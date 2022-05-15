Перемога України на "Євробаченні": солідарність і сюрпризи шоу

Україна втретє перемогла на "Євробаченні". Чи виграла би пісня "Stefania" у виконанні Kalush Orchestra, якби не було війни, сказати важко. Так, національні журі дали українцям "тільки" четверте місце. Глядачі ж значно вище оцінили найкращий за конкурсний тиждень виступ гурту. Політична складова перемоги України на "Євробаченні-2022" - тема для окремого коментаря. Що ж до її музичної частини, то, як зазначив фронтмен гурту Олег Псюк: перемога на конкурсі - вперше з хіп-хопом.

Фаворити глядацького голосування "Євробачення-2022"

Мікс із техно та українського фольку на "Євробаченні-2021" у Роттердамі приніс групі Go_A високе п'яте місце у загальному заліку та друге - за підсумками глядацького голосування. Цього року Україна поставила на ту саму карту, замінивши техно хіп-хопом. У поєднанні з лаконічною, але дуже виразною графікою номер Kalush Orchestra чудово виглядав на сцені в Турині. Ставка виявилася безпрограшною: і на національному відборі, і на "Євробаченні" телеглядачі дали композиції "Stеfania" перше місце.

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Саме телеглядачі катапультували у першу десятку "Євробачення-2022" сербську виконавицю Konstrakta (5 місце), молдавський колектив Zdob si Zdub & Advahov Brothers (7 місце) та Subwoolfer із Норвегії (10 місце). Їхні номери - те, що очікують від "Євробачення" багато глядачів у суботу ввечері. Навряд чи до багатьох, незважаючи на субтитри, дійшла критика завищених суспільних уявлень про красу та здоров'я, що пролунала сербською мовою в композиції "In corpore sano". Але виконавиця, яка не вставала зі стільця та раз у раз мила руки в мисці з водою, точно увійде в аннали "Євробачення".

Subwoolfer з Норвегії на конкурсі "Євробачення-2022"

Так само, як і жовті "вовки" з гурту Subwoolfer. Цей електропоп-проєкт взагалі слід розглядати в цілому як предмет сучасного мистецтва. Норвезька делегація так і позиціонувала себе у Турині. Не менш концептуальною, хоча зовні й набагато простішою була молдавська колаборація Zdob si Zdub & Advahov Brothers. Під час виступу молдаван не лише гладацька зала стояла на вухах, а й журналісти в пресцентрі витанцьовували.

Головні сюрпризи "Євробачення-2022"

Не применшуючи значення перемоги України, варто особливо відзначити друге місце Великобританії та третє Іспанії. В останні роки обидві ці країни нарівні з Німеччиною неначе билися за останні місця на конкурсі. Але в Турині Великобританії вдався справжній "кунстштюк". Сем Райдер філігранно виконав композицію "Space Man", яка за стилем нагадує пісні Елтона Джона, а телекомпанія Бі-Бі-Сі не поскупилася на дорогі декорації. У підсумку Сем Райдер виграв голосування національних журі.

Іспанії і журі, і глядачі дали однакові місця. "Бронза" на "Євробаченні" - неймовірний успіх для іспанців. З 2005 року країна практично не вилазила з 20-х позицій. Але цього року вона вирішила відродити традиції музичного фестивалю в Бенідормі та відправила до Туріна його переможницю - уродженку Гавани Шанель із запальною композицією "SloMo".

Найгарячіший танець на "Євробаченні-2022" у виконанні Шанель з Іспанції

Над зміною концепції національного відбору варто замислитись і Німеччині. Так вважають практично всі німецькі журналісти, які акредитовані на "Євробаченні". Німеччина посіла останнє місце після двох поспіль передостанніх. Позбавлена ​​якоїсь оригінальності композиція "Rockstars", виконана Маліком Гаррісом (Malik Harris), не викликала жодного інтересу ні у журі, ні у глядачів.

Черговий успіх Швеції, Італії та Греції

Прикладом того, що серйозний відбір дає свої плоди, став черговий успіх Швеції та Італії. У Швеції кандидата на "Євробачення" обирають у результаті багатоденного телемарафону. Його цього разу виграла Корнелія Якобс з піснею "Hold me closer". У Турині вона посіла четверте місце. А переможці італійського фестивалю в Сан-Ремо, харизматичні Махмуд та Бланко виконали гарну баладу "Brividi", замкнувши з нею першу п'ятірку.

До топ-10 і цього року увійшла представниця Греції. Вокальні дані Аманди Георгіаді Тенфьорд не викликали ні в кого сумнівів, як і постановка балади з мелодраматичною назвою "Die Together". Примітно, що Греція цього року, як і минулого, відправила на "Євробачення" співвітчизницю, яка живе за кордоном. У випадку з Амандою - у Норвегії. Посісти 8 місце у загальному заліку їй допомогли й високі бали, отримані за підсумками голосування журі.

