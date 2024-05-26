На Каннському кінофестивалі-2024 перемогла стрічка "Анора"

Комедійна драма "Анора" американського режисера Шона Бейкера отримала "Золоту пальмову гілку" Каннського кінофестивалю. Гран-прі фестивалю здобув фільм "Все, що уявляємо як світло" індійської режисерки Паял Кападіа.

Американський режисер Шон Бейкер отримав "Золоту пальмову гілку" цьогорічного Каннського кінофестивалю за комедійну драму "Анора". Церемонія нагородження відбулася пізно ввечері у суботу, 25 травня.

"Анора" продовжує серію фільмів режисера, присвячених секс-працівникам, таких як "Червона ракета", що був представлений у Каннах в 2021 році, та "Проєкт Флорида" 2017 року. Ця перемога присвячена "всім секс-працівникам минулого, теперішнього та майбутнього", - сказав Шон Бейкер, приймаючи нагороду.

Стрічка розповідає про стосунки стриптизерки з нью-йоркського округу Бруклін та сина російського олігарха. Головну жіночу роль у фільмі виконала американська акторка Майкі Медісон. Значну частину касту, включно з головною чоловічою роллю, склали російські і російськомовні актори.

Спеціальний приз для режисера-втікача з Ірану

Спеціальний приз нагороду кінофестивалю за фільм "Насіння священного інжиру" отримав іранський режисер Мохаммад Расулоф. Він нещодавно втік з батьківщини після того, як влада Ірану намагалася змусити його зняти свою стрічку з показу в Каннах і заборонити виїзд з країни.

Це обумовлено тематикою фільму "Насіння священного інжиру", який розповідає про протести в Ірані після смерті 22-річної Масхи Аміні у вересні 2022 року.

Після втечі режисер знайшов притулок у Німеччині, де його дочка вивчає медицину, повідомляє dpa.

Інші нагороди фестивалю

Другу за престижністю нагороду - гран-прі - цьогорічного Каннського кінофестивалю отримала картина "Все, що уявляємо як світло" індійської режисерки Паял Кападіа.

Приз за режисуру виборов португалець Мігель Гомес за фільм "Гранд-тур". Приз за сценарій отримала стрічка "Субстанція" француженки Каролі Фаржеа.

Приз за найкращу жіночу роль цьогоріч розділили акторки Зої Салдана, Селена Гомес, Карла Софія Гаскон та Адріана Пас за свої ролі у стрічці "Емілія Перес". Приз за найкращу чоловічу роль отримав американський актор Джессі Племонс за роботу у фільмі "Види доброти".

Приз журі дістав французький режисер Жак Одіяр за "Емілію Перес".

Україна цього року не була представлена у жодній конкурсній програмі Каннського кінофестивалю.

Читайте також: Фільм "Будинок "Слово". Нескінчений роман": драма українських письменників 1930-х років