вислухати неприємні запитання на пресконференції щодо "Джокер: Божевілля на двох": із гей-драми Тодда Хейнса він вибув лише за кілька днів до початку зйомок у серпні. Фенікс з колегою Денні Рамірезом мав зіграти сцени з "явним сексуальним підтекстом" у цій історії кохання 1930-х років. Його раптове вибуття спричинило крах проєкту. Тепер, як повідомляється, це може потягти збитки на мільйони і навіть призвести до судового позову.

І навіть Джордж Клуні у Венеції не застрахований від скандалів через міні-ворожнечу з Квентіном Тарантіно. Повідомляється, що легендарний режисер "Кримінального чтива" стверджував, що Клуні "не кінозірка", на що Клуні відповів: "Чувак, забирайся до біса!".