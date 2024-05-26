На Каннському кінофестивалі-2024 перемогла стрічка "Анора"26 травня 2024 р.
Американський режисер Шон Бейкер отримав "Золоту пальмову гілку" цьогорічного Каннського кінофестивалю за комедійну драму "Анора". Церемонія нагородження відбулася пізно ввечері у суботу, 25 травня.
"Анора" продовжує серію фільмів режисера, присвячених секс-працівникам, таких як "Червона ракета", що був представлений у Каннах в 2021 році, та "Проєкт Флорида" 2017 року. Ця перемога присвячена "всім секс-працівникам минулого, теперішнього та майбутнього", - сказав Шон Бейкер, приймаючи нагороду.
Стрічка розповідає про стосунки стриптизерки з нью-йоркського округу Бруклін та сина російського олігарха. Головну жіночу роль у фільмі виконала американська акторка Майкі Медісон. Значну частину касту, включно з головною чоловічою роллю, склали російські і російськомовні актори.
Спеціальний приз для режисера-втікача з Ірану
Спеціальний приз нагороду кінофестивалю за фільм "Насіння священного інжиру" отримав іранський режисер Мохаммад Расулоф. Він нещодавно втік з батьківщини після того, як влада Ірану намагалася змусити його зняти свою стрічку з показу в Каннах і заборонити виїзд з країни.
Це обумовлено тематикою фільму "Насіння священного інжиру", який розповідає про протести в Ірані після смерті 22-річної Масхи Аміні у вересні 2022 року.
Після втечі режисер знайшов притулок у Німеччині, де його дочка вивчає медицину, повідомляє dpa.
Інші нагороди фестивалю
Другу за престижністю нагороду - гран-прі - цьогорічного Каннського кінофестивалю отримала картина "Все, що уявляємо як світло" індійської режисерки Паял Кападіа.
Приз за режисуру виборов португалець Мігель Гомес за фільм "Гранд-тур". Приз за сценарій отримала стрічка "Субстанція" француженки Каролі Фаржеа.
Приз за найкращу жіночу роль цьогоріч розділили акторки Зої Салдана, Селена Гомес, Карла Софія Гаскон та Адріана Пас за свої ролі у стрічці "Емілія Перес". Приз за найкращу чоловічу роль отримав американський актор Джессі Племонс за роботу у фільмі "Види доброти".
Приз журі дістав французький режисер Жак Одіяр за "Емілію Перес".
Україна цього року не була представлена у жодній конкурсній програмі Каннського кінофестивалю.
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