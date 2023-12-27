Україна серійно виробляє аналоги "шахедів" - Камишін

За словам міністра, Україна в рази наростила виробництво снарядів і розробляє системи "гібридної ППО", які вже працюють на фронті. Міноборони ж сертифікувало перший бронежилет для жінок-військових.

Україна серійно виробляє аналоги іранських дронів-камікадзе Shahed-131 і Shahed-136, повідомив у середу, 27 грудня, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

"Коли ми говоримо про те, що називається український "шахед", у нас є більше п'яти аналогів Shahed-131, які виробляються серійно, і є один вид, який аналог Shahed-136. У цьому плані можна вибрати будь-яку з позицій, усе це серійне виробництво", - цитує "Інтерфакс Україна" його слова на брифінгу "Результати діяльності мінстратегпрому та Укроборонпрому за 2023 рік".

"Гібридна" ППО і боєприпаси

Також Камишін розповів, що в Україні виробництво мінометних боєприпасів різних калібрів зросло у 42 рази, а артилерійських снарядів - майже втричі.

За його словами, Україна також почала виробляти снаряди калібру 125 міліметрів і 73 мм, патрони для стрілецької зброї, боєприпаси для дронів. "Вже кілька десятків компаній пройшли випробування зі своїми виробами і на сьогодні готові виробляти достатню кількість боєприпасів для безпілотників", - цитує міністра "Укрінформ".

Крім цього Камишін розказав, що Україна розробляє свої "великі", "складні", "дорогі" та "довгі" системи протиповітряної оборони. "Паралельно розробляємо, те що називаємо гібридним ППО. Це швидкі рішення, які нам дають ці результати вже цієї зими", - цитує його "Суспільне".

За словами міністра, "перші рішення з портфеля проєктів FrankenSAM, вже працюють на полі бою". "Коли ми були в США з міністром оборони, то спостерігали системи, які розробляються спільно українськими та американськими компаніями та водночас сьогодні працюють у нас на лінії фронту. Вони можуть захищати об'єкти критичної інфраструктури, міста. Ці рішення дозволяють нам мати свою швидку ППО", - сказав Камишін.

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Перший бронежилет для військовослужбовиць

Своєю чергою міністерство оборони України повідомило в середу, що сертифікувало перший бронежилет для військовослужбовиць.

"Вигнута бронеплита, звужені плечі, розширений низ - такі конструктивні особливості має перший сертифікований в Україні бронежилет для жінок-військових. Крім цього, "жіночий" варіант для зручності передбачає вигнуту назовні бронеплиту. Бронежилет - українського виробництва. Його розробила компанія "Українська броня". Зразок затвердили після двох етапів випробувань", - йдеться у повідомленні міністерства.

Після сертифікації жилет став доступним для централізованої закупівлі. Міноборони очікує від Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) інформації щодо потрібних обсягів закупівлі.

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