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В уряді закликали українців збирати вдома FPV-дрони

Дмитро Шварц
14 січня 2024 р.

Віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров закликав українців долучитися до безкоштовних курсів, після закінчення яких вони зможуть збирати вдома FPV-дрони.

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Український солдат готує обладнання для FPV-дрона
Український солдат готує обладнання для FPV-дронаФото: Wolfgang Schwan/AA/picture alliance

Віцепрем'єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав українців долучитися до збирання FPV-дронів удома.

У дописі в своєму Facebook 13 січня він розповів про безкоштовний курс, який навчає збирати семидюймовий FPV-дрон вдома. 

Навчання включає курс лекцій, перелік необхідних для придбання матеріалів та інструментів і доступ до спільноти інженерів, з якими можна радитися.

"Збираєте FPV - надсилаєте інструкторам. Після цього безпілотник проходить перевірку якості збірки й випробування з вагою. Якщо тест успішний - дрон передадуть військовим", - написав віцепрем'єр.

За його словами, учасники курсу вже передали українським військовим понад 100 безпілотників. Федоров назвав реалістичною ціллю мільйон FPV-дронів за рік. 

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