Без українського дубляжу: менше ходитимуть у кіно?

"Це на вигляд я злодюга, а насправді я янгол…. привіт, я Паддінгтон", - промоляє з екрану вишуканою українською миле ведмежа з фільму "Пригоди Паддінгтона-2" британського режисера Пола Кінга. Ця стрічка вийшла в український прокат на початку 2018 року. Головного героя фільму тоді озвучив Володимир Зеленський.

Нещодавно Зеленський, уже як президент України, подав до Верховної Ради законопроєкт "Про застосування англійської мови". Згідно з документом, до 2027 року в кінотеатрах має зникнути українських дубляж англомовних фільмів, натомість ці фільми мають демонструватися лише мовою оригіналу з українськими субтитрами. У 2025 році таких фільмів має бути не менше 50 відсотків, у 2026 - не менше 75 відсотків, а з 2027 - 100 відсотків. "Знання англійської мови - ключова компетенція в умовах глобалізаційних змін", - йдеться у пояснювальній записці президентського законопроєкту.

Український дубляж як окреме культурне явище

Через цю ініціативу в Україні розгорілася гостра дискусія. Петиція на сайті президента з вимогою залишити дубляж українською мовою для фільмів у кінотеатрах менше аніж за п'ять днів набрала 25 тисяч голосів, необхідних для розгляду. Ще одне звернення до кабміну вже зібрало понад 24 тисяч підписів.

Читайте також: Чи стане англійська мовою спілкування в Україні?

Автор петиції до президента, український актор Павло Скороходько, який озвучував українською таких відомих персонажів як Гаррі Поттер та Губка Боб, просить Зеленського залишити дубляж українською мовою для фільмів у кінотеатрах. "В Україні дубляж уже давно став окремим культурним явищем і частиною культурного надбання. Його скасування, нехай поступово, неминуче призведе до значного зменшення популярності української мови, оскільки саме дубляж свого часу сприяв її значній популяризації", - йдеться в тексті петиції Павла Скороходька.

"Подібне рішення гарантовано підштовхне потенційного глядача до перегляду кінофільмів на піратських сайтах російською мовою, оскільки стрічки, які глядач захотів би переглянути, не будуть перекладені українською", - застерігає Скороходько. Він не виключає, що одним із наслідків нововведень буде менша відвідуваність кінотеатрів, що завдасть шкоди всій галузі кіноіндустрії, зокрема й виробництву дубльованої кінопродукції.

Сім'ї з дітьми перестануть ходити в кінотеатри?

У Союзі кінотеатрів України DW також налаштовані скептично щодо пропозиції президента. "Недоцільно використовувати кінотеатри, як основну платформу для вивчення англійської мови", - каже заступник голови правління Союзу кінотеатрів України Олександр Рудаков. Він переконаний, що після того, як почнуть демонструвати англомовні фільми лише мовою оригіналу з українськими субтитрами, різко погіршить відвідуваність глядачами кінотеатрів, яка, як скаржаться представники галузі, й так є не дуже високою.

За даними Союзу кінотеатрів України, і в найкращі - ще "доковідні" - часи українці ходили в кінотеатри не так часто. Приміром, у 2019 році у кінотеатри відвідали 25 мільйонів людей. Упродовж останніх років ці цифри ще більше зменшилися. "За умови, що в Україні 42 мільйони населення, це означає, що приблизно один українець ходить у кінотеатр у середньому раз на два роки", - каже Рудаков.

У Союзі кінотеатрів України побоюються, що в кіно ходитиме ще менше людей Фото: Robin Utrecht/picture-alliance

"Український дубляж вважається на ринку одним з найкращих, - продовжив заступник голови правління Союзу кінотеатрів України. - Близько 40 відсотків глядачів у кінотеатрах складає сімейна аудиторія: батьки з дітьми чи бабусі та дідусі з дітьми. Їм сприймати фільми англійською буде важко, бо дехто з дітей і читати не можуть, а тут відразу субтитри, які змінюються", - зауважує Рудаков.

За оцінками Союзу кінотеатрів України, через запропонований законопроєкт падіння аудиторії може становити понад 60 відсотків, що створює загрозу закриття кінотеатрів. У союзі вважають, що це призведе до закриття студій дубляжу, втрати фахівців та обладнання й звільнення акторів, що займаються дубляжем, а також втрати аудиторії через ускладнене сприйняття.

Представники галузі зазначають, що зараз на сеанси з англомовною озвучкою фільмів з українськими субтитрами ходять лише окремі категорії відвідувачів. "На такі фільми ходять в основному учні та студенти спеціалізованих закладів, англійських мовних шкіл. Зазвичай кінотеатри роблять не більш 1-2 таких сеансів на тиждень. Але відвідуваність все одно не висока", - констатує Рудаков. Засновник кінотеатральної мережі "Кінопалац" Богдан Батрух вважає, що у глядача повинен бути вибір, що і як дивитися, а не примус.

Український дубляж як "лагідна українізація"

Крім того, як зауважують критики, впровадження президентського законопроєкту призведе до обмеження функціонування і застосування української мови як державної, адже нововведення зачепить понад 80 відсотків фільмів, що виходять в український прокат. "Завдяки українському дубляжу іноземних фільмів ми популяризуємо українську мову в російськомовних регіонах України, де люди побачили, що українською говорити круто, нею говорять улюблені актори. Натомість усе це може бути втрачене", - каже Сергій Оснач, співавтор громадської ініціативи "Мова об'єднує". Він переконаний, що український дубляж дуже добре себе зарекомендував. "Це та сама лагідна українізація", - каже він.

Оснач наголошує, що вивчити англійську в кінотеатрах неможливо. "Кожен викладач вам скаже, що вивчити іноземну мову у кінотеатрі нереально. Для цього треба ставити відео на паузу, прослухати вираз ще раз, занотовувати, дивитися в словник. Це зробити в кінотеатрі неможливо. Туди вже треба йти з рівнем англійської, як мінімум С1. Натомість українська мова від цього постраждає", - обурюється Оснач. Він вказує на те, що дубляж іноземних фільмів відбувається за рахунок кінокомпаній, які зацікавлені у виході кінострічок на український ринок. Однак держава свідомо відмовляється від цього ефективного і безкоштовного для неї інструменту популяризації української мови.

Добровільна спілка перекладачів і акторів дубляжу, що працюють над створенням українських локалізацій до відеоігор TSF Ukraine написала великий тред у Twitter, де пояснила важливість українського дубляжу. "Люди, яким зараз "не принципово", якою мовою споживати контент, за поточних умов спокійно дивляться у кінотеатрах українською - бо просто немає іншого вибору. Натомість, коли буде вибір - українські субтитри або російська озвучка онлайн, багато-хто вибере другий варіант", - йдеться у пості спілки.

Представники кінопрокату не розділяють оптимізму урядовців

Втім, віце-прем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров навпаки вважає, що ініціатива президента з впровадження в кінотеатрах фільмів без українського дубляжу допоможе розвинути український кінематограф і допомогти поширенню української мови.

"Поступове впровадження в кінотеатрах фільмів без українського дубляжу допоможе розвинути український кінематограф. З'являться більше топових українських стрічок, а режисери та актори зможуть продемонструвати свій максимум. Український кінематограф залучатиме більше інвестицій. У майбутньому це створить новий бум в індустрії українських фільмів. Також перегляд фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу прокачає скіли українців з англійської", - написав Федоров у Facebook.

За його словами, значна кількість країн показують кіно англійською мовою із субтитрами, і Україна об'єднує найуспішніші світові кейси, щоб кожен громадянин вивчив англійську мову. "Дубляж переходитиме у сферу стримінгових компаній. За час повномасштабного вторгнення ринок українського дубляжу зріс. На Netflix з'явилося безліч контенту, дубльованого українською мовою українськими акторами. І ця тенденція триватиме", - вважає віцепрем'єр.

Однак у Союзі кінотеатрів України такий оптимізм урядовців не розділяють. Там наголошують, що без дублювання фільмів українською глядачі перестануть ходити у кінотеатри, більшості з них доведеться закритися й показувати та популяризувати українське кіно просто не буде де. Кінотеатри написали лист президенту, голові Верховної Ради та міністру культури з закликом до влади не ухвалювати законопроєкт в нинішньому вигляді, а доопрацювати його. Зокрема, впровадити альтернативні стимули для кінотеатрів розширювати показ фільмів англійською мовою з українським субтитруванням.