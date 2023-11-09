Голлівудські актори припинили чотиримісячний страйк

Актори Голлівуду досягли з роботодавцями екстраординарної угоди на понад мільярд доларів. Вони страйкували через зарплати, стримінги і штучний інтелект. Протести завдали мільярдних збитків індустрії.

Гільдія кіноакторів і федерації артистів телебачення і радіо США повідомила, що досягла попередньої угоди з Альянсом продюсерів кіно і телебачення, яка дає змогу її членам з четверга, 9 листопада, припинити страйк, що тривав 118 днів.

"У рамках домовленості на суму в понад мільярд доларів ми уклали угоду екстраординарного масштабу", - йдеться в повідомленні гільдії.

Угода передбачає підвищення мінімальних виплат, заходи захисту членів федерації від "загроз штучного інтелекту" та вперше включає в себе "бонус за участь у стримінговому мовленні".

Профспілка акторів, яка представляє інтереси приблизно 160 тисяч осіб, розпочала 14 липня страйк, який фактично зупинив усе виробництво в кіноіндустрії США. Актори вимагали збільшення зарплат, компенсацій за перегляди на потокових сервісах і обмеження використання штучного інтелекту в кіно.

Страйки завдали мільярдних збитків кіноіндустрії

Страйк акторів Голлівуду слідував за протестами Гільдії сценаристів США, що почалися 2 травня. Спільнота, що об'єднує понад 11,5 тисячі авторів, проводила масовий страйк через незгоду з Альянсом продюсерів кіно і телебачення в питанні поліпшення умов праці. 9 жовтня сторони дійшли згоди, і протести сценаристів завершилися.

За даними Financial Times, страйки голлівудських сценаристів і акторів цього року вже завдали індустрії збитків на понад п'ять мільярдів доларів. Зокрема, кіностудія Warner Bros. була змушена перенести запланований на листопад випуск другої частини фантастичного блокбастера "Дюна" на березень 2024 року.

Крім того, через страйки перенесли церемонії вручення премій "Еммі" та "Оскар".

Вдарили страйки і по стримінгових сервісах. Так, Amazon вирішив відмовитися від зйомок другого сезону серіалу "Периферійні пристрої", а Apple TV+ закрив проєкт серіалу "Метрополіс".