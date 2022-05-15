Перемога України на "Євробаченні": солідарність і сюрпризи шоу

Україна втретє перемогла на "Євробаченні". Чи виграла би пісня "Stefania" у виконанні Kalush Orchestra, якби не було війни, сказати важко. Так, національні журі дали українцям "тільки" четверте місце. Глядачі ж значно вище оцінили найкращий за конкурсний тиждень виступ гурту. Політична складова перемоги України на "Євробаченні-2022" - тема для окремого коментаря. Що ж до її музичної частини, то, як зазначив фронтмен гурту Олег Псюк: перемога на конкурсі - вперше з хіп-хопом.
Фаворити глядацького голосування "Євробачення-2022"
Мікс із техно та українського фольку на "Євробаченні-2021" у Роттердамі приніс групі Go_A високе п'яте місце у загальному заліку та друге - за підсумками глядацького голосування. Цього року Україна поставила на ту саму карту, замінивши техно хіп-хопом. У поєднанні з лаконічною, але дуже виразною графікою номер Kalush Orchestra чудово виглядав на сцені в Турині. Ставка виявилася безпрограшною: і на національному відборі, і на "Євробаченні" телеглядачі дали композиції "Stеfania" перше місце.
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Саме телеглядачі катапультували у першу десятку "Євробачення-2022" сербську виконавицю Konstrakta (5 місце), молдавський колектив Zdob si Zdub & Advahov Brothers (7 місце) та Subwoolfer із Норвегії (10 місце). Їхні номери - те, що очікують від "Євробачення" багато глядачів у суботу ввечері. Навряд чи до багатьох, незважаючи на субтитри, дійшла критика завищених суспільних уявлень про красу та здоров'я, що пролунала сербською мовою в композиції "In corpore sano". Але виконавиця, яка не вставала зі стільця та раз у раз мила руки в мисці з водою, точно увійде в аннали "Євробачення".
Subwoolfer з Норвегії на конкурсі "Євробачення-2022"
Так само, як і жовті "вовки" з гурту Subwoolfer. Цей електропоп-проєкт взагалі слід розглядати в цілому як предмет сучасного мистецтва. Норвезька делегація так і позиціонувала себе у Турині. Не менш концептуальною, хоча зовні й набагато простішою була молдавська колаборація Zdob si Zdub & Advahov Brothers. Під час виступу молдаван не лише гладацька зала стояла на вухах, а й журналісти в пресцентрі витанцьовували.
Головні сюрпризи "Євробачення-2022"
Не применшуючи значення перемоги України, варто особливо відзначити друге місце Великобританії та третє Іспанії. В останні роки обидві ці країни нарівні з Німеччиною неначе билися за останні місця на конкурсі. Але в Турині Великобританії вдався справжній "кунстштюк". Сем Райдер філігранно виконав композицію "Space Man", яка за стилем нагадує пісні Елтона Джона, а телекомпанія Бі-Бі-Сі не поскупилася на дорогі декорації. У підсумку Сем Райдер виграв голосування національних журі.
Іспанії і журі, і глядачі дали однакові місця. "Бронза" на "Євробаченні" - неймовірний успіх для іспанців. З 2005 року країна практично не вилазила з 20-х позицій. Але цього року вона вирішила відродити традиції музичного фестивалю в Бенідормі та відправила до Туріна його переможницю - уродженку Гавани Шанель із запальною композицією "SloMo".
Найгарячіший танець на "Євробаченні-2022" у виконанні Шанель з Іспанції
Над зміною концепції національного відбору варто замислитись і Німеччині. Так вважають практично всі німецькі журналісти, які акредитовані на "Євробаченні". Німеччина посіла останнє місце після двох поспіль передостанніх. Позбавлена якоїсь оригінальності композиція "Rockstars", виконана Маліком Гаррісом (Malik Harris), не викликала жодного інтересу ні у журі, ні у глядачів.
Черговий успіх Швеції, Італії та Греції
Прикладом того, що серйозний відбір дає свої плоди, став черговий успіх Швеції та Італії. У Швеції кандидата на "Євробачення" обирають у результаті багатоденного телемарафону. Його цього разу виграла Корнелія Якобс з піснею "Hold me closer". У Турині вона посіла четверте місце. А переможці італійського фестивалю в Сан-Ремо, харизматичні Махмуд та Бланко виконали гарну баладу "Brividi", замкнувши з нею першу п'ятірку.
