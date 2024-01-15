У Курську гриміли вибухи: РФ заявляє про ракетну атаку

Міноборони РФ повідомило про збиття трьох ракет "Точка-У" над територією Курської області. Наслідки атаки не уточнюються.

Міністерство оборони Росії зранку понеділка, 15 січня, заявило про "спробу" атаки по об'єктах РФ в Курській області з ракетного комплексу "Точка-У".

Там стверджують, що над регіоном сили протиповітряної оборони збили три ракети та звинувачують у цьому Київ.

Між тим, губернатор регіону Роман Старовойт опівночі за Києвом повідомляв про роботу ППО над Курськом. Згодом він уточнив, що три ракети збили над територією Фатезького району. Про наслідки атаки ані міноборони, ані місцева влада Курської області не звітує.

Користувачі соцмереж повідомляли про серію вибухів, яку було чути у Курську, що за 115 кілометрів від українського кордону.

9 січня російське міноборони повідомляло про нібито атаку шістьох безпілотників по об'єктах у Орловській та Курській областях Росії. ЗМІ писали про спецоперацію ГУР МО України.

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