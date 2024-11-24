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РФ запустила 73 дрони: атаку відбивали у семи областях

Максим Сидоржевський
24 листопада 2024 р.

Війська Росії вночі масовано атакували Україну безпілотниками. З 73 дронів 50 було збито.

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Shahed над Україною (архівне фото=
Дрони типу Shahed у небі над Україною, архівне фотоФото: Roman Petushkov/REUTERS

У ніч на неділю, 24 листопада, російські війська атакували Україну 73-ма безпілотниками із Орла та Брянської області, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України. З них силами протиповітряної оборони було збито 50 дронів. Сили РФ застосовували для атаки дрони тупи Shahed та безпілотники невстановленого типу. 

"Станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 50 ворожих безпілотників у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Житомирській областях", - йдеться у повідомленні пресслужби ПС ЗСУ.

19 безпілотників локаційно втрачено, ще чотири дрони на момент публікації звіту ПС ЗСУ залишалися у повітряному просторі України. До відбиття нападу було залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи.

У Київській міській військовій адміністрації вранці у неділю поінформували, що повітряна тривога через російську атаку дронами тривала понад три години. "Сили оборони виявили та знешкодили понад десяток безпілотників, які загрожували столиці", - йдеться у повідомленні КМВА. За попередньою інформацією, в столиці обійшлося без руйнувань, інформація щодо постраждалих у Києві та інших регіонах не надходила.

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