Каннський фестиваль-2023: перемогла "Анатомія падіння"

У Франції ввечері в суботу, 27 травня, оголосили призерів 76-го Каннського кінофестивалю. Дві головні нагороди - "Золоту пальмову гілку" і Гран-прі - отримали режисери з Франції та Великобританії, повідомляється на сайті фестивалю.
"Пальмову гілку" вручили французькій режисерці Жустін Тріє за трилер "Анатомія падіння". Картина розповідає про німецьку письменницю, яку підозрюють у вбивстві чоловіка, а єдиним свідком у справі є незрячий син пари.
Тріє не вперше представлена в Каннах - у 2019 році вона номінувалася на "Золоту пальмову гілку" зі стрічкою "Сібіл", проте того року приз кінофестивалю отримав фільм "Паразити" південнокорейського режисера Пон Чжун Хо.
Гран-прі фестивалю отримав британський режисер Джонатан Ґлейзер за драму "Зона інтересу". Фільм є екранізацією роману британського письменника Мартіна Аміса про сім'ю коменданта концтабору Освенцим, який знайшов способи отримувати особисту вигоду від свого становища.
Найкращим режисером у Каннах визнали француза Чан Ань Хунга. Окрему нагороду журі вручили фінському режисерові Акі Каурісмякі за фільм "Опале листя". Приз за найкращий сценарій отримав японський драматург Юдзі Сакамото, який брав участь у створенні драми "Монстр".
Найкраща роль - в актора німецько-японського фільму
Володаркою нагороди за найкращу жіночу роль стала турецька акторка Мерве Діздар, яка знялася у фільмі Нурі Більге Джейлана "Про суху траву".
Приз за найкращу чоловічу роль отримав у Каннах японець Кодзі Якусьо, який зіграв у фільмі "Прекрасні дні" - це нова картина одного з найвідоміших німецьких режисерів Віма Вендерса (Wim Wenders), у якій події відбуваються в Токіо.