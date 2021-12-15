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Оксана Забужко - українська письменниця.
Найпопулярніший роман письменниці "Польові дослідження з українського сексу" і в німецькомовному світі витримав низку перевидань. Окрім нього, у видавництвах Німеччини та Австрії виходив "Музей покинутих секретів", а також есеїстика письменниці, поетки й публіцистки, яка народилася у Луцьку і живе в Києві. Авторка є також активною учасницею публічних дискусій у Німеччині.
"В українців за плечима стільки приводів для захвату, що кожному випускникові середньої школи мало б на весь вік вистачити на підвищений рівень серотоніну без жодних стимуляторів", - Оксана Забужко, спеціально для DW.