В уряді закликали українців збирати вдома FPV-дрони

Віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров закликав українців долучитися до безкоштовних курсів, після закінчення яких вони зможуть збирати вдома FPV-дрони.

Віцепрем'єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав українців долучитися до збирання FPV-дронів удома.

У дописі в своєму Facebook 13 січня він розповів про безкоштовний курс, який навчає збирати семидюймовий FPV-дрон вдома.

Навчання включає курс лекцій, перелік необхідних для придбання матеріалів та інструментів і доступ до спільноти інженерів, з якими можна радитися.

"Збираєте FPV - надсилаєте інструкторам. Після цього безпілотник проходить перевірку якості збірки й випробування з вагою. Якщо тест успішний - дрон передадуть військовим", - написав віцепрем'єр.

За його словами, учасники курсу вже передали українським військовим понад 100 безпілотників. Федоров назвав реалістичною ціллю мільйон FPV-дронів за рік.

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Мільйон дронів для ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський у грудні пообіцяв, що в 2024 році Україна виробить мільйон дронів.

Українські посадовці розповіли AFP, що військовим потрібно від 100 тисяч до 120 тисяч безпілотників на місяць, щоб відбивати вторгнення Росії.

У Кабінеті міністрів України раніше заявляли, що за час повномасштабної війни країна збільшила виробництво дронів у сто разів.