До топ-10 і цього року увійшла представниця Греції. Вокальні дані Аманди Георгіаді Тенфьорд не викликали ні в кого сумнівів, як і постановка балади з мелодраматичною назвою "Die Together". Примітно, що Греція цього року, як і минулого, відправила на "Євробачення" співвітчизницю, яка живе за кордоном. У випадку з Амандою - у Норвегії. Посісти 8 місце у загальному заліку їй допомогли й високі бали, отримані за підсумками голосування журі.
Аманда від Греції на сцені "Євробачення-2022" у Турині
Потужний результат із цих балів залишив у першій десятці і співачку Maro з Португалії. Сучасний фаду "Saudade, saudade" вона разом зі своїми бек-вокалістами виконала надзвичайно гармонійно.
Тема війни в Україні на "Євробаченні"
Організатори "Євробачення" не втомлюються повторювати, що це - не політичний конкурс. Але цього року ні Європейська мовна спілка, ні деякі учасники не могли оминути тему війни в Україні. Соліст "Kalush Orchestra" Олег Псюк безпосередньо звернувся зі сцени "Євробачення" з проханням допомогти Україні, Маріуполю та "Азовсталі". До миру закликали також і німець Малік Гарріс, який показав зворотний бік своєї гітари зі стікером у вигляді українського прапора, та учасниця гурту Systur з Ісландії.
Європейська мовна спілка розцінила ці заклики не як політичні, я як такі, що мають гуманітарний характер. Судячи з тієї швидкості, з якою Європейська мовна спілка відповіла на письмовий запит колеги з німецького інформаційного агентства dpa, комментар уже був підготований заздалегідь. Адже і співведуча конкурсу, італійська співачка Лаура Паузіні, закриваючи "Євробачення-2022", вигукнула: Все, що ми хочемо, - це мир".
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''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
Kalush Orchestra з України - переможці "Євробачення-2022" у Турині
Гурт Kalush Orchestra вважався фаворитом "Євробачення" ще до початку конкурсу в Турині. І справа не лише у європейській солідарності з Україною. У пісні Stefania країні знову вдалося стильно поєднати сучасну музику з народною, а на сцені прикрасити номер лаконічною, але виразною графікою.
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''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
2. Сем Райдер, Великобританія
Завдяки Сему Райдеру Великобританія гідно заявила про себе на конкурсі "Євробачення". У композиції Space Man багато музичних цитат, присвячених Елтону Джону, Фредді Меркьюрі та Девіду Боуї.
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''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
3. Шанель, Іспанія
Тверк, виконаний на сцені "Євробачення-2022" Шанель, мабуть, зробив свою справу. У представниці Іспанії, яку звати так само, як і легендарний французький будинок моди, багато шанувальників не лише в Турині.
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''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
4. Корнелія Якобс, Швеція
Пісня Hold me closer у виконанні Корнелії Якобс та постановка номера на "Євробаченні" в Турині - результат копіткої роботи. Варто послухати і подивитися.
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''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
5. Konstrakta, Сербія
Назва пісні In corpore sano - цитата з вислову "У здоровому тілі - здоровий дух". Експериментальною виявилася не лише композиція в жанрі інді-поп, а й постановка номера, під час якого Konstrakta постійно миє у тазі руки. Так співачка висміює завищені суспільні уявлення про красу та здоров'я.
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''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
6. Mahmood & BLANCO, Італія
Пісня у виконанні популярних в Італії Махмуда та Ріккардо Фаббриконі, який виступає під сценічним ім'ям BLANCO, називається Brividi. Мабуть, тільки італійською мовою можна так красиво назвати мурашки на шкірі. Балада з Італії - одна з найкрасивіших на "Євробаченні-2022". А переможці фестивалю в Сан-Ремо - точно найстильніші.
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''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
7. Zdob si Zdub & Advahov Brothers, Молдова
На "Євробаченні-2022" Молдова не стала вкотре вдаватися до заступництва Філіпа Кіркорова. У результаті вийшла запальна суміш фольку та рок-н-ролу на пісню Trenuletul про поїздку поїздом, що йде з Кишинева до Бухареста.
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''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
8. Аманда Георгіаді Тенфіорд, Греція
У трихвилинній мелодрамі Die Togheter у виконанні Аманди Георгіаді Тенфіорд на сцені в Турині обійшлося без складних технічних трюків, якими відомі постановки на конкурсі грека Фокаса Євангеліноса. Новий грецький мінімалізм?
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''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
9. Маро, Португалія
Назва пісні Saudade, saudade у виконанні Маро найкраще відображає настрій багатьох композицій на "Євробаченні-2022". У цьому португальському слові є все: туга, ностальгія, меланхолія. Фаду - мабуть, найкращий музичний жанр для таких емоцій.
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''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
10. Subwoolfer, Норвегія
Під звуки електропопа норвезький колектив пропонує нагодувати вовка бананами: Give that wolf a banana. Маски вовків норвежці на "Євробаченні" не знімають і тролять публіку і журналістів.
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''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
11. S10, Нідерланди
Сценічне ім'я S10 представниці Нідерландів на конкурсі - похідне від її справжнього імені Стін. Гуглити S10 - даремно витрачати час: неминуче потрапляєш на опис мобільного телефону. Композиція De Diepte (глибина) - це нагадування про важкі часи, коли виконавиця страждала на глибоку депресію.
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''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
12. Охман, Польща
Сильний голос Охману дістався, мабуть, у спадок. Його дідусь був у Польщі знаменитим оперним співаком.
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''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
13. Стефан, Естонія
Стефана по праву можна назвати естонським Джонні Кешем: за гарний низький голос і кантрі-баладу Hope ("Надія"), виконану ним на "Євробаченні-2022" у Турині.
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''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
14. Моніка Лю, Литва
Французький шансон литовською? Це можливо на "Євробаченні" - у виконанні Моніки Лю. Вона буквально загіпнотизувала глядачів плавними похитуваннями під пісню Sentimentai та зачіскою, що нагадує стрижку Мірей Матьє.
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''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
15. Шелдон Райлі, Австралія
Свою любов до екстравагантного одягу представник Австралії Шелдон Райлі пояснив ще й тим, що у дитинстві мама не дозволяла йому вбиратися. Натомість тепер він носить усе, що йому подобається, причому не лише на сцені.
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''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
16. Надір Рустамлі, Азербайджан
На "Євробаченні" в Турині Азербайджан пішов звичним для цієї країни шляхом і представив композицію, написану міжнародним колективом, який створив не один хіт "Євробачення". Балада Fade to black у виконанні Надіра Рустамлі згодилася б і для прогнозу погоди: у ній часто й пронизливо звучить слово "the weather".
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''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
17. Маріус Беар, Швейцарія
Із голосом легендарного Луї Армстронга порівнюють низький голос Маріуса Беара. Він виконав у Турині джазову баладу Boys do cry. Але не всі хлопці можуть плакати так гарно, як заспівав представник Швейцарії.
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''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
18. WRS, Румунія
Композиція Llamame ("Зателефонуй мені") - приклад ще одного несподіваного міксу на "Євробаченні" у Турині: балканський фольклор та сальса. За Урса (так вимовляється ім'я виконавця) проголосувало чимало глядачів.
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''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
19. Джеремі Макізе, Бельгія
Спів для представника Бельгії на "Євробаченні-2022" у Турині - хобі. Основний вид діяльності Джеремі Макізе - гра у футбол. Він є воротарем одного з клубів другої ліги у Бельгії.
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''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
20. Роза Лінн, Вірменія
У 2021 році через війну за Нагірний Карабах Вірменія пропустила конкурс, але гідно повернулася з піснею Snap у виконанні Рози Лінн. Розлучитися з коханою людиною далеко не так просто, як обірвати аркуші паперу, якими були обклеєні декорації на сцені "Євробачення" під час виконання її пісні.
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''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
21. The Rasmus, Фінляндія
На "Євробаченні-2022" Фінляндія зробила ставку на безпрограшний варіант і відправила в Турін відомий рок-гурт The Rasmus. Але навіщо солісту дали із собою у дорогу жовтий дощовик? Дощ йшов в Італії лише на церемонії відкриття.
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''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
22. We are domi, Чехія
У складі електропоп-тріо - солістка Домініка і два музиканти з Норвегії, які живуть у Чехії. Чим не символ нової об'єднаної Європи!
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''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
23. Systur, Ісландія
Сестри з Ісландії виконали в Турині кантрі-баладу в стилі 1970-х рідною мовою. Було зовсім незрозуміло, але дуже гарно. Без знання ісландської написати назву пісні можна тільки, використовуючи функцію copy & paste, тому обмежимося перекладом: "З сонцем, яке з кожним днем все вище". Це - про надію на краще.
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''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
24. Alvan & Ahez, Франція
Франція у Турині відмовилася від традиційного шансону (його на "Євробаченні-2022" виконала учасниця з Литви), а знову продемонструвала свою культурну різноманітність. Вперше після 1996 року на конкурсі прозвучала пісня бретонською мовою.
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''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
25. Малік Гарріс, Німеччина
Малік Гарріс родом із американо-німецької родини. Але з віцепрезиденткою США Камілою Гарріс він лише однофамілець. Хоча проти такої спорідненості Малік нічого не мав би проти, зізнався він в інтерв'ю DW. Представник Німеччини посів на конкурсі у Турині останнє місце.
Автор: Андрій Бреннер