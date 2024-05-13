77-й Каннський кінофестиваль - висока планка очікувань

77-й Каннський кінофестиваль - висока планка очікувань14 травня 2024 р.
З 14 по 25 травня на Лазуровому узбережжі Франції традиційно зберуться найкращі представники кіномистецтва. Урочистою червоною доріжкою пройдуться режисери, продюсери сценаристи і актори. Фаворитами Каннського кінофестивалю цьогоріч є стрічки з Франції і США, зокрема монументальна стрічка "Мегалополіс" Френсіса Форда Копполи. У футуристичній драмі з елементами наукової фантастики прослідковуються паралелі з Римською Імперією. За сценарієм, головним героєм стрічки є архітектор, який хоче перетворити Нью-Йорк у місто-утопію.
Фільм про Дональда Трампа
Покажуть у Каннах і найновішу роботу Йоргоса Лантімоса "Різновиди доброти" (Kinds of Kindness), яка складається з портретів трьох дуже різних людей у США та музичну комедію "Емілія Перес" Жака Одіара про мексиканського наркобарона, який хоче почати нове життя у жіночій постаті. Не залишиться без уваги, певно, й делікатна з політичної точки зору стрічка The Apprentice ("Учень") про однойменне реаліті-шоу Дональда Трампа на американському телебаченні. У фільмі, який виходить на екрани незадовго до президентських виборів у США, йдеться про кар'єру Трампа у 80-ті роки минулого століття. Мільярдера, який згодом пішов у політику, зіграв Сабастіан Стен, відомий як виконавець ролей супергероїв у фантастичних трилерах, а першу дружину Трампа Івану - Марія Бакалова, яка колись стала чи не головним відкриттям комедії "Борат". Режисер фільму - данець іранського походження Алі Аббасі.
Український режисер Сергій Лозниця представить свою документальну стрічку "Вторгнення" про широкомасштабну російську воєнну агресію, яка триває з 2022 року. Режисер, який вже тривалий час мешкає у країнах ЄС, хоче, за його словами, "показати, як війна змінює країну". Виробництвом фільму займаються компанії з Нідерландів, Франції та США, а сам Лозниця, як зазначають українські ЗМІ, до України на зйомки не приїздив, побоюючись труднощів з виїздом з країни, будучи чоловіком мобілізаційного віку. До речі, 2018 року фільм Лозниці "Донбас" отримав у Каннах приз за найкращу режисуру в другій за важливістю конкурсній програмі "Особливий погляд".
Лише чотири фільми від жінок
На фестивалі покажуть також стрічку "Насіння священного інжиру" вихідця з Ірану і переможця "Берлінале" Мохаммада Расулофа. Дія фільму відбувається у сучасному Ірані, де суддя Революційного суду у Тегерані займається переслідуванням учасників протестів проти влади.
Днями Расулофа іранський суд засудив до восьми років позбавлення волі за "участь у змові з метою скоїти замах на злочин проти безпеки країни". За інформацією, поширеною адвокатом режисера, крім в'язниці вирок передбачає ще й шмагання батогом і конфіскацію майна. Расулоф вже відбував тюремне покарання за іншими вироками, але згодом був за станом здоров'я відправлений під домашній арешт. Режисер не може виїхати з Ірану, тож не був присутній на "Берлінале" 2020 року, де йому присудили "золотого ведмедя" за фільм "Зла не існує".
Що залишається поза увагою широкого загалу на тлі яскравих зіркових прем'єр, то це той прикрий факт, що лише чотири з 22 фільмів основного конкурсу зняті жінками. У всякому разі, один з фільмів, який цьогоріч представляють жінки-режисерки - короткометражна стрічка Жюдіт Годреш "Я теж" (франц. Moi aussi - за аналогією з англ. MeToo). У цьому фільмі йдеться про жертв сексуального насильства. Сама Годреш у лютому подала до поліції заяву про зґвалтування, в яких звинувачує режисера Бенуа Жако, що з ним жінка була у стосунках більше 30 років тому, будучи неповнолітньою.
На 77-му Каннському кінофестивалі вперше відбудеться конкурс у категорії "імерсивних" фільмів. Ці роботи створюються з використанням технологій віртуальної або "розширеної" реальності та штучного інтелекту. Лише торік дедалі більше використання штучного інтелекту у кіноіндустрії призвело до масштабних галузевих протестів у США, які заблокували кіновиробництво на багато місяців.
Загроза страйків
Страйки можуть відбутися і під час фестивалю у Каннах. Ініціатива "Sous les écrans la dèche" (біля екранів - мілина) погрожує створити відчутні перешкоди у проведенні свята кіно. Об'єднання, яке представляє інтереси професій, периферійно пов'язаних з кіновиробництвом - від прокатників до продавців квитків та івент-менеджерів - нарікає на дедалі гірші умови праці й непевне майбутнє. Критикують протестувальники і нещодавно ухвалені у Франції реформи у сфері страхування на випадок безробіття.
77-й Каннський кінофестиваль, імовірно, стане бенефісом видатної акторки Меріл Стріп. На самому початку французького свята кіно американку нагородять золотою пальмовою гілкою за її непересічний творчий доробок. Знявшись у понад 60 фільмах, акторка була знаковою особистістю для розвитку кіно протягом майже півстоліття. Завдяки головним ролям у таких стрічках як "Крамер проти Крамера", "З Африки" та "Диявол носить Prada" Меріл Стріп стала легендою кіно. 74-річна акторка тричі здобула "Оскар" і 21 раз була номінована на цю найпрестижнішу відзнаку. Крім неї, золоту пальмову гілку за творчий доробок у Каннах вручать і автору "Зоряних воєн" Джорджу Лукасу, відзначено буде і японську студію мультиплікації Ghibli.
У журі цьогорічного фестивалю головує акторка і режисерка Грета Гервіг (режисерка фільму "Барбі" ). Минулорічне кіносвято у Каннах поставило високу планку очікувань до відібраних учасників. Фільми, які торік були показані у головній програмі фестивалю, згодом здобули вражаючих 26 "Оскарів".