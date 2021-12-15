Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Оксана Забужко

Оксана Забужко - українська письменниця.

Найпопулярніший роман письменниці "Польові дослідження з українського сексу" і в німецькомовному світі витримав низку перевидань. Окрім нього, у видавництвах Німеччини та Австрії виходив "Музей покинутих секретів", а також есеїстика письменниці, поетки й публіцистки, яка народилася у Луцьку і живе в Києві. Авторка є також активною учасницею публічних дискусій у Німеччині.

Оксана Забужко: Мій теплий ламповий рашизм

Оксана Забужко: Мій теплий ламповий рашизм 15.12.2021

"Завдяки їм, безіменним пролетарям клавіатури, за цей рік я пізнала "русскій мір" куди краще, ніж із політичних новин і промов Путіна", - Оксана Забужко, спеціально для DW.
Оксана Забужко: В обороні одного слова, або Вєчєр в хату, арєстанти!

Оксана Забужко: В обороні одного слова, або "Вєчєр в хату, арєстанти!" 01.07.2021

"Ми раз у раз застрягаємо на фазі, осміяній ще Лесею Українкою: тішимося з самого факту, коли "говорять по-нашому", і вже не слухаємо, як саме говорять: які сенси озвучують", - Оксана Забужко, спеціально для DW.
Оксана Забужко до 100-річчя Пауля Целана: Подвійний портрет у контровому світлі

Оксана Забужко до 100-річчя Пауля Целана: Подвійний портрет у контровому світлі 04.12.2020

"Мені дуже пощастило, що український Целан озвався до мене голосом Фішбейна: так я отримала ключ до них обох". DW та Meridian Czernowitz презентують серію есеїв до 100-річчя Пауля Целана.
Оксана Забужко: Пам'яті Оксани Радиш. …чи українське чудо (частина п'ята)

Оксана Забужко: Пам'яті Оксани Радиш. …чи "українське чудо" (частина п'ята) 12.10.2020

"В українців за плечима стільки приводів для захвату, що кожному випускникові середньої школи мало б на весь вік вистачити на підвищений рівень серотоніну без жодних стимуляторів", - Оксана Забужко, спеціально для DW.
Оксана Забужко: Пам'яті Оксани Радиш. Про колективний ПТСР (частина четверта)

Оксана Забужко: Пам'яті Оксани Радиш. Про колективний ПТСР (частина четверта) 05.10.2020

"Час заспокоїти стурбованих: в українську літературу Чехов не перейшов би. Про те, щоб такого не сталося, Росія подбала окремим циркуляром", - Оксана Забужко, спеціально для DW.
Оксана Забужко: Пам'яті Оксани Радиш. Про трьох Оксан з планети Ді-Пі (частина третя)

Оксана Забужко: Пам'яті Оксани Радиш. Про трьох Оксан з "планети Ді-Пі" (частина третя) 28.09.2020

"Український "жіночий наратив" по 20-му століттю в повному форматі не склався й досі - саме тому, що з нього геть випали "підросійські" українки освічених класів", - Оксана Забужко, спеціально для DW.
Оксана Забужко: Пам'яті Оксани Радиш. Кохайтеся, чорнобриві… (частина друга)

Оксана Забужко: Пам'яті Оксани Радиш. "Кохайтеся, чорнобриві…" (частина друга) 21.09.2020

"У 19-му столітті таких жінок називали "музами". 20-те змобілізувало їх на інші, цинічніші кар'єри", - Оксана Забужко, спеціально для DW.
Оксана Забужко: Пам'яті Оксани Радиш, або Про муз Чехова і довгу дорогу з Бад-Емсу (частина перша)

Оксана Забужко: Пам'яті Оксани Радиш, або Про муз Чехова і довгу дорогу з Бад-Емсу (частина перша) 14.09.2020

"Ми також впливали на світові культури - а не просто постачали їм якісний біологічний матеріал", - Оксана Забужко, спеціально для DW.
Оксана Забужко: У війни - жіноче обличчя

Оксана Забужко: У війни - жіноче обличчя 16.07.2019

"Непокаране зло нікуди не зникає, воно обов'язково повертається, хай і через покоління, зухвалим і розжирілим, впевненим у своїй безкарності", - Оксана Забужко, спеціально для DW.
Оксана Забужко: Не спи, моя рідна земля…

Оксана Забужко: Не спи, моя рідна земля… 27.03.2019

"Не розумію втрати українцями інстинкту небезпеки: мені завжди здавалося, що внуки й правнуки жертв Голодомору мусять мати генетично непогані навички виживання", - Оксана Забужко, спеціально для DW.
Забужко: Кремль і сьогодні свої яйця не в один кошик кладе

Забужко: "Кремль і сьогодні свої яйця не в один кошик кладе" 26.02.2019

Шевченківська лауреатка Оксана Забужка розповіла DW про книжку, із якою вона здобула премію, про "західний інформаційний фронт" й про технології Кремля щодо України.

Оксана Забужко: Юлія Тимошенко - це Путін в спідниці (26.02.2019) 26.02.2019

Про шлях українців в Європу, "гламурний авторитаризм" та свою війну з Росією Оксана Забужко розповіла у ексклюзивному інтерв'ю DW. А також, чому їй не соромно приймати Шевченківську премію 2019 року з рук Петра Порошенка.

Оксана Забужко: Про культурний обмін і залізну завісу

Оксана Забужко: Про культурний обмін і "залізну завісу" 07.01.2019

"Головна біда усе-таки в тому, що в умовах прогресуючого "обезглуждження" інформаційного простору більшість українців просто перестала розуміти, для чого взагалі треба читати книжки", - Оксана Забужко, спеціально для DW.
Оксана Забужко: Якби ми вчились так, як треба. Нове плаття Проні Прокопівни

Оксана Забужко: Якби ми вчились так, як треба. Нове плаття Проні Прокопівни 14.05.2018

"По-європейському" для нашої провінції автоматично означає "по-іноземному", "не так, як удома", - Оксана Забужко, спеціально для DW.
Оксана Забужко: Якби ми вчились так, як треба. Одне фото і трохи соціології

Оксана Забужко: Якби ми вчились так, як треба. Одне фото і трохи соціології 20.11.2017

"Суспільство, в якому найупізнаванішими є обличчя не кінозірок чи телеведучих, а діячів політичного класу, приречене лишатись патерналістським", - Оксана Забужко, спеціально для DW.
Оксана Забужко: Якби ми вчились так, як треба. Сердиті нотатки - вступ

Оксана Забужко: Якби ми вчились так, як треба. Сердиті нотатки - вступ 15.05.2017

"Розвалена освіта - то, на довгу дистанцію, куди серйозніша загроза для країни, ніж розвалена армія", - Оксана Забужко, спеціально для DW.
Інші статті