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КультураФранція

На Каннському кінофестивалі-2024 перемогла стрічка "Анора"

Степан Смишляєв
26 травня 2024 р.

Комедійна драма "Анора" американського режисера Шона Бейкера отримала "Золоту пальмову гілку" Каннського кінофестивалю. Гран-прі фестивалю здобув фільм "Все, що уявляємо як світло" індійської режисерки Паял Кападіа.

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Режисер Шон Бейкер отримує "Золоту пальмову гілку" Каннського кінофестивалю
Комедійна драма "Анора" американського режисера Шона Бейкера отримала "Золоту пальмову гілку" Каннського кінофестивалюФото: Andreea Alexandru/Invision/AP/picture alliance

Американський режисер Шон Бейкер отримав "Золоту пальмову гілку" цьогорічного Каннського кінофестивалю за комедійну драму "Анора". Церемонія нагородження відбулася пізно ввечері у суботу, 25 травня.

"Анора" продовжує серію фільмів режисера, присвячених секс-працівникам, таких як "Червона ракета", що був представлений у Каннах в 2021 році, та "Проєкт Флорида" 2017 року. Ця перемога присвячена "всім секс-працівникам минулого, теперішнього та майбутнього", - сказав Шон Бейкер, приймаючи нагороду.

Стрічка розповідає про стосунки стриптизерки з нью-йоркського округу Бруклін та сина російського олігарха. Головну жіночу роль у фільмі виконала американська акторка Майкі Медісон. Значну частину касту, включно з головною чоловічою роллю, склали російські і російськомовні актори.

Спеціальний приз для режисера-втікача з Ірану

Спеціальний приз нагороду кінофестивалю за фільм "Насіння священного інжиру" отримав іранський режисер Мохаммад Расулоф. Він нещодавно втік з батьківщини після того, як влада Ірану намагалася змусити його зняти свою стрічку з показу в Каннах і заборонити виїзд з країни.

Це обумовлено тематикою фільму "Насіння священного інжиру", який розповідає про протести в Ірані після смерті 22-річної Масхи Аміні у вересні 2022 року. 

Після втечі режисер знайшов притулок у Німеччині, де його дочка вивчає медицину, повідомляє dpa.

Інші нагороди фестивалю

Другу за престижністю нагороду - гран-прі - цьогорічного Каннського кінофестивалю отримала картина "Все, що уявляємо як світло" індійської режисерки Паял Кападіа.

Приз за режисуру виборов португалець Мігель Гомес за фільм "Гранд-тур". Приз за сценарій отримала стрічка "Субстанція" француженки Каролі Фаржеа.

Приз за найкращу жіночу роль цьогоріч розділили акторки Зої Салдана, Селена Гомес, Карла Софія Гаскон та Адріана Пас за свої ролі у стрічці "Емілія Перес". Приз за найкращу чоловічу роль отримав американський актор Джессі Племонс за роботу у фільмі "Види доброти".

Приз журі дістав французький режисер Жак Одіяр за "Емілію Перес".

Україна цього року не була представлена у жодній конкурсній програмі Каннського кінофестивалю.

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