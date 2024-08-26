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КіноНімеччина

Німеччина здивувала своїм претендентом на премію "Оскар"

Марина Борисова
26 серпня 2024 р.

Названо претендента на кінопремію "Оскар" від Німеччини 2025 року. Фільм іранського режисера Мохаммада Расулофа таємно зняли в Ірані - мовою фарсі.

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Іранський режисер Мохаммад Расулоф на Каннському кінофестивалі, травень 2024 року
Іранський режисер Мохаммад Расулоф на Каннському кінофестивалі, травень 2024 рокуФото: picture alliance/Scott A Garfitt/Invision/AP

Кандидат на премію "Оскар" від Німеччини - фільм "Насіння священного інжиру". Його зняв іранський режисер Мохаммад Расулоф, призер Каннського кінофестивалю, на якому влітку 2024 року відбулася прем'єра картини.

Призер Каннського фестивалю - кандидат на премію "Оскар" у 2025 році

На Лазурному березі іранський фільм довго вважали фаворитом, у підсумку він отримав спецприз журі Каннського кінофестивалю. Сюжет трилера розгортається на тлі хвилі протестів в Ірані, що почалася після смерті 22-річної дівчини Махси Аміні. Іранка померла після того, як її затримала "поліція моралі" за так зване "неправильне носіння хіджабу".

Расулоф знімав свій фільм в Ірані таємно. Влада, дізнавшись про існування картини і внесення її до програми Каннського фестивалю, почала чинити тиск на знімальну групу і акторів, вимагаючи відкликати фільм.

Самого Расулофа засудили до восьми років в'язниці, конфіскації майна і публічного побиття батогом. Раніше влада засудила його до тюремного терміну за "антидержавну пропаганду" в його фільмах, один із яких, "Зла не існує", став переможцем "Берлінале" 2020 року. Після того, як у режисера забрали паспорт, він вирішив покинути країну. Мохаммад Расулоф зміг приїхати на фестиваль у Канни. Після втечі з Ірану він приїхав до Німеччини.

Як іранський режисер став кандидатом від Німеччини на премію "Оскар"

Рішення про висунення іранського фільму на "Оскар" від Німеччини ухвалювало незалежне журі, що складається з дев'яти членів. За правилами Американської кіноакадемії, це допустимо. Головна умова: фільм має бути щонайменше на половину знятий не англійською мовою.

Не всі в Німеччині залишилися задоволені таким рішенням. Як написало німецьке видання Die Welt, "Ісландія могла б заявити на "Оскар" фільм сербськохорватською. Або Китай - есперанто. Або Аргентина - тибетською. Звісно, жодній із цих країн на думку не спаде така абсурдна ідея. Тільки Німеччина заявила фільм мовою фарсі".

Видання наводить інший приклад, який можна порівняти з висуненням фільму "Насіння священного інжиру". Фільм "Зона інтересів" про сім'ю коменданта Освенціма, висунутий торік від Великобританії, отримав два "Оскари" - як найкращий міжнародний фільм і за роботу звукорежисера. При цьому в кінокартині багато діалогів німецькою, тобто виходить, що її теоретично можна було б висунути і від Німеччини? Ні, тому що ще одна умова американців - участь країни, що висуває, у фінансуванні. У виробництві "Зони інтересів" німецька сторона участі не брала.

Натомість при виробництві картини іранського режисера були дотримані обидві умови. Фільм повністю знятий на фарсі, а серед інвесторів є і німецький - Мані Тільґнер (Mani Tilgner) від гамбурзької компанії Runway Pictures.

Висування фільму Німеччиною - перший етап на шляху до номінації на престижну премію. Кандидатів у категорії "Найкращий фільм іноземною мовою" оголосять у середині січня 2025 року. Церемонія нагородження відбудеться в березні наступного року в Лос-Анджелесі.

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