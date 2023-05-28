Каннський фестиваль-2023: перемогла "Анатомія падіння"

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1 год. тому 1 год. тому

У Франції ввечері в суботу, 27 травня, оголосили призерів 76-го Каннського кінофестивалю. Дві головні нагороди - "Золоту пальмову гілку" і Гран-прі - отримали режисери з Франції та Великобританії, повідомляється на сайті фестивалю .

"Пальмову гілку" вручили французькій режисерці Жустін Тріє за трилер "Анатомія падіння". Картина розповідає про німецьку письменницю, яку підозрюють у вбивстві чоловіка, а єдиним свідком у справі є незрячий син пари.

Тріє не вперше представлена в Каннах - у 2019 році вона номінувалася на "Золоту пальмову гілку" зі стрічкою "Сібіл", проте того року приз кінофестивалю отримав фільм "Паразити" південнокорейського режисера Пон Чжун Хо.

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Гран-прі фестивалю отримав британський режисер Джонатан Ґлейзер за драму "Зона інтересу". Фільм є екранізацією роману британського письменника Мартіна Аміса про сім'ю коменданта концтабору Освенцим, який знайшов способи отримувати особисту вигоду від свого становища.

Джонатан Ґлейзер (у центрі) отримав Гран-прі Каннського фестивалю за стрічку "Зона інтересу" Фото: Yara Nardi/REUTERS

Найкращим режисером у Каннах визнали француза Чан Ань Хунга. Окрему нагороду журі вручили фінському режисерові Акі Каурісмякі за фільм "Опале листя". Приз за найкращий сценарій отримав японський драматург Юдзі Сакамото, який брав участь у створенні драми "Монстр".

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Найкраща роль - в актора німецько-японського фільму

Володаркою нагороди за найкращу жіночу роль стала турецька акторка Мерве Діздар, яка знялася у фільмі Нурі Більге Джейлана "Про суху траву".

Приз за найкращу чоловічу роль отримав у Каннах японець Кодзі Якусьо, який зіграв у фільмі "Прекрасні дні" - це нова картина одного з найвідоміших німецьких режисерів Віма Вендерса (Wim Wenders), у якій події відбуваються в Токіо.

Найкраща чоловіка роль - у японця Кодзі Якусьо Фото: Eric Gaillard/REUTERS

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Друга робота, яку Вендерс представляв на конкурсі, - документальний фільм про знаменитого німецького художника Ансельма Кіфера (Anselm Kiefer).

Нагадаємо, що цього року вперше в історії президентом Каннського фестивалю стала жінка - Іріс Кноблох (Iris Knobloch) з Німеччини. Раніше посаду президента фестивалю обіймали лише французи.

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