Епізод ток-шоу Леттермана з Зеленським номінували на "Еммі"

Епізод ток-шоу, у якому взяв участь президент України Володимир Зеленський, потрапив у номінацію на премію "Еммі". Його зняли у жовтні 2022 року на станції київського метро "Майдан Незалежності".

Випуск ток-шоу американського телеведучого Девіда Леттермана, у якому взяв участь президент України Володимир Зеленський, номінували на 75-у премію "Еммі". Цей епізод шоу Девіда Леттермана "Мого наступного гостя не треба представляти" потрапив у номінацію "Кращий документальний серіал чи спеціальний випуск" (Outstanding Hosted Nonfiction Series Or Special).

Зйомки цього епізоду відбулися у жовтні 2022 року у Києві, на станції метро "Майдан Незалежності", яка в той час була зачинена для пасажирів. В ефір розмова з Зеленським вийшла 12 грудня на стримінговій платформі Netflix.

Леттерман і Зеленський говорили про те, чи зможе ймовірна смерть Путіна змусити Росію припинити війну проти України та про те, скільки ще може тривати російська агресія. У тій розмові Зеленський також вкотре наголосив, що війна не повинна перейти у стадію замороженого конфлікту, вона завершиться тільки тоді, коли вся територія України буде деокупована. Окрім того, український лідер говорив про важливість підтримки України з боку міжнародної спільноти та розказував Леттерману анекдоти.

Інші номінанти

З переліку номінантів на кращий документальний серіал чи спецвипуск випливає, що конкуренцію епізоду шоу з Зеленським складають ще чотири випуски.

Це інтерв'ю "Світло, яке ми несемо: Мішель Обама й Опра Вінфрі", серіал "Стенлі Туччі: У пошуках Італії", серіал "Скуштуйте націю з Падмою Лакшмі" та телесеріал "Сполучені відтінки Америки".