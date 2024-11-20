Як Кремль може відповісти на удар ATACMS по Росії?

ЗСУ використовували ракети ATACMS для знищення складу боєприпасів у РФ. Раніше Москва називала застосування західної зброї по цілях в РФ "червоною лінією" та погрожувала відповіддю. Якою вона може бути?

Українська армія вперше застосувала тактичні балістичні ракети ATACMS на території Росії. І хоч офіційного підтвердження з боку влади в Києві немає, про застосування саме цього типу зброї повідомили низка ЗМІ з посиланнях на свої джерела, те ж саме заявили в міноборони Росії. Деякі модифікації цих ракет здатні долати близько 305 кілометрів. Утім, наразі ЗСУ обрали за ціль склад боєприпасів у прикордонній до України Брянській області. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сформулював офіційну заяву в максимально абстрактній формі: "Ми дамо можливу відповідь". Раніше в Кремлі попереджали про "якісно новий виток напруженості" в разі удару цим типом ракет по території РФ.

Які є можливі варіанти відповіді Кремля?

ЗСУ і раніше використовували ATACMS проти російської армії на окупованих територіях, зокрема в анексованому Криму - часто метою ставав Кримський міст, зазначає військовий експерт Юрій Федоров. Водночас із політичної точки зору, погоджується Федоров, застосування нового виду зброї по території РФ означає новий виток напруженості. "Це (відповідь Кремля. - Ред.) матиме вираження, гадаю, у посиленні гібридної війни, яка містить у собі цілу низку елементів, зокрема, проведення диверсійних операцій", - припускає він.

Президент України Володимир Зеленський не підтвердив і не заперечив використання ракет ATACMS для ударів по РФ Фото: Efrem Lukatsky/AP/dpa/picture alliance

Читайте також: Київ про оновлення ядерної доктрини РФ: Не більше ніж шантаж

На його думку, Москву може цікавити організація диверсій у таких країнах, як Польща, Німеччина або країни Балтії, які залишаються близькими союзниками України, а деякі з них потенційно можуть виявитися "прифронтовими" в разі подальшої ескалації війни. При цьому диверсанти, міркує військовий експерт, намагатимуться завдати не стільки військової, скільки політичної шкоди. "Зрозуміло, що це спричинить витрати на відновлення, але водночас Москва явно шукає шляхи, щоб вдарити по престижу і військовому потенціалу Північноатлантичного альянсу та Сполучених Штатів", - каже він.

Кремль може знайти альтернативні відповіді на використання ATACMS

Удар ATACMS по території РФ, незважаючи на посилення "ядерної" риторики Кремля, залишиться без істотних наслідків, упевнений політичний аналітик Антон Барбашин. Він вважає, що Кремль посилить "наявні методи впливу" на країни Заходу й Україну, зокрема через диверсії на військових об'єктах. Різні варіанти розвитку подій він описав у своїй аналітичній статті. Він вважає, що російська армія продовжить нарощувати удари по українських містах і об'єктах цивільної інфраструктури напередодні зимових холодів. Водночас Кремль може реалізувати колишні погрози, атакувавши західні конвої з озброєнням, що йдуть із країн НАТО в Україну, не виключає Барбашин: "Насамперед тут ідеться про великий хаб у районі польського Ряшева (Жешува) і маршрут, який проходить через Перемишль (Пшемисль) у бік Львова".

Читайте також: ATACMS, Storm Shadow, TAURUS: на що здатні західні ракети

Військовий експерт Павло Лузін також вважає, що російська армія продовжить використовувати всі наявні можливості для протидії: "Насамперед вражатиме системи ППО/ПРО, вистежуватиме пускові установки". На його думку, у Росії в арсеналі немає "якісно нової відповіді" на застосування ATACMS.

Чи може Кремль застосувати новий тип озброєння?

У відповідь на перетнуті "червоні лінії" Кремль може застосувати термобаричні бомби проти мирних українських міст, побоюється Федоров. Під час вибуху вони створюють ударну хвилю, високий тиск і температуру до двох тисяч градусів - ступінь руйнування від такої бомби можна порівняти з впливом ядерного вибуху, каже військовий експерт. Цей тип боєприпасів російська армія застосовувала у вогнеметній системі "Солнцепек" на території України, але проти військової сили, зазначає він: "Якщо вдарять по житлових кварталах, то кількість жертв може бути у 10 чи 15 разів більшою".

Російська вогнеметна система "Солнцепек" Фото: Russisches Verteidigungsministerium/AP/picture alliance

У цьому разі влада РФ може заявити, що ядерну зброю не застосовували, міркує Федоров: "Тобто психологічно табу не буде порушено". Експерт не виключає, що такого удару російська влада може завдати і на власній території - у тій частині Курської області, яка перебуває під контролем України і де зосереджена значна частина контингенту ЗСУ. Але йому важко оцінити, в якому обсязі армія РФ володіє таким типом боєприпасів.

Російське суспільство чекає настанову, як реагувати

Населення в Росії поки що залишається байдужим до ударів ATACMS, каже політолог Дмитро Орєшкін. Він вважає, що тільки частина російських регіонів, яка потрапляє в зону ураження ракет ATACMS, "очевидно стривожена". Експерт згоден, що час від часу будуть зустрічатися окремі публічні заяви, як зроблена т.в.о. губернатора Ростовської області Юрієм Слюсарем. Чиновник заявив, що регіону потрібно готуватися до "іншого виду загрози" на підприємствах через небезпеку обстрілів ATACMS.

"Але решта населення просто чекає, коли їй пояснять, що про це думати. Громадська думка в Росії - об'єкт маніпуляцій", - пояснює Орєшкін. Він вважає, що влада РФ може без проблем проінтерпретувати для значної частини населення події як привід для ненависті на адресу НАТО. "Але поки цього не відбувається, здається, що порушення "червоних ліній" вирішили спустити на гальмах. Якщо їх не дотримуються, нащо ж зайвий раз кричати", - каже Орєшкін. Він вважає, що таке рішення може бути пов'язане з планами президента РФ Володимира Путіна домовитися з обраним президентом США Дональдом Трампом, але уточнив, що в Кремлі, можливо, поки що не знайшли рішення щодо "правильної" громадської думки.

Чи піде Кремль на реалізацію ядерних погроз?

На думку експертів, Кремль не буде застосовувати ядерну зброю. Барбашин вважає, що в разі використання такої зброї Китай і всі інші "друзі" Росії відмовляться від будь-якої підтримки Москви, а світова ізоляція Росії стане повноцінною. "І як би не характеризували логіку поведінки і мотиви Путіна, він явно не прагне швидкої смерті, яку він, імовірно, значно б наблизив застосуванням ядерної зброї", - зазначає політолог.

Путін спробує уникнути серйозного протистояння з країнами Заходу напередодні переговорів із Трампом, вважає Федоров. Він продовжить війну із застосуванням конвенційної, але не ядерної зброї, упевнений військовий експерт: "Тому що його політична мета - нейтральний статус України". Цю "перемогу" Путін і спробує продати російському істеблішменту і населенню, отримавши перепочинок для відновлення запасів озброєння, підсумував Федоров.