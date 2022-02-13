Сергій Лозниця - український документаліст та сценарист білоруського походження. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сергій Лозниця".

Сергія Лозниця став відомий наприкінці 1990-х років завдяки своїм документальним стрічкам про життя російської провінції та радянську історію. У стрічці "Майдан" Сергій Лозниця задокументував події Революції Гідності в Україні. З 2001 року Сергій Лозниця живе разом з родиною в Німеччині. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.