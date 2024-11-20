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ПолітикаУкраїна

Кілька посольств у Києві закрили через загрозу удару РФ

Анастасія Шепелева
20 листопада 2024 р.

В американському посольстві пояснили, що не працюють 20 листопада через загрозу комбінованого дроново-ракетного удару Росії, а не через загрозу ядерного удару.

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Посольство США в Україні
Посольство США в КиєвіФото: Sputnik/dpa/picture alliance

Посольство США в Україні опублікувало попередження про можливу "значну повітряну атаку" в середу, 20 листопада.

У повідомленні йдеться, що отримано "конкретну інформацію" про потенційну атаку, і що посольство в Києві буде закрите як запобіжний захід. 

Слідом за американським посольством призупинили роботу посольства Іспанії, Італії та Греції. 

Повідомлення посольств з'явилися на тлі оновлення Росією ядерної доктрини 19 листопада - після дозволу США Україні використовувати американські ракети ATACMS для ударів вглиб РФ.

За оновленою стратегією, Росія сприйматиме "агресію" будь-якої неядерної держави, але за участю або за підтримки ядерної, як їхній спільний напад на себе та "розглядатиме можливість ядерної відповіді" - у разі "достовірної інформації про старт у бік країни літаків стратегічної і тактичної авіації, крилатих ракет, безпілотників, гіперзвукових та інших літальних апаратів", або якщо виникне "критична загроза суверенітету РФ і звичайною зброєю".

США: Закриття посольства не пов'язане з загрозою ядерного удару

Проте, як повідомили "Українській правді" співрозмовники у посольстві США, закриття не пов'язане з імовірною загрозою ядерного удару.

"Закриття посольства пов'язане з повітряною тривогою, включаючи підвищену можливу загрозу комбінованої атаки з дронів і ракет, як це траплялося останнім часом. Ми продовжуємо стежити за ситуацією, працюючи з нашими українськими партнерами", - цитує "УП" своє джерело.

Раніше у міністерстві оборони США заявили, що не бачать ознак підготовки Росією до застосування ядерної зброї.

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У Києві встановили додаткові блокпости

Між тим, у Києві встановили додаткові блокпости, обмежувальні знаки та загородження. У Київській міській військовій адміністрації (КМВА) пояснили, що в столиці проводитимуть безпекові навчання для підвищення рівня навичок, взаємодії та боєздатності всіх структур, які забезпечують оборону міста.

Такі тренування проводяться систематично, до них залучені угруповання сил і засобів оборони Києва, КМВА, патрульна і Національна поліція та інші структурні підрозділи, повідомив начальник адміністрації Сергій Попко. За його словами, головна мета навчань - удосконалити систему управління, організації, ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки (у разі загострення ситуації) та певні заходи щодо захисту цивільного населення.

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Політика20 листопада 2024 р.

США пояснили, чому закрили посольство в Києві: не через загрозу ядерного удару

www.pravda.com.ua