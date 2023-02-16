Берлінале-2023: Кінофестиваль почався виступом Зеленського

У Берліні офіційно розпочався 73-й Берлінський міжнародний кінофестиваль, який демонструє солідарність з Україною та Іраном. На гала-відкритті з відеозверненням виступив президент України Володимир Зеленський.

У Берліні в четвер, 16 лютого, відбулося офіційне гала-відкриття 73-го міжнародного кінофестивалю "Берлінале". Програма заходу, що триватиме до 26 лютого, розпочалася фільмом "Вона прийшла до мене" американської режисерки Ребекки Міллер.

На відкриття завітали деякі німецькі політики, зокрема віцеканцлер і міністр економіки Роберт Габек (Robert Habeck), міністерка культури Клаудія Рот (Claudia Roth), міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер (Nancy Faeser), бургомістерка Берліна Франциска Гіффай (Franziska Giffey).

На фестивалі також присутні представники німецької та світової кіноіндустрії, а також зіркові актори фільму-відкриття - Енн Гетевей (відома також за фільмом "Знедолені"), Пітер Дінклейдж (Тіріон Ланістер з "Гри престолів"), Маріса Томей ("Це безглузде кохання"). Крім того, червоною доріжкою пройшла американська акторка Крістен Стюарт, яка цього року є членкинею журі.

З Україною в серці

У день початку фестивалю окремою темою лунала війна в Україні. Цього року солідарності з Україною та Іраном відводять окрему роль. "Всі наші кінематографісти, всі учасники висловлюють солідарність з народом України в його боротьбі за незалежність та рішуче засуджують загарбницьку війну Росії проти України", - заявила зі сцени керівниця "Берлінале" Марієтте Ріссенбеек (Mariette Rissenbeek).

"Я хочу висловити вдячність кінофестивалю за те, що він включив героя нашого часу (президента України Володимира Зеленського. - Ред.) і за те, що фестиваль дав усім нам можливість посилити послання України, яким є майже універсальне прагнення до миру", - сказала Енн Гетевей на пресконференції перед гала-показом фільму за її участю.

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"Культура не поза політикою"

Зі сцени відеозв'язком до глядачів звернувся Зеленський. Вони зустріли його довгими оплесками. "Культура і кіно можуть бути поза політикою, але не тоді, коли це політика агресії, не тоді, коли це політика масових злочинів, вбивств, терору, бажання знищити інші культури та народи, коли це політика тотальної війни. Така політика сьогоднішньої Росії. За таких обставин, за таких часів мистецтво не може бути нейтральним", - сказав президент України.

Він додав, що Росія намагається побудувати стіну між Україною та її європейським вибором і майбутнім, а також подякував організаторам фестивалю за солідарність з українцями.

Зеленський на "Берлінале" Фото: Fabrizio Bensch/REUTERS

Президент України виступив одразу після голлівудського актора та режисера Шона Пенна, який представить свою документальну стрічку про війну в Україні. Фільм Пенна представлять в рамках спеціального показу на другий день фестивалю.

Українське кіно на фестивалі

У рамках заходу в різних програмах фестивалю покажуть 283 стрічки. Хоча жодний український фільм не представлений у головній міжнародній конкурсній програмі, присутність фільмів з України та про неї на фестивалі цього року безпрецедентна. Загалом у програмі беруть участь шість фільмів українських кінематографістів і два фільми - про війну в Україні.

У річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну глядачі зможуть побачити прем'єру документального фільму "Східний фронт" російського режисера-документаліста Віталія Манського та українського кінорежисера Євгена Тітаренка.

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