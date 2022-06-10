 Олександр Роднянський: Культура РФ не впоралася, отже, і я не впорався | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 13.06.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура й стиль життя

Олександр Роднянський: Культура РФ не впоралася, отже, і я не впорався

Відомий теле- і кінопродюсер Олександр Роднянський розповів DW про своє ставлення до війни Росії проти України, про відповідальність за це культури і те, чи можливе примирення.

Олександр Роднянський

Олександр Роднянський

Український та російський теле- та кінопродюсер Олександр Роднянський - багаторазовий призер Каннського фестивалю та номінант на премію "Оскар", володар "Золотого глобуса" та національної кінопремії Франції "Сезар". За версією міжнародного видання Variety він входить до рейтингу 500 найвпливовіших людей світової кіноіндустрії.

У перші дні війни в Україні Олександр Роднянський публічно виступив проти російської агресії, оголосив про закриття або заморожування всіх своїх російських проєктів і скасування найбільшого російського кінофестивалю "Кінотавр", продюсером і президентом якого він є. У середині березня The Insider повідомив про те, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу вимагає виключити Роднянського з "культурного порядку денного" Росії.

В інтерв'ю DW Олександр Роднянський розповів про причини схильності росіян до пропаганди, про те, як він ставиться до своєї роботи в Росії після анексії Криму та агресії РФ на Донбасі, про відповідальність культури та про шанси українців та росіян на примирення після війни.

DW: Чому росіяни так схильні до пропаганди і не хочуть визнавати правду?

Олександр Роднянський: Я думаю, що в цього є дві ключові причини. Перша - певна картина світу, що складалася десятки років, в рамках якої величезна кількість людей почуваються дискомфортно, почуваються скривдженими, ображеними, ніби живуть в обложеній фортеці, яку атакують сили супротивника, які переважають.

Відповідно до цієї картини, весь Захід і всі у світі повстали проти Росії. З огляду на рівень освіти окремих росіян, причини того, чому всі повстали, тлумачать по-різному. Хто простіше, вважає, що вони дико заздрять російському розуму, красі та таланту і хочуть отримати доступ до корисних копалин, багатства російського. Хто розумніший і освіченіший, вважає, що відбувається війна інтересів, таборів, вічна боротьба за перебудову світового порядку. Про це ж, до речі, часто говорить і Путін, і війна в Україні на сьогодні - це ж не тільки й не настільки війна проти України, як бунт проти світового порядку.

Друга причина - це система психологічного захисту. Величезна кількість людей заражена стокгольмським синдромом, який провокує прагнення погодитися з кимось сильнішим і більшим. Сказати, що твоя країна веде агресивну війну зі сусідньою країною на її території, вбиває мирних громадян - це непросте завдання. І для того, щоб зберегти психічне здоров'я, багато хто вважає за необхідне заплющити очі. І все це - і це третя причина - на тлі колосального цинізму, який, мені здається, охопив усі верстви російського суспільства. Це не просто невіра ні в що, відсутність ідеалів, принципів та цінностей, а й невіра в те, що вони є в когось іншого. Дуже багато росіян переконані в тому, що всі без винятку так само цинічні, як і вони, тільки краще це приховують.

Звідки цей цинізм та повна відсутність емпатії? Є ж фотографії, зроблені після відходу російських військ із Київської області. Ми бачимо трагедію у Бучі, бачимо тіла загиблих людей, братські могили, надходить інформація про зґвалтування. Це факти, які важко не бачити.

Слідчий із міжнародної команди криміналістів оглядає тіла мирних жителів, убитих у Бучі

Слідчий із міжнародної команди криміналістів оглядає тіла мирних жителів, убитих у Бучі

Це, знаєте, як під час гри в підкидного дурня. У звичайній грі в дурня ви молодшу карту б'єте старшою чи козирем. А у грі у підкидного дурня ви на шістку кладете свою шістку і перекидаєте сусіду. Коли вам показують фотографії знищеного Маріуполя, розгромленого Харкова, жертв у Бучі, Ірпені, Гостомелі, ви кажете, що це самі українці зробили. Вони займаються цим для того, щоб скомпрометувати чесних визволителів від імені російської армії. Росіяни переконані, що, по-перше, весь світ цинічний і робить те саме - ви ж чуєте це питання з ранку до вечора: чому ви мовчали, коли бомбардували Сербію, вторгалися до Іраку, Афганістану? Вони переконані, що вони такі ж, як усі, і так само мають право на все це. І впевнені, що при цьому вони ще добрі, чесні та світлі. Вони не могли допустити таких речей, не могли. Це таке базове внутрішнє переконання, яке далі покликає до життя будь-які конспірологічні теорії.

Після вбивства сотень мирних жителів у Бучі багато хто в Україні заговорив про те, що не можна більше говорити про російську культуру. Як ви вважаєте, чи назавжди змінилося ставлення українців до росіян? Чи все ж таки є якийсь шанс, що колись настане примирення?

Це залежить багато в чому від росіян, від того, як вони поведуться, коли закінчиться війна. Чи настане національне покаяння, визнання помилок, робота над ними... Є приклад результатів Другої світової війни. Німці зазнали національної катастрофи, настав тривалий процес денацифікації, внутрішній процес покаяння. І наступне покоління німців добре порозумілося зі своїми сусідами. Якщо народ, який став агресором, визнає агресію, покається і візьметься за роботу над помилками, мабуть, згодом примирення буде якось можливим.

Читайте також: Колишня вчителька з Канади - про свої квіти замість куль у Бучі

Я читав, що найпопулярнішим заняттям серед біженців зі східних регіонів України, які живуть у Західній Україні та навіть за кордоном - а їх дуже багато, як ви розумієте - є вивчення української мови. Зараз усі намагатимуться здобути національну українську ідентичність, мову, історію. Тим більше зараз на наших з вами очах народжується нова держава, зовсім інша. Зі своїм пантеоном героїв, зі своєю історією, навіть зі своєю міфологією в майбутньому. Тому примирення, скажімо, через 100, 200, 300 років - ну, можливо, наступні покоління цим і перейматимуться. А поки що…

Я не можу не спитати вас про це. Адже після анексії Криму та після дій Росії на Донбасі ви, як і раніше, працювали в Росії. Як вам було там працювати, знаючи, що Росія скоїла злочин щодо України?

Ви знаєте, це було поступово, на відміну від нинішньої ситуації, тоді не було такого різкого розлому. Коли відбулися ці події, здавалося, що у внутрішньому житті змінилося небагато. Я пам'ятаю, що коли це сталося, ми завершували фільм "Левіафан", який вийшов одразу після анексії Криму і по-своєму підірвав тоді російський соціум і викликав агресію на нашу адресу. І нам здавалося, що поки що у нас є можливість робити такого класу та звучання фільми чесно, доти ми намагатимемося змінити стан справ. Ось таке було наївне рішення.

Фільм Кантеміра Балагова Дилда

Фільм Кантеміра Балагова "Дилда", продюсером якого був Роднянський, отримав приз Каннського фестивалю за найкращу режисуру в конкурсі авторського кіно

Якщо чесно, то, з одного боку, зараз, коли сталася ця агресія, я розумію, що дуже легко сказати, що ми примирилися - я, зокрема, - з тим, що Росія веде війну проти моєї рідної країни, а з іншого боку, ми зробили найгостріші та найкращі свої фільми. Без допомоги держави - і "Нелюбов", і "Дилду", який розповідав про травму війни і був максимально антивоєнним фільмом, і дуже гострий і сучасний антивоєнний фільм "Мамо, я вдома". Якісні гострі російські фільми, як мені здавалось, мали потенціал змінити стан розуму. Але нічого не трапилося, і коли держава перетнула ту червону лінію, з якою я не міг уже змиритися, довелося залишити за спиною все, що було напрацьовано - і компанії, і проєкти - і практично почати життя якщо не наново, то принаймні втративши величезний обсяг зусиль, витрачених на побудову зовсім іншого життя.

Читайте також: Юлія Стахівська: Не пощастило з географією

Скажу вам чесно, зараз я болісно аналізую цей процес. Я не можу сказати, що мені від самого початку це було очевидним, що я це розумів як війну, як агресію. Розуміння прийшло не одразу. Мені здавалося тоді, що це якийсь політичний процес, що, як сьогодні кажуть, не все так однозначно. Що були помилки з обох боків і можна було вирішити ситуацію, підписавши мирну угоду… Я мав такі внутрішні ілюзії. Для мене це болісна історія. Я із цим внутрішньо продовжую обраховуватися.

Ви чуєте на свою адресу критику з боку українців? Вас критикують за те, що ви працювали останні роки у Росії?

Звісно, ​​чую. Не сказати, що я чую це якось масово, але якась частина кіноспільноти, і значуща, безперечно, - ясна річ.

Як ви сприймаєте цю критику?

Із розумінням. А що я можу сказати? З іншого боку, я завжди дивуюсь тому, що критикують, умовно кажучи, Лозницю, мене чи ще когось, а не тих, хто підтримує війну. Я аж ніяк не знімаю зі себе справедливості цих закидів. Я намагаюся зробити все, щоб максимально допомогти сьогодні. Але, з іншого боку, іноді може виникнути враження, що якби я промовчав і спокійно існував собі в Росії, жив би у своєму прекрасному будинку і займався б тими 15 серіалами, які у мене були у виробництві, то мене б і не згадували ті, хто сьогодні критикує.

Наприкінці січня, незадовго до початку війни, ви на врученні премії "Золотий орел" дякували каналу РТР за серіал "Сьома симфонія". При цьому канал брав активну участь у дегуманізації українців. Як ви зараз до цього ставитеся?

Я дякував за те, що дали можливість зробити фільм про симфонію Шостаковича, яку грали під час блокади Ленінграда. Про оркестр. Ось за це я дякував. Сьогодні, коли почалася війна, все у житті звучить інакше. А що треба було зробити, на вашу думку? Сказати: "Ненавиджу вас за те, що ми зробили "Сьому симфонію" - про Шостаковича та велику музику?" Чим більше з'являється якісного, здатного будити в людях щось людське, тим краще. Напевно, російська культура не впоралася із цим завданням. І якщр не впоралася культура, частиною якої я був, отже, не впорався і я. Але ж ми намагалися. Це важливо.

Як людина мистецтва, який би ви діагноз зараз поставили б російському суспільству?

Я боюся, що це не діагноз, а вирок - те, як я його відчуваю. Будучи внутрішньо людиною, яка завжди хоче залишити шанс на зміни, я намагаюся уникати інтонації вироків. Але відсутність емпатії - це не вирок? Якщо люди не співчувають іншим, якщо вони не здатні змінити своє життя? Відсутність сорому через те, що ти робиш... Сором - це еволюційне почуття, від нього все походить. Ось мені стало якоїсь миті соромно, і я все змінив. І це важлива зміна. Мені здається, у суспільстві цього немає. Немає здатності до внутрішньої рефлексії, до того, щоб відчувати сором, покаятися, розпочати внутрішню роботу над собою та змінитись. Ось цього поки що немає. Але шанс на це є. Залишимо таку позитивну нагоду.

  • Кому війна, а кому мати рідна

    Війна Росії проти України очима карикатуристів

    Кому війна, а кому мати рідна

    Смерть тримає на руках немовля Путіна і його вигодовує. Італійський карикатурист Паоло Ломбарді натякає, що війна підшукала собі ідеальну всиновлену дитину в особі російського президента. М'ясні мухи довколо вже очікують своїх наступних жертв.

  • Навігатори

    Війна Росії проти України очима карикатуристів

    "Навігатори"

    Смерть за кермом, диявол вивчає дорожню карту. Ця "команда мрії" веде Путіна прямо до третьої світової війни. В очах уже палає вогонь. Нідерландець Т'єрд Роярдс трактує поточну ситуацію як безвихідь. Чи можна ще перепрограмувати навігаційну систему?

  • Еволюція зброї

    Війна Росії проти України очима карикатуристів

    Еволюція зброї

    Можна було б припустити, що людство за тисячоліття еволюціонувало до такого рівня, що могло б жити у мирі. Однак, з точки зору узбецького художника Махмуда Ешонкулова, розвинувся не інтелект, а лише якість озброєнь. Неандертальці розмахували палицею з камінюкою в бою, а нині солдат оснащений високотехнологічною і високоточною зброєю.

  • Сучасний арсенал зброї

    Війна Росії проти України очима карикатуристів

    Сучасний арсенал зброї

    Війни більше не ведуться лише за допомогою звичайної зброї, пропаганда на всіх фронтах також є частиною боїв. Незалежно від того, чи це Twitter, Facebook або Instagram: кубинец Мігель Моралес вважає, що соціальні мережі є чудовим способом поширення фейкових новин. Негативний бік у тому, що поширювані у соцмережах твердження не завжди піддаються сумніву.

  • Голодна Росія

    Війна Росії проти України очима карикатуристів

    Голодна Росія

    Як і Україна, Литва до проголошення незалежності у 1990 році, була частиною колишнього Радянського Союзу. Але колишні "братні республіки" знають, що таке Росія. Не лише карикатурист Казіс Кестутіс Шяулітіс побоюється, що путінська жага до влади пошириться й на інші країни.

  • Ні війні!

    Війна Росії проти України очима карикатуристів

    Ні війні!

    Афганці з власного болісного досвіду знають, що таке війна. У своїй карикатурі Шахід Атікулла надихнувся роботою норвезького художника Едварда Мунка. 1893 року той створив картину "Крик": у сучасному контексті відчайдушний крик слід розуміти як реакцію на розбомблені міста України.

  • Перспектива майбутнього

    Війна Росії проти України очима карикатуристів

    Перспектива майбутнього

    Ця карикатура румунського митця Мар'яна Аврамеску на перший погляд теж викликає асоціації з відомим художником, а саме - з нідерландцем М.К. Ешером. Він малював предмети, які суперечать будь-якій логіці і неможливі з точки зору візуальної перспективи. Здавалося, що й Україна не має перспектив з огляду на перевагу Росії, але українці переконали світ у зворотному.

  • Ні війні!

    Війна Росії проти України очима карикатуристів

    Ні війні!

    Відтоді, як російська армія вторглася в Україну, люди по всьому світу протестують проти цієї жорстокої загарбницької війни. Безрезультатно, вважає турчанка Менекше Джем. Мирні активісти не справляють ніякого враження ні на деспотів, ні на смерть. Це вже не раз доводила історія.

  • Краще з НАТО

    Війна Росії проти України очима карикатуристів

    Краще з НАТО

    Довгий час Україна близько трималася "братнього" російського народу. Але самостійність країни більше не вписувалась у світогляд Путіна, який розглядає її як частину Російської імперії. Митця Амера з Об'єднаних Арабських Еміратів не дивує, що маленька Україна жадібно дивиться у бік НАТО. Але Росія не хоче дозволити їй здійснити це бажання.

  • Глобальна загроза

    Війна Росії проти України очима карикатуристів

    Глобальна загроза

    З точки зору танзанійського карикатуриста Попи, у цій війні йдеться не лише про Україну, а й про претензії на глобальну владу. Росія за втручання Заходу погрожує йому ядерною війною. Сполучені Штати не особливо вражені, адже можуть негайно завдати удару у відповідь. У всьому світі панує побоювання, що хтось справді може натиснути на червону кнопку.

  • Переговори а-ля Путін

    Війна Росії проти України очима карикатуристів

    Спроби переговорів з Путіним

    Дипломати західних країн намагаються зробити все, щоб посадити президента РФ за стіл переговорів. Довгий стіл Путіна, за яким він тримає на відстані своїх іноземних відвідувачів, викликав тривогу у всьому світі. З точки зору німецького карикатуриста Аґостіно Тале (Agostino Tale), переговори з самозакоханим Путіним марні, бо він хоче знищити Україну.

  • Др. Октопутін

    Війна Росії проти України очима карикатуристів

    "Доктор Октопутін"

    У своїх переговорах із Заходом у російського президента є вагомі аргументи: багато європейських країн залежать від російського газу та нафти. "Доктор Октопутін", як його бачить художник Родріго з Макао/Китаю, як восьминіг управляє довгими трубами. Незважаючи на всі санкції, Німеччина та інші країни все ще отримують енергію від Росії, і отже, фінансують воєнний бюджет Путіна.

  • Подвійні стандарти щодо біженців

    Війна Росії проти України очима карикатуристів

    Біженці першого класу?

    Українці масово тікають від війни, а Європа зустрічає їх з відкритими обіймами. На кордонах їх пропускають без зайвих процедур. Незважаючи на всю симпатію до біженців, філіппінський карикатурист Зах задається питанням, чи немає тут подвійних стандартів, і чи не те, що вони білі, забезпечує їм вільний в'їзд? Адже зазвичай Європейський Союз тримає кордони закритими.

  • Китайські вагання

    Війна Росії проти України очима карикатуристів

    Китайські вагання

    Протягом багатьох років Австралія відчувала загрозу з боку Китаю, який прагне домінувати в південній частині Тихого океану і неодноразово сигналізував про намір поглинути Тайвань. На малюнку карикатуриста Броельмана, панда уважно стежить за тим, чи не вдавиться російський ведмідь українським медом і чи не прожене його бджолина сім'я. Якщо ні, він міг би спробувати щастя й в іншому горщику...

    Автор: Сюзанне Кордс


Реклама

Відео

Борщ

Як смакує борщ по-боннськи

Українським біженцям у Бонні приготували борщ, аби ті відволіклися від новин з України і згадали смак батьківщини.  

Доброволець з Донбасу вивчає українську мову на передовій

Робітник з Краматорська Олексій пішов добровольцем боронити Донбас. У перервах між обстрілами він вивчає українську.  

Фотогалерея

Гардероб королеви Єлизавети

70 років з елегантністю на троні: гардероб Єлизавети ІІ

Своїми вишуканими костюмами королева Єлизавета II прославилася на весь світ.  