Аманда від Греції на сцені "Євробачення-2022" у Турині

Потужний результат із цих балів залишив у першій десятці і співачку Maro з Португалії. Сучасний фаду "Saudade, saudade" вона разом зі своїми бек-вокалістами виконала надзвичайно гармонійно.

Тема війни в Україні на "Євробаченні"

Організатори "Євробачення" не втомлюються повторювати, що це - не політичний конкурс. Але цього року ні Європейська мовна спілка, ні деякі учасники не могли оминути тему війни в Україні. Соліст "Kalush Orchestra" Олег Псюк безпосередньо звернувся зі сцени "Євробачення" з проханням допомогти Україні, Маріуполю та "Азовсталі". До миру закликали також і німець Малік Гарріс, який показав зворотний бік своєї гітари зі стікером у вигляді українського прапора, та учасниця гурту Systur з Ісландії.

Європейська мовна спілка розцінила ці заклики не як політичні, я як такі, що мають гуманітарний характер. Судячи з тієї швидкості, з якою Європейська мовна спілка відповіла на письмовий запит колеги з німецького інформаційного агентства dpa, комментар уже був підготований заздалегідь. Адже і співведуча конкурсу, італійська співачка Лаура Паузіні, закриваючи "Євробачення-2022", вигукнула: Все, що ми хочемо, - це мир".

''Євробачення-2022'': підсумки фіналу Kalush Orchestra з України - переможці "Євробачення-2022" у Турині Гурт Kalush Orchestra вважався фаворитом "Євробачення" ще до початку конкурсу в Турині. І справа не лише у європейській солідарності з Україною. У пісні Stefania країні знову вдалося стильно поєднати сучасну музику з народною, а на сцені прикрасити номер лаконічною, але виразною графікою.

''Євробачення-2022'': підсумки фіналу 2. Сем Райдер, Великобританія Завдяки Сему Райдеру Великобританія гідно заявила про себе на конкурсі "Євробачення". У композиції Space Man багато музичних цитат, присвячених Елтону Джону, Фредді Меркьюрі та Девіду Боуї.

''Євробачення-2022'': підсумки фіналу 3. Шанель, Іспанія Тверк, виконаний на сцені "Євробачення-2022" Шанель, мабуть, зробив свою справу. У представниці Іспанії, яку звати так само, як і легендарний французький будинок моди, багато шанувальників не лише в Турині.

''Євробачення-2022'': підсумки фіналу 4. Корнелія Якобс, Швеція Пісня Hold me closer у виконанні Корнелії Якобс та постановка номера на "Євробаченні" в Турині - результат копіткої роботи. Варто послухати і подивитися.

''Євробачення-2022'': підсумки фіналу 5. Konstrakta, Сербія Назва пісні In corpore sano - цитата з вислову "У здоровому тілі - здоровий дух". Експериментальною виявилася не лише композиція в жанрі інді-поп, а й постановка номера, під час якого Konstrakta постійно миє у тазі руки. Так співачка висміює завищені суспільні уявлення про красу та здоров'я.

''Євробачення-2022'': підсумки фіналу 6. Mahmood & BLANCO, Італія Пісня у виконанні популярних в Італії Махмуда та Ріккардо Фаббриконі, який виступає під сценічним ім'ям BLANCO, називається Brividi. Мабуть, тільки італійською мовою можна так красиво назвати мурашки на шкірі. Балада з Італії - одна з найкрасивіших на "Євробаченні-2022". А переможці фестивалю в Сан-Ремо - точно найстильніші.

''Євробачення-2022'': підсумки фіналу 7. Zdob si Zdub & Advahov Brothers, Молдова На "Євробаченні-2022" Молдова не стала вкотре вдаватися до заступництва Філіпа Кіркорова. У результаті вийшла запальна суміш фольку та рок-н-ролу на пісню Trenuletul про поїздку поїздом, що йде з Кишинева до Бухареста.

''Євробачення-2022'': підсумки фіналу 8. Аманда Георгіаді Тенфіорд, Греція У трихвилинній мелодрамі Die Togheter у виконанні Аманди Георгіаді Тенфіорд на сцені в Турині обійшлося без складних технічних трюків, якими відомі постановки на конкурсі грека Фокаса Євангеліноса. Новий грецький мінімалізм?

''Євробачення-2022'': підсумки фіналу 9. Маро, Португалія Назва пісні Saudade, saudade у виконанні Маро найкраще відображає настрій багатьох композицій на "Євробаченні-2022". У цьому португальському слові є все: туга, ностальгія, меланхолія. Фаду - мабуть, найкращий музичний жанр для таких емоцій.

''Євробачення-2022'': підсумки фіналу 10. Subwoolfer, Норвегія Під звуки електропопа норвезький колектив пропонує нагодувати вовка бананами: Give that wolf a banana. Маски вовків норвежці на "Євробаченні" не знімають і тролять публіку і журналістів.

''Євробачення-2022'': підсумки фіналу 11. S10, Нідерланди Сценічне ім'я S10 представниці Нідерландів на конкурсі - похідне від її справжнього імені Стін. Гуглити S10 - даремно витрачати час: неминуче потрапляєш на опис мобільного телефону. Композиція De Diepte (глибина) - це нагадування про важкі часи, коли виконавиця страждала на глибоку депресію.

''Євробачення-2022'': підсумки фіналу 12. Охман, Польща Сильний голос Охману дістався, мабуть, у спадок. Його дідусь був у Польщі знаменитим оперним співаком.

''Євробачення-2022'': підсумки фіналу 13. Стефан, Естонія Стефана по праву можна назвати естонським Джонні Кешем: за гарний низький голос і кантрі-баладу Hope ("Надія"), виконану ним на "Євробаченні-2022" у Турині.

''Євробачення-2022'': підсумки фіналу 14. Моніка Лю, Литва Французький шансон литовською? Це можливо на "Євробаченні" - у виконанні Моніки Лю. Вона буквально загіпнотизувала глядачів плавними похитуваннями під пісню Sentimentai та зачіскою, що нагадує стрижку Мірей Матьє.

''Євробачення-2022'': підсумки фіналу 15. Шелдон Райлі, Австралія Свою любов до екстравагантного одягу представник Австралії Шелдон Райлі пояснив ще й тим, що у дитинстві мама не дозволяла йому вбиратися. Натомість тепер він носить усе, що йому подобається, причому не лише на сцені.

''Євробачення-2022'': підсумки фіналу 16. Надір Рустамлі, Азербайджан На "Євробаченні" в Турині Азербайджан пішов звичним для цієї країни шляхом і представив композицію, написану міжнародним колективом, який створив не один хіт "Євробачення". Балада Fade to black у виконанні Надіра Рустамлі згодилася б і для прогнозу погоди: у ній часто й пронизливо звучить слово "the weather".

''Євробачення-2022'': підсумки фіналу 17. Маріус Беар, Швейцарія Із голосом легендарного Луї Армстронга порівнюють низький голос Маріуса Беара. Він виконав у Турині джазову баладу Boys do cry. Але не всі хлопці можуть плакати так гарно, як заспівав представник Швейцарії.

''Євробачення-2022'': підсумки фіналу 18. WRS, Румунія Композиція Llamame ("Зателефонуй мені") - приклад ще одного несподіваного міксу на "Євробаченні" у Турині: балканський фольклор та сальса. За Урса (так вимовляється ім'я виконавця) проголосувало чимало глядачів.

''Євробачення-2022'': підсумки фіналу 19. Джеремі Макізе, Бельгія Спів для представника Бельгії на "Євробаченні-2022" у Турині - хобі. Основний вид діяльності Джеремі Макізе - гра у футбол. Він є воротарем одного з клубів другої ліги у Бельгії.

''Євробачення-2022'': підсумки фіналу 20. Роза Лінн, Вірменія У 2021 році через війну за Нагірний Карабах Вірменія пропустила конкурс, але гідно повернулася з піснею Snap у виконанні Рози Лінн. Розлучитися з коханою людиною далеко не так просто, як обірвати аркуші паперу, якими були обклеєні декорації на сцені "Євробачення" під час виконання її пісні.

''Євробачення-2022'': підсумки фіналу 21. The Rasmus, Фінляндія На "Євробаченні-2022" Фінляндія зробила ставку на безпрограшний варіант і відправила в Турін відомий рок-гурт The Rasmus. Але навіщо солісту дали із собою у дорогу жовтий дощовик? Дощ йшов в Італії лише на церемонії відкриття.

''Євробачення-2022'': підсумки фіналу 22. We are domi, Чехія У складі електропоп-тріо - солістка Домініка і два музиканти з Норвегії, які живуть у Чехії. Чим не символ нової об'єднаної Європи!

''Євробачення-2022'': підсумки фіналу 23. Systur, Ісландія Сестри з Ісландії виконали в Турині кантрі-баладу в стилі 1970-х рідною мовою. Було зовсім незрозуміло, але дуже гарно. Без знання ісландської написати назву пісні можна тільки, використовуючи функцію copy & paste, тому обмежимося перекладом: "З сонцем, яке з кожним днем все вище". Це - про надію на краще.

''Євробачення-2022'': підсумки фіналу 24. Alvan & Ahez, Франція Франція у Турині відмовилася від традиційного шансону (його на "Євробаченні-2022" виконала учасниця з Литви), а знову продемонструвала свою культурну різноманітність. Вперше після 1996 року на конкурсі прозвучала пісня бретонською мовою.

''Євробачення-2022'': підсумки фіналу 25. Малік Гарріс, Німеччина Малік Гарріс родом із американо-німецької родини. Але з віцепрезиденткою США Камілою Гарріс він лише однофамілець. Хоча проти такої спорідненості Малік нічого не мав би проти, зізнався він в інтерв'ю DW. Представник Німеччини посів на конкурсі у Турині останнє місце. Автор: Андрій Бреннер

