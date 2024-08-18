Легенда французського кіно Ален Делон помер у віці 88 років

Легенда французького кіно Ален Делон помер у віці 88 років, про що у неділю, 18 серпня, повідомили його діти.

"Ален Фаб'єн, Анушка, Ентоні, а також його собака Лубо з глибоким сумом повідомляють про смерть свого батька. Він мирно помер у своєму будинку в Душі, в оточенні своїх трьох дітей і сім'ї", - йдеться в заяві, в якій також додається, що сім'я просить про конфіденційність.

На початку 60-х років Алену Делону вдався справжній прорив у французькому кіно. Після стрічки "На яскравому сонці", екранізації роману "Талановитий містер Ріплі", критики відзначали в грі молодого актора передусім поєднання зовнішності ангела й душі диявола.

Саме це амплуа надовго закріпилося за актором Делоном. Неодноразово він був схожим на героя зі стрічки "Самурай", яку німецькі кіноглядачі знають під назвою "Крижаний ангел". Йому довгий час вдавалося зберегти імідж холостяка, жорсткого вбивці та непідступного красеня.

Алан Делон під час зйомок фільму "Сицилійці", 1969 Фото: AP

Протягом 60-80-их років Ален Делон вважався секс-символом європейського кінематографа.

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У травні 2019 року актор зробив свою останню велику публічну появу на червоній доріжці, щоб отримати почесну Золоту пальмову гілку Каннського кінофестивалю.

Того ж року Ален Делон переніс два інсульти, після цього стан його здоров'я погіршився. Також повідомлялось, що він бореться з онкологічним захворюванням. На початку 2024 року стало відомо, що французький суд визнав Делона недієздатним.