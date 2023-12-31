ППО збиває 85% ракет і дронів - командувач Повітряних сил

Сили оборони збивають 85 відсотків крилатих ракет та ударних безпілотників, що ними РФ атакує Україну, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у своєму телеграм-каналі у неділю, 31 грудня.

За його даними, із початку повномасштабного вторгнення, протиповітряна оборона збила 1709 крилатих ракет, серед яких найбільше типу Х-101/555/55 - 1045. Із 3940 запущених ударних БПЛА типу Shahed знешкоджено майже 79 відсотків. Із лютого 2022 року військові знищили 329 літаків та 324 гелікоптери противника.

"На початку 2023 року ми отримали перші Patriot (системи ППО) і можливість знищувати "балістику". На даний час ми уже знищили 15 аеробалістичних Х-47М2 "Кинджал" і десятки балістичних ракет противника", - пише Олещук.

Раніше 31 грудня речник Повітряних сил Юрій Ігнат назвав загальну кількість ракет усіх типів, що їх випустила РФ по Україні - понад 7500, враховуючи авіаційні ракети, зенітні С-300, крилаті та балістичні.

Наступного року командувач Олещук воліє підвищити ефективність своїх пілотів. "У 2024-му ми отримаємо західні літаки, більше авіабомб і ракет американського, британського та французького виробництва. Це допоможе нам боротися з ворогом, визволяти нашу землю, очищати наше небо і море від російського мотлоху", - обіцяє він.

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