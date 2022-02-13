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Сергій Лозниця - український документаліст та сценарист білоруського походження. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сергій Лозниця".
Сергія Лозниця став відомий наприкінці 1990-х років завдяки своїм документальним стрічкам про життя російської провінції та радянську історію. У стрічці "Майдан" Сергій Лозниця задокументував події Революції Гідності в Україні. З 2001 року Сергій Лозниця живе разом з родиною в Німеччині. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
На 68-ому Берлінському міжнародному кінофестивалі у секції "Форум" відбулася прем'єра фільму українського режисера Сергія Лозниці "День перемоги". Фільм документує події 9 травня 2017 року у берлінському Трептов-парку.
Фільм українського режисера Сергія Лозниці "Лагідна" вперше увійшов до основної конкурсної програми Каннського кінофестивалю. Про задум цієї кінострічки, громадянське суспільство, яке виникло після Майдану, та про те, хто зможе звільнити Олега Сенцова, Лозниця розповів Жанні Нємцовій у програмі "Нємцова.Інтерв'ю".