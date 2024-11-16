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Війська РФ атакували Київ дронами: пошкоджений будинок

Анастасія Шепелева
16 листопада 2024 р.

Повітряна тривога в Києві цієї ночі тривала майже три години. Сили ППО знешкодили в повітряному просторі довкола міста до десятка ударних дронів, повідомили в КМВА.

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Сили ППО збивають російський ударний дрон у небі над Києвом, 3 листопада 2024 року
Сили ППО збивають російський ударний дрон у небі над Києвом (архівне фото)Фото: Gleb Garanich/REUTERS

Війська РФ у ніч на суботу, 16 листопада, завдали чергового дронового удару по Україні. Зокрема удару безпілотників зазнав Київ - повітряна тривога у місті уночі тривала майже три години, повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА). 

Під час повітряної тривоги сили протиповітряної оборони (ППО) виявили і знешкодили в повітряному просторі навколо міста до десятка ворожих БпЛА, повідомив в дописі у Telegram очільник КМВА Сергій Попко.

Внаслідок атаки пошкоджень зазнав житловий будинок у одному з районів Києва

Внаслідок атаки пошкодень зазнала житлова інфраструктура в Оболонському районі міста, повідомили у КМВА. 

"Через падіння уламків в багатоповерховому житловому будинку пошкоджені балкони та вікна. Інформації щодо постраждалих не надходило", - йдеться в дописі КМВА.

Нагадаємо, що напередодні, у ніч на 15 листопада, війська РФ атакували Україну, випустивши для удару 29 дронів типу Shahed та дві керовані авіаційні ракети Х-59/69. У командуванні Повітряних сил Збройних сил України підтвердили збиття однієї ракети Х-59/69 та 25-ти ударних БпЛА.

Внаслідок цієї в середмісті Одеси був зруйнований багатоквартирний житловий будинок, загинула жінка, ще також щонайменше 10 людей зазнали поранень. Окрім того, внаслідок удару пошкоджень зазнав магістральний трубопровід централізованого опалення, через що комунальники тимчасово зупинили одну з котелень в місті.

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