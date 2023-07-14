Голлівудські актори оголосили страйк

Оголошений акторами і сценаристами Голлівуду страйк через невдоволення зарплатами й використанням штучного інтелекту в кіно може відкласти релізи фільмів і зірвати церемонію вручення головної премії серіалів "Еммі".

У Голлівуді в п'ятницю, 14 липня, розпочався страйк Гільдії кіноакторів США після невдалих переговорів з керівниками студій щодо перегляду заробітних плат і використання технологій штучного інтелекту. Востаннє подібні акції американських акторів відбулися в 1980 році.

Кіноактори приєднаються до страйку голлівудських сценаристів, оголошеного на початку травня. Це буде перший подвійний страйк у Голлівуді за 63 роки. Попередній пройшов у 1960 році, коли акторську гільдію очолював Рональд Рейган - згодом президент США.

У профспілках вимагають вищої оплати праці та прибутку від буму стрімінгових платформ, які зараз не розкривають дані про свою аудиторію та не оплачують повторні покази успішних шоу й фільмів, а також гарантій стабільної зайнятості, зокрема через загрозу творчим професіям через поширення використання технологій штучного інтелекту.

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Страйк може вплинути на вихід фільмів і премію "Еммі"

Страйк 11,5 тисячі сценаристів уже призвів до припинення нічних ток-шоу та "Суботнього вечора в прямому ефірі" (Saturday Night Live), а також кількох серіалів, серед яких хітові "Дивні дива" (Stranger Things) на Netflix, "Хитрощі" (Hacks) на Max і "Гріффіни" (Family Guy) на Fox, які поставили виробництво на паузу, пише AFP.

Востаннє, коли голлівудські сценаристи протестували протягом 100 днів у 2007 році, це коштувало індустрії розваг Лос-Анджелеса близько двох мільярдів доларів.

Гільдія акторів налічує близько 160 тисяч членів, зокрема й топових акторів як-от Том Круз і Дженніфер Лоуренс, які зараз промотують свіжі релізи своїх фільмів "Місія неможлива. Розплата" та "Жодних образ" відповідно.

Правила страйку забороняють акторам проходити прослуховування, репетиції, зніматися, озвучувати, давати інтерв'ю чи інакше рекламувати свою роботу, в тому числі на прем'єрах. Прем'єру довгоочікуваного нового фільму Крістофера Нолана "Оппенгеймер" у Лондоні вже перенесли на годину, щоб актори могли пройти червоною доріжкою перед оголошенням страйку. Такі зіркові учасники фільму як Метт Деймон, Кілліан Мерфі та Емілі Блант покинули захід одразу після оголошення страйку.

Кіностудії вже почали переформатовувати свої календарі, а якщо страйки затягнуться, то великі кінорелізи можуть бути відкладені.

Крім того, страйк кидає тінь на майбутню 75-ту церемонію вручення головної премії для серіалів "Еммі", адже правила профспілки забороняють акторам з'являтися на церемонії.

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