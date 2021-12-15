Оксана Забужко: В обороні одного слова, або "Вєчєр в хату, арєстанти!"

"Ми раз у раз застрягаємо на фазі, осміяній ще Лесею Українкою: тішимося з самого факту, коли "говорять по-нашому", і вже не слухаємо, як саме говорять: які сенси озвучують", - Оксана Забужко, спеціально для DW.