Берлінале відкликав запрошення правопопулістам із АдН

Керівництво Берлінале вирішило відмовитися від запрошення політиків із правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) на відкриття кінофестивалю в столиці Німеччини, яке відбудеться 15 лютого. Про це повідомляють у пресрелізі, опублікованому на сайті Берлінале. Рішення ухвалили на тлі дискусії, що розгорілася останніми днями серед представників культури, у пресі та соціальних мережах, а також серед організаторів Берлінале, щодо доречності присутності правопопулістів з АдН на одному з найбільших міжнародних кінофестивалів.

Вибір на користь демократії

"Особливо у світлі одкровень, що з'явилися останніми тижнями, про явно антидемократичні позиції окремих політиків АдН, нам - як Берлінале, так і команді організаторів, - важливо зайняти однозначну позицію на користь відкритої демократії. Тому сьогодні ми письмово відмовили всім раніше запрошеним членам АдН і повідомили їх про те, що їм не будуть раді на Берлінале", - заявили пресі керівники фестивалю Маріетт Ріссенбек і Карло Шатріан.

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"Останніми днями ми відчували, як усі, хто працює на Берлінале, а також публіка, яка до нас приходить, обурені тим, що ми, як Берлінале, з нашим демократичним, відкритим світові, антирасистським і антидискримінаційним настроєм, активно запрошуємо й вітаємо людей із партії, що поділяє якраз протилежні нам цінності", - підкреслила Ріссенбек в інтерв'ю медіакомпанії NDR.

Незважаючи на те, що партія АдН представлена в Бундестазі та Ландтагах, кінофестиваль Берлінале вирішив зайняти чітку позицію, відмовившись від присутності правих популістів на фестивалі. "Вимоги однорідного суспільства, імміграційних обмежень і масових депортацій, гомофобні й антиквір- або расистські висловлювання, аж до жахливого історичного ревізіонізму та явного правого екстремізму - все це можна знайти в АдН", - наголошується в заяві. Варто зазначити, що нещодавно Федеральне відомство з охорони Конституції визнало екстремістською організацією молодіжне крило АдН - рух "Молода альтернатива".

Як відреагували в АдН

Серед позбавлених запрошення на Берлінале опинилася голова земельної організації АдН у Берліні Крістін Брінкер (Kristin Brinker). Вона заявила журналістам, що неприємно вражена рішенням керівництва кінофестивалю. За словами політикині, два останні роки її запрошували на Берлінале, як і інших керівників фракцій у палаті депутатів Берліна. Брінкер прирівняла відкликання її особистого запрошення до виключення з цього заходу всієї партії АдН і назвала рішення Берлінале "культурно-політичним сигналом", наслідки якого для суспільства, на її думку, "поки що важко оцінити".

Що сказав бургомістр Берліна

Правлячий бургомістр німецької столиці Кай Веґнер (Kai Wegner), який представляє Християнсько-демократичний союз (ХДС), заявив, що поважає рішення керівництва Берлінале, однак у майбутньому пропонує дотримуватися практики запрошення на кінофестиваль, що склалася раніше.

Раніше заявлялося, що на подібні заходи, які проводять із залученням грошей із бюджету, представники берлінської палати депутатів отримуватимуть запрошення й надалі - незалежно від політичних поглядів. "Ми діємо за принципом дотримання рівності", - прокоментувала цю ситуацію офіційна представниця берлінського сенату Крістіне Ріхтер (Christine Richter).

Поряд із кінофестивалями в Каннах і Венеції, Берлінале є одним із найбільших світових кінофестивалів і пройде в столиці Німеччини з 15 по 25 лютого 2024 року. У конкурсній програмі буде представлено 20 фільмів.