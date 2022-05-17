Зеленський на Каннському фестивалі: Кіно не має бути німим

Президент України Володимир Зеленський виступив під час церемонії відкриття 75-го Каннського кінофестивалю ввечері вівторка, 17 травня. У своєму відеозверненні він наголосив, що в умовах війни кіно не має мовчати.

"Найстрашніші диктатори ХХ-го століття любили кіно. Це відомо про них. Але з того, що залишилось після них, найважливіше - це моторошні документальні кадри кінохроніки, а також фільми, якими було кинуто виклик цим диктаторам", - сказав він.

Зеленський пригадав перший повністю звуковий фільм Чарлі Чапліна "Великий диктатор", який був сатирою на нацизм і Адольфа Гітлера, та фрагмент знаменитого діалогу з нього: "Людська ненависть пройде, і диктатори помруть, і влада, яку вони забрали в людей, повернеться до людей. І поки люди вмирають, свобода ніколи не загине". За його словами, цей фільм не знищив реального диктора, але завдяки йому "кіно почало говорити".

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Зеленський: Кіно має "заговорити", як у 1940

Зеленський наголосив, що якщо зараз, як і тоді знову є повномасштабна війна і диктатор, то "знову, як і тоді, потрібно, щоб кіно не було німим".

"Десятки тисяч знаходяться в таборах Росії, які створені за зразком нацистських таборів. Ніхто не знає, скільки ув'язнених там виживуть. Але всі знають, хто в цьому винен. Думаєш мило тебе відмиє? Навряд. Вже у Європі найстрашніша війна з часів Другої світової. Передусім з вини однієї людини в Москві інші люди гинуть щодня і вони не виживуть після фрази "Стоп! Знято!". Але що ми чуємо про це зараз? Кіно мовчатиме або буде говорити. Якщо є диктатор і війна за свободу, і знов, як і тоді, все залежить від нашої єдності, то чи залишиться кіно поза цією єдністю?", - сказав президент України.

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Він зауважив, що з 24 лютого українські міста зруйновані не віртуальною графікою і додав: "Смерть, яка йшла в Україну через кордон, позначила свою техніку аналогом свастики - символом Z. Всі вони хочуть бути кращими нацистами, ніж Гітлер. Не минає жодного тижня, щоб на території де були чи є російські війська, не знаходили масових поховань убитих чи закатованих людей. Вони засіяли Європу трупами". Зеленський використав кілька образів із кінематографу: "Багато українців стали Гвідо і намагаються пояснити дітям, чому доводиться ховатися в підвалі. Багато українців стали такими, як Альдо Рейн. Земля нашої країни вже пошматована тисячами окопів".

Він запевнив, що українці продовжать боротися і висловив упевненість, що "диктатор програє". "Але мають прозвучати слова, як у 1940-му. Прозвучати з усіх екранів вільного світу. Потрібен новий Чаплін, який доведе й зараз, що кінематограф перестав бути німим", - наголосив він.

Зал аплодував Зеленському стоячи.

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