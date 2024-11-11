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Загрози ударів РФ: в Україні запроваджені відключення світла

Степан Смишляєв
11 листопада 2024 р.

У понад десяти областях України вранці 11 листопада запровадили превентивні екстрені відключення електроенергії через загрозу ракетних ударів Росії.

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Харків під час блекауту (архівне фото)
В Україні ввели превентивні екстрені відключення електроенергії через загрозу ракетних ударів РФФото: Vyacheslav Madiyevskyy/Ukrinform/IMAGO

Вранці у понеділок, 11 листопада, у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській і Донецькій областях за вказівкою "Укренерго" застосовували превентивні екстрені відключення світла, повідомила компанія ДТЕК.

Як зазначили в Київській міській військовій адміністрації, відключення були запроваджені через загрозу ракетних ударів з боку російських військ.

За даними "Суспільного", також відключення електроенергії були введені на Миколаївщині, Черкащині, Сумщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Харківщині.

Перед запровадженням відключень Повітряні сили Збройних сил України попередили про зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря і загрозу пуску крилатих ракет. По всій території України була оголошена повітряна тривога.

Згодом моніторингові канали повідомили, що попри пускові маневри Ту-95МС, фактичного запуску ракет зафіксовано не було.

Станом на 9:00 у більшості регіонів України повітряна тривога була скасована. Офіційно про скасування екстрених відключень світла наразі не повідомлялося.

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