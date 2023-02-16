Кіно й війна: що треба знати про 73-й Берлінале

Хоч цьогорічний Берлінале відбудеться без пандемійних обмежень, але глибоким шрамом позначилися війна в Україні й ситуація в Ірані, тож кінофестиваль покаже солідарність з Україною та Іраном.

На цей момент кіноманам довелося чекати три роки, адже після двох пандемійних років, цьогорічний 73-й Берлінський міжнародний кінофестиваль може похвалитися цілковитою відсутністю обмежень. У рамках заходу, що триватиме з 16 по 26 лютого, у різних програмах фестивалю покажуть 283 стрічки. Організатори розраховують на участь 300 тисяч відвідувачів.

Берлінале вже традиційно вважається найполітизованішим з-поміж знакових кінофестивалів і цього року теж не збирається зраджувати своїм традиціям. Зберегти цей аспект репутації заходу покликана озвучена солідарність з народами України та Ірану. Обом країнам присвячені покази фільмів, а також низка заходів підтримки, передбачених програмою.

Рік війни в Україні очима кінематографістів

На фестивалі відбудеться світова прем'єра документального фільму Шона Пенна та Аарона Кауфмана (країна виробництва - США). За словами організаторів фестивалю, саме цей фільм у цьогорічній програмі - "один із тих, що особливо передає шок, який ми всі пережили".

Голлівудський актор і режисер Шон Пенн прибув до України ще в листопаді 2021 року на зйомки документального фільму про те, як Володимир Зеленський став президентом країни. 24 лютого, коли російські війська перетнули український кордон і йшли у наступ на Київ, Шон Пенн теж був у місті. Тоді він почав працювати над документальним фільмом про війну в Україні.

Крім "Суперсили", до першої річниці російського вторгнення про долю України будуть показані й інші роботи, зокрема документальний фільм "Східний фронт", знятий на лінії фронту Віталієм Манським та Євгеном Титаренком.

Шон Пенн (л.) багато спілкувався з Володимиром Зеленським під час роботи над фільмом "Суперсила" Фото: Ukraine Presidency/Zuma/picture alliance

Стрічка "Залізні метелики", що є, по суті, поетичним есеєм авторства Романа Любого, зосереджена на темі збиття малайзійського пасажирського літака MH17 у небі над Донбасом у 2014 році. А документальна робота "W Ukrainie" ("В Україні") польських режисерів Пйотра Павлуса і Томаша Вольського представлять у секції Forum. У документальній стрічці режисери показали розбомблені вулиці, знищені російські танки, вечері в метро. Фільм показує "реальність, в якій країна живе з 24 лютого 2022 року", як зазначають організатори фестивалю.

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Серед інших фільмів українського виробництва в міжнародному короткометражному конкурсі - п'ятихвилинна короткометражка про Київ Надії Парфан "Це побачення", а також "Ти мене любиш?" Тоні Ноябрьової (Україна, Швеція).

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Присутні українські фільми й у секції Generation, що складається із двох конкурсних програм - Generation Kplus (колишній фестиваль дитячого кіно) і Generation 14plus (кіно для підлітків). Цьогоріч молодшій аудиторії покажуть і документальний фільм "Ми не згаснемо" Аліси Коваленко (Україна, Франція, Польща) та "Прокидаючись у тиші" Міли Жлуктенко (Німеччина, Україна).

Ще одна деталь на знак солідарності з Україною - популярний ведмідь "Берлінале" на значку для відвідувачів, кіноекспертів і журналістів цьогоріч буде жовто-блакитним. А серед товарів на продаж з'явиться сувенірний магнітик із ведмедем "Берлінале" з петриківським розписом, створений українськими майстрами.

Жовто-блакитний ведмедик як значок - ще один знак солідарності з Україною Фото: Tobias Schwarz/AFP/Getty Images

Роль кіно та протести в Ірані

Про те, що Берлінале вже давно підтримує іранських кінематографістів, промовисто свідчить той факт, що такі представники іранського кінематографа, як Джафар Панахі, Асгар Фархаді та Мохаммад Расулоф раніше ставали володарями "Золотого ведмедя". Цьогорічна спеціальна програма включає, зокрема, панельну дискусію, присвячену ролі кіно та мистецтва в контексті протестів під гаслом "Жінка, життя, свобода" в Ірані.

"На Берлінале, зокрема, іранському кіно також має бути відведене важливе місце, солідарність з іранськими кінематографістами є важливим сигналом", - зауважила державна міністерка культури ФРН Клаудія Рот (Claudia Roth) перед початком фестивалю, на важливості якого, в тому числі й під час кризи, вона наголосила. "На мою думку, що масштабнішими загрожують стати кризи, то більше уваги й можливостей ми маємо надавати мистецтву і культурі та розуміти їхнє місце. Як засіб для того, щоб демократія чи управління не ставали статичними, а продовжували рух", - пояснила урядовиця.

Плеяда зірок на червоній доріжці Берлінале

Для кінофестивалю, що зажив собі слави значно менш гламурного, ніж Каннський чи Венеціанський фестиваль, цьогорічний список гостей червоної доріжки став просто першорядним. Перелік учасників яскравіє такими знаковими постатями, як Енн Гетевей ("Знедолені"), Пітер Дінклейдж ("Гра престолів") та Маріса Томей ("Це безглузде кохання"), яка зіграла головну роль у фільмі "Вона прийшла до мене" Ребекки Міллер, який і відкриє кінофестиваль. Всі вони подали заявки на участь у гала-прем'єрі 16 лютого.

Кадр з фільму "Вона прийшла до мене" Ребекки Міллер, яким відривається кінофестиваль у Берліні Фото: Protagonist Pictures

Володарка "Оскара" Гелен Міррен приїде до Берліна на світову прем'єру фільму Гая Наттіва "Голда". У байопіку кіноакторка зіграла колишню прем'єр-міністерку Ізраїлю Голду Меїр під час війни Судного дня 1973 року. Фільм також демонструється поза конкурсом, як і драма Тодда Філдса "Тар" про головну диригентку Берлінського філармонічного оркестру, що дебютуватиме на Берлінале.

Нещодавно Кейт Бланшетт отримала за головну роль у цій стрічці "Золотий глобус", тож може сподіватися на "Оскар" у березні. До Бланшетт приєднаються режисер, її колежанка Ніна Хосс та композитор фільму Хільдур Гундадоттір ("Джокер") для участі в спільній дискусії навколо створення цієї відзначеної нагородами музичної драми, запланованої перед прем'єрою в Берліні.

Кейт Бланшетт зіграла головну роль у фільмі "Тар" Фото: Florian Hoffmeister/Focus Features/Universal Pictures/dpa/picture alliance

Крім того, такі легенди кіноакторської майстерності як Джеральдін Чаплін та Джон Малкович - виконавці головних ролей у фільмі "Сенека: Про створення землетрусів" німецького режисера Роберта Швентке (Robert Schwentke) - також розкажуть про свою творчу роботу в рамках секції "Таланти Берлінале" - програми фестивалю з розвитку та налагодження контактів для кінематографістів-початківців.

Документалки про концерт U2 та судовий процес над Беккером

Окрім Шона Пенна, очікується, що в заході візьмуть участь лідер гурту U2 Боно та колишня зірка німецького й світового тенісу Борис Беккер. Боно представить документальний фільм "Поцілунок майбутнього" про легендарний концерт гурту в Сараєво під час облоги.

Кадр з фільму "Поцілунок майбутнього" Фото: Bill S. Carter/Not Us Ltd

Алекс Гібні представить фільм "Бум! Бум! Світ проти Бориса Беккера", що розповідає про зіркового німецького тенісиста, який був засуджений до тюремного ув'язнення у 2022 році за шахрайство з банкрутством у Великобританії й лише нещодавно повернувся до Німеччини після звільнення.

Режисер, продюсер і сценарист Стівен Спілберг отримає почесного "Золотого ведмедя" за життєві досягнення 21 лютого. З цієї нагоди на фестивалі покажуть добірку його фільмів, серед яких "Інопланетянин", шпигунська драма "Міст шпигунів", знята в Берліні, та його остання робота "Фабельмани".

Стівен Спілберг нещодавно отримав одразу два "Золотих глобуси" Фото: Frederic J. Brown/AFP

Розмаїття жанрів фільмів

Загалом 19 стрічок змагатимуться за головні нагороди фестивалю - "Золотого" та "Срібного ведмедів". Чотири фільми з представлених у програмі, відзняті німецькими режисерами й режисерками. Марґарете фон Тротта (Margarethe von Trotta) зобразила австрійську поетесу та письменницю у фільмі "Інгеборґ Бахманн - Подорож на Захід", а Крістіан Петцольд (Christian Petzold) представляє на кінофестивалі свою роботу "Червоне небо" - другу частину запланованої кінотрилогії, розпочатої у 2020 році фільмом "Ундіна".

Французький режисер Філіп Гаррель, відомий роботою "Нова хвиля", повертається до Берліна зі своєю новою повнометражкою "Плуг". Єдиний документальний фільм на цьогорічному Берлінале - "На адаманті" французького майстра документального спостереження Ніколя Філібера ("Бути й мати", 2002). Режисер спостерігає за людьми з розладами психіки в Парижі.

Цього разу на конкурсі також не буде стрічок великих американських кіностудій та стрімінгових платформ. Натомість публіка з нетерпінням чекає на дві азійські анімаційні стрічки - японське аніме "Сузуме" Макото Шинкая вже має комерційний успіх у себе на батьківщині. А "Художній коледж 1994" китайського режисера Лю Цзяня був прийнятий до участі в конкурсі в останню хвилину.

Імените журі

Американська кіноакторка Крістен Стюарт ("Спенсер") очолює цьогорічне міжнародне журі, до складу якого входять ірано-французька акторка Голшифте Фарахані, німецька режисерка та сценаристка Валеска Ґрізебах (Valeska Grisebach), американська продюсерка Франсін Майслер, гонконзький режисер і продюсер Джонні То, а також два останні володарі "Золотого ведмедя" - румун Раду Джуде ("Невдалий секс або Божевільне порно", 2021) та Карла Сімон з Іспанії ("Алькаррас", 2022).

Утім, у питаннях гендерного розмаїття Берлінале все ще є над чим попрацювати. Згідно з даними, опублікованими самим фестивалем, лише шість із 19 конкурсних робіт були зняті жінками. Якщо ж брати всі роботи, то частка режисерок цього року становить 38,7 відсотка. Чотири відсотки фільмів були зняті небінарними людьми.

Нагороди "Золотого та Срібного ведмедя" будуть вручені на гала-церемонії 25 лютого.