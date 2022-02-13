Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Сергій Лозниця

Сергій Лозниця - український документаліст та сценарист білоруського походження. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сергій Лозниця".

Сергія Лозниця став відомий наприкінці 1990-х років завдяки своїм документальним стрічкам про життя російської провінції та радянську історію. У стрічці "Майдан" Сергій Лозниця задокументував події Революції Гідності в Україні. З 2001 року Сергій Лозниця живе разом з родиною в Німеччині. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Митці закликали світових лідерів запобігти нападу на Україну

Митці закликали світових лідерів запобігти нападу на Україну 13.02.2022

Українські та світові митці виступили проти війни в Україні. У німецькому Кельні пройшла акція "Make Art not War".
Бабин Яр: між Голокостом, радянським антисемітизмом і забуттям

Бабин Яр: між Голокостом, радянським антисемітизмом і забуттям 30.09.2021

Режисер фільму "Бабин Яр. Контекст" Сергій Лозниця в інтерв'ю DW розповів про те, чому замість ігрового фільму зняв документальний, про Голокост, антисемітизм і необхідність говорити правду про трагедію в Києві.

"Донбас" Сергія Лозниці шокував німців (03.09.2018) 03.09.2018

Фільм "Донбас" режисера Сергія Лозниці вийшов у німецький прокат. Сцени, показані у фільмі, шокували німецьких глядачів. Дивіться, що їх найбільше вразило.
Німецькі глядачі про фільм Донбас: Це шокує, наче побували в зоні війни

Німецькі глядачі про фільм "Донбас": Це шокує, наче побували в зоні війни 31.08.2018

Жахливо, абсурдно і  вражаюче - зі змішаними почуттями глядачі залишали кінотеатр в Кельні після фільму "Донбас" режисера Сергія Лозниці. За дві години вони побачили 13 сцен реальності в окупованій частині України.

Ювілей з багатьма зірками: 75-й Венеційський кінофестиваль

Ювілей з багатьма зірками: 75-й Венеційський кінофестиваль 29.08.2018

На Венеційський кінофестиваль-2018, що розпочався в середу, 29 серпня, приїхало особливо багато знаменитостей, тож боротьба за "Золотого лева" буде непростою. Активно заявив про себе і стрімінговий відеосервіс Netflix.

Фільм українського режисера Сергія Лозниці нагородили на Каннському кінофестивалі

Фільм українського режисера Сергія Лозниці нагородили на Каннському кінофестивалі 18.05.2018

Фільм "Донбас" українського режисера Сергія Лозниці отримав приз за найкращу режисуру в другій за значенням програмі 71-го Каннського кінофестивалю.
Найцікавіше на Каннському кінофестивалі 2018 (фотогалерея)

Найцікавіше на Каннському кінофестивалі 2018 (фотогалерея) 09.05.2018

Конкурс з "політичним вибухом", суперечкою з Netflix та іншими особливостями - 71-ий Каннський міжнародний кінофестиваль, який триває з 8 по 19 травня.

Каннський кінофестиваль 2018: що показуватимуть?

Каннський кінофестиваль 2018: що показуватимуть? 09.05.2018

Конкурс з "політичним вибухом", суперечкою з Netflix та іншими особливостями - 71-ий Каннський міжнародний кінофестиваль, який триватиме з 8 по 19 травня.

У Каннах змагається фільм Донбас Сергія Лозниці

У Каннах змагається фільм "Донбас" Сергія Лозниці 09.05.2018

9 травня на міжнародному кінофестивалі в Каннах відбудеться прем'єрний показ фільму українського режисера Сергія Лозниці "Донбас". Стрічка бере участь в одній із конкурсних програм фестивалю.

День перемоги Лозниці на Берлінале: сеанс колективної ностальгії за СРСР

"День перемоги" Лозниці на Берлінале: сеанс колективної ностальгії за СРСР 20.02.2018

На 68-ому Берлінському міжнародному кінофестивалі у секції "Форум" відбулася прем'єра фільму українського режисера Сергія Лозниці "День перемоги". Фільм документує події 9 травня 2017 року у берлінському Трептов-парку.

Сергій Лозниця про Майдан, Крим та Олега Сенцова (24.05.2017) 24.05.2017

Фільм українського режисера Сергія Лозниці "Лагідна" вперше увійшов до основної конкурсної програми Каннського кінофестивалю. Про задум цієї кінострічки, громадянське суспільство, яке виникло після Майдану, та про те, хто зможе звільнити Олега Сенцова, Лозниця розповів Жанні Нємцовій у програмі "Нємцова.Інтерв'ю".

70-ий кінофестиваль у Каннах (17.05.2017) 17.05.2017

На Каннському кінофестивалі за "Золоту пальмову гілку" змагатимуться 19 фільмів. Серед них - стрічка українського режиссера Сергія Лозниці "Лагідна". Конкурс відбувається за підвищених заходів безпеки.
Сергій Лозниця: Туризм у колишніх концтаборах - це абсолютний Кафка

Сергій Лозниця: Туризм у колишніх концтаборах - це абсолютний Кафка 27.01.2017

Український режисер розповів DW про свій фільм "Аустерліц", присвячений колишнім концтаборам, і про те, чому туристи їдуть туди масами.
Сергій Лозниця: Путч 1991 року - це застереження Майдану

Сергій Лозниця: Путч 1991 року - це застереження Майдану 02.11.2015

В інтерв'ю DW український режисер Сергій Лозниця розповів про тупиковий, на його думку, шлях розвитку Росії і про те, що має зробити Україна, аби не повторити помилок 1991 року.
Фільм Лозниці про Євромайдан отримав гран-прі кінофестивалю в Нюрнберзі

Фільм Лозниці про Євромайдан отримав гран-прі кінофестивалю в Нюрнберзі 07.10.2015

Кінострічка Сергія Лозниці про події в Києві наприкінці 2013 - початку 2014 років завоювала головну нагороду на Міжнародному фестивалі фільмів про права людини.

Полювання на "Золотих левів" 07.09.2015

У Венеції до 12 вересня змагаються за "Золотих левів" - найвищу нагороду Венеційського кінофестивалю.
Інші статті