У Відні затримали сина ексофіцера розвідки РФ - ЗМІ

За даними ЗМІ, 39-річний син ексофіцера головного управління генштабу збройних сил РФ багато років передавав Росії інформацію про зовнішню політику та безпеку Австрії.

У Відні затримали громадянина Греції російського походження, підозрюваного в багаторічному шпигунстві на користь російської військової розвідки, повідомляють австрійські ЗМІ у понеділок, 19 грудня. 39-річний підозрюваний є сином ексофіцера головного управління генерального штабу збройних сил РФ (колишнього Головного розвідувального управління. - Ред.), який під час служби працював дипломатом у Німеччині та Австрії, пише Kronen Zeitung.

За даними газети, чоловік підтримував контакти з дипломатами та працівниками розвідувальних служб різних країн і перебував у Москві незадовго до повномасштабного вторгнення РФ в Україну та після його початку. Його підозрюють в розголошенні державної таємниці.

Обшук у квартирі підозрюваного у Відні провели в березні працівники одразу двох підрозділів елітного спецназу Cobra у зв'язку з особливою небезпекою цієї людини, пише газета Kurier. У ході операції вилучили підслуховувальні пристрої, детектор сигналів, захисний одяг, мобільні телефони, ноутбуки та планшети, на яких виявили та вивчили близько 10 мільйонів різних файлів.

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Підозрюваному загрожує до п'яти років в'язниці

За даними слідства, з 2018 до початку 2022 року підозрюваний здійснив загалом 65 поїздок до Росії, Білорусі, Туреччини, Грузії та інших країн. Він отримував в Австрії невелику соціальну допомогу, при цьому придбав кілька об'єктів нерухомості у Відні, а також у Росії та Греції.

Слідство вважає, що він надавав РФ дані про настрої в Австрії, а також інформацію про зовнішню політику, ситуацію в суспільстві та безпеку цієї країни. "Тим самим поїздка до Москви незадовго до початку війни, швидше за все, не була випадковістю, а свідомим обміном інформацією про отримані в Австрії дані", - пише Kurier.

У разі винесення обвинувального вироку, йому загрожує від шести місяців до п'яти років позбавлення волі.

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