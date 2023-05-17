Каннський фестиваль: Деньов прочитала вірш Лесі Українки

16 травня у Франції відкрився 76-й Каннський кінофестиваль. Цьогоріч увага до нього особлива, адже вперше в історії президентом фестивалю стала жінка. Ще й іноземка - дотепер цю посаду обіймали лише французи. Ба більше - німкеня. Нову президентку Каннського фестивалю звати Іріс Кноблох (Iris Knobloch), і її кандидатуру підтримав президент Франції Еммануель Макрон.

Що відомо про нову президентку

Треба визнати, що рішення довірити президентську посаду знаменитого фестивалю не найвідомішій німкені стало справжнім випробуванням для толерантності французів, яке витримали не всі. Проти виступила могутня профспілка SACD, яка захищає права кіносценаристів і композиторів, а не остання на ринку ЗМІ газета Le Canard enchaîné голосно запитувала, чи може німкеня обіймати таку важливу посаду.

Іріс Кноблох, президентка Каннського фестивалю Фото: Fuhr/Eventpress/IMAGO

Від такої дискусії Іріс Кноблох, мабуть, мала складні почуття. Якщо вона як німкеня потрапила під вогонь критики, то її батьки ледь не втратили життя через те, що німцями не були. Мати Іріс, Шарлотта Кноблох (Charlotte Knobloch) виросла в Мюнхені в єврейській родині і дитиною ледь не потрапила до концтабору, де загинула її бабуся. Її врятувало лише те, що дівчина, яка працювала прислугою у родині Кноблохів, відвезла її до німецької глибинки, де кілька років видавала за свою позашлюбну дочку. Шарлотте Кноблох згодом стала президенткою Центральної ради німецьких євреїв та депутаткою Бундестагу - вона досі дуже активна, незважаючи на свої 90 років.

Її ж донька Іріс останні 20 років очолювала французький, а пізніше і європейський напрям американського концерну Warner. Тобто на неї дивляться у Франції ще й як на представницю Голлівуда. Тож від неї очікують, крім іншого, налагодження стосунків з американськими стрімінгами на кшталт Netflix, з якими раніше Каннський фестиваль відкрито воював, і взагалі більшого відкриття франкоцентричного фестивалю світу. "Моя перевага полягає у тому, що я знайома зі світом кіно за межами Франції", - багатообіцяюче каже Іріс Кноблох.

Україна в Каннах - короткометражка і вірш Лесі Українки від Катрін Деньов

Катрін Деньов на церемонії відкриття 76-го Каннського кінофестивалю Фото: Sarah Meyssonnier/REUTERS

Чи не найзворушливішим моментом відкриття цьогорічного Каннського кінофестивалю став виступ легендарної Катрін Деньов. Зі сцени ікона французького кіно нагадала публіці "про Україну та тих, хто живе зовсім іншим життям", продекламувавши французькою вірш Лесі Українки: "Ні долі, ні волі у мене нема, зосталася тільки надія одна: надія вернутись ще раз на Вкраїну, поглянути ще раз на рідну країну..." Було видно, що Деньов сильно хвилюється, насилу стримує сльози, зал слухав затамувавши подих, а потім вибухнув оплесками.

Каннський фестиваль, на відміну від "Берлінале", цього року не має повнометражного кіно з України. Натомість у конкурсі короткого метру бере участь короткометражна стрічка української режисерки Анастасії Солоневич та польського режисера Даміана Коцура "Як це було" - відеощоденник про повернення української біженки до Києва з Берліна.

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Від Німеччини один представник з двома фільмами

Представник Німеччини лише один - відомий автор "Неба над Берліном" Вім Вендерс (Wim Wenders). Проте він привіз відразу два фільми - "Ідеальні дні", відзнятий в Японії фільм про японського прибиральника громадських туалетів, а також документальний фільм про знаменитого німецького художника Анзельма Кіфера (Anselm Kiefer).

Німецька акторка Сандра Гюллер (Sandra Hüller), яка прославилася сім років тому у Каннах, зігравши головну роль у фільмі "Тоні Ердман", повертається на фестиваль із головною роллю у французькому фільмі "Анатомія падіння". У тонкій психологічній драмі французької режисерки Жюстін Тріє вона грає німецьку письменницю, яку звинувачують у вбивстві чоловіка.

З'їзд любителів спостерігати за зірками

Загалом нинішній фестиваль знову показує себе у всьому блиску, зібравши цілий букет видатних майстрів. Увагу привертає лише чималий середній вік режисерів - Мартіну Скорсезе, який привіз високобюджетний детективний вестерн з Робертом де Ніро і Леонардо ді Капріо, уже 80 років, Такесі Кітано - 76 років, Акі Каурісмякі - 66 років, та й Віму Вендерсу уже 77.

На цьому тлі 54-річний визнаний класик ("Гранд-готель Будапешт") Вес Андерсон виглядає чи не тінейджером. Він покаже "Місто астероїдів" про з'їзд любителів спостерігати за зірками в 1955 році - завдяки цьому фільму, каннські любителі поспостерігати за зірками можуть купувати товсті блокноти для автографів. У фільмі знімалися Тільда Суінтон, Едрієн Броуді, Том Хенкс, Скарлетт Йоханссон, Едвард Нортон, Уіллем Дефо та ще дюжина менших зірок.

Відкрився фестиваль стрічкою "Жанна Дюбаррі" режиссерки Майвенн, котра зіграла у ньому й головну роль з Джонні Деппом у ролі Людовіка XV.

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