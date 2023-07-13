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Епізод ток-шоу Леттермана з Зеленським номінували на "Еммі"

Дар'я Нинько
39 хв. тому

Епізод ток-шоу, у якому взяв участь президент України Володимир Зеленський, потрапив у номінацію на премію "Еммі". Його зняли у жовтні 2022 року на станції київського метро "Майдан Незалежності".

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Володимир Зеленський з дружиню Оленою Зеленською у Вільнюсі, 11 липня 2023 року
Володимир Зеленський з дружиню Оленою Зеленською у Вільнюсі, 11 липня 2023 рокуФото: Yves Herman/REUTERS

Випуск ток-шоу американського телеведучого Девіда Леттермана, у якому взяв участь президент України Володимир Зеленський, номінували на 75-у премію "Еммі". Цей епізод шоу Девіда Леттермана "Мого наступного гостя не треба представляти" потрапив у номінацію "Кращий документальний серіал чи спеціальний випуск" (Outstanding Hosted Nonfiction Series Or Special).

Зйомки цього епізоду відбулися у жовтні 2022 року у Києві, на станції метро "Майдан Незалежності", яка в той час була зачинена для пасажирів. В ефір розмова з Зеленським вийшла 12 грудня на стримінговій платформі Netflix.

Леттерман і Зеленський говорили про те, чи зможе ймовірна смерть Путіна змусити Росію припинити війну проти України та про те, скільки ще може тривати російська агресія. У тій розмові Зеленський також вкотре наголосив, що війна не повинна перейти у стадію замороженого конфлікту, вона завершиться тільки тоді, коли вся територія України буде деокупована. Окрім того, український лідер говорив про важливість підтримки України з боку міжнародної спільноти та розказував Леттерману анекдоти.

Інші номінанти

З переліку номінантів на кращий документальний серіал чи спецвипуск випливає, що конкуренцію епізоду шоу з Зеленським складають ще чотири випуски.

Це інтерв'ю "Світло, яке ми несемо: Мішель Обама й Опра Вінфрі", серіал "Стенлі Туччі: У пошуках Італії", серіал "Скуштуйте націю з Падмою Лакшмі" та телесеріал "Сполучені відтінки Америки".

 

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