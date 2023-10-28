В Ірані померла школярка після конфлікту з поліцією моралі

16-річну Арміту Гераванд зупинила в метро поліція через відсутність головного убору. Поліція моралі заперечує застосування сили, стверджуючи, що школярка через низький кров'яний тиск впала і вдарилася головою.

16-річна іранська школярка Арміта Гераванд померла після ймовірної конфронтації з поліцією моралі. Вона померла у суботу, 28 жовтня, в одній із клінік Тегерана, повідомило іранське державне інформаційне агентство ІРНА.

Близько тижня тому дівчині діагностували смерть мозку. Її трагічна доля викликала бурю обурення в Ірані та за кордоном.

За повідомленнями правозахисників, місяць тому у Арміти Гераванд стався конфлікт у тегеранському метро з поліцією моралі. Охоронці моральності вказали їй на відсутність у неї хаджабу. Державні ЗМІ Ірану заперечують, що поліція звичаїв застосувала насильство до дівчини. Згідно з офіційною версією, Гераванд через низький кров'яний тиск впала і вдарилася головою. Протягом кількох тижнів вона перебувала у комі.

Акція проти іранського режиму у Лондоні, 8 жовтня Фото: Velar Grant/ZUMA Wire/IMAGO

Справа Махси Аміні та масові протести в Ірані

Доля Гераванд нагадала багатьом іранцям про трагічну історію молодої іранської курдки Махси Аміні, яка восени минулого року була затримана поліцією вдач за обвинуваченням у неправильному носінн хіджабу. Після затримання вона опинилась у лікарні, де померла. Її родичі вважають, що її було забито до смерті в поліцейській дільниці.

Смерть Аміні викликала наймасовіші протести в Ірані за багато десятиліть. За даними правозахисників, у ході акцій та зіткнень з поліцією загинули понад 500 людей. Багато іранських жінок стали демонстративно відмовлятися від головного убору. Поліція моралі призупинила патрулювання, але в липні цього року перевірки носіння хіджабів відновилися.

Уряд Ірану також посилює кримінальне законодавство. Згідно з новим законом, який ще не набув чинності, систематичні порушення правил носіння одягу каратимуться грошовими штрафами. Максимальне покарання - до 15 років позбавлення волі та штраф у розмірі 5 тисяч євро у перерахунку.

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