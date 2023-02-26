Фільм про психіатричну клініку тріумфував на "Берлінале"

Головний приз 73-го кінофестивалю "Берлінале" отримав документальний фільм французького режисера Ніколя Філібера "На "Адаманті", який розповідає про паризький центр допомоги людям з психічними розладами. Про це у суботу, 25 лютого, повідомили на церемонії нагородження, що відбулася у головному фестивальному палаці.

"Золотого ведмедя" дуже рідко присуджують документальному кіно. Агенція dpa повідомляє, що сам режисер прокоментував цю новину вигуком: "Ви що, збожеволіли?"

Друга за значенням нагорода - великий приз журі - дісталася німецькому кінорежисеру Крістіану Петцольду (Christian Petzold) за драму "Червоне небо" про те, як компанія молодих людей на Балтійському узбережжі пізнає муки творчості та муки кохання. "Червоне небо" - друга частина трилогії Петцольда, де реальність зустрічається з фантастичними явищами. Перша частина, "Ундіна", про берлінську русалку, була показана на "Берлінале" 2020 року.

Софія Отеро від хвилювання та радості розплакалася на церемонії нагородження Фото: Joerg Carstensen/dpa/AP/picture alliance

"Срібний ведмідь" за найкращу акторську роботу було присуджено 8-річній Софії Отеро за головну роль в іспанській драмі "20 тисяч різновидів бджіл". "Ведмідь" за найкращий сценарій отримала німецька режисерка Анґела Шанелек (Angela Scnanelec).

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Нагадаємо, 73-й Берлінський міжнародний кінофестиваль офіційно розпочався 16 лютого. На гала-відкритті з відеозверненням виступав президент України Володимир Зеленський.