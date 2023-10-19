Премію імені Сахарова посмертно присудили іранці Махсі Аміні

Молода іранка Махса Аміні, вбита після затримання поліцією моралі за неправильне носіння хіджабу, та рух за права жінок в Ірані, який розпочався після її смерті, стали лауреатами премії Європарламенту "За свободу думки".

Лауреаткою премії "За свободу думки" імені Андрія Сахарова у 2023 році оголосили іранську курдку Махсу Аміні - посмертно. Другим лауреатом премії цього року став іранський масовий рух за права жінок під гаслом "Жінки, життя, свобода!", який розпочався після її смерті. Про це оголосив у четвер, 19 жовтня, Європейський парламент.

"Жорстоке вбивство 22-річної Джини Махси Аміні стало поворотним моментом. Воно поклало початок жіночому руху, який творить історію", - заявила голова Європарламенту Роберта Мецола у Страсбурзі.

Масові протести в Ірані після смерті Махси Аміні

Махса Аміні померла 16 вересня 2022 року після того, як її затримала поліція моралі за звинуваченням у неправильному носінні головної хустки- хіджабу. Її сім'я стверджує, що дівчина померла через жорстоке поводження з нею в поліції. Іранська влада заперечує це.

Смерть Аміні викликала по всьому Ірану масові акції протесту під гаслом "Жінка, життя, свобода!". Вони тривали протягом багатьох місяців. За даними неурядових організацій, під час протестних акцій загинули понад 550 демонстрантів, сімох людей влада Ірану стратила.

Премія Європарламенту імені Сахарова

Премію "За свободу думки", названу на честь радянського фізика і правозахисника Андрія Сахарова, заснував Європарламент у 1988 році. Її присуджують людям або громадським організаціям, які відзначилися у справі захисту прав людини та основоположних свобод. Розмір премії становить 50 тисяч євро.

У 2022 році премію Сахарова вручили українському народу. У 2021 році нагороду отримав російський опозиціонер Олексій Навальний, який вже тоді перебував у колонії, роком раніше - білоруська опозиція, а в 2018-му - український режисер Олег Сенцов, якого на той час утримували у в'язниці в Росії.

Читайте також: У Росії ліквідували громадський Сахаровський